Preparación: el golfista de primer año Jaden Soong de San Francisco ama la presión

Jaden Soong, un golfista de primer año en St. Francis High, prospera bajo presión.

“Diré que me gusta la presión”, dijo.

Dos veces en las últimas dos semanas, ha ganado playoffs para mantener su temporada. Pero la historia de su primera victoria en los playoffs es la comedia en su mejor momento.

Había dejado el Temecula Creek Golf Club en el Campeonato individual de la Sección Sur después de concluir que no había calificado para los Regionales SCGA y se detuvo en Jack In The Box para obtener comida para el viaje a casa. Luego recibió una llamada telefónica de un amigo: “Hola amigo, estamos en un playoff”.

Estaba a 17 minutos del curso y necesitaba volver en 10 minutos. “Lo transportamos”, dijo.

Afortunadamente, no había policía con armas de radar en las cercanías, ya que fue llevado de regreso al curso.

El playoff ya había comenzado cuando llegó. Los jugadores estaban en la calle. No tuvo tiempo de convertirse en sus zapatos de golf, por lo que jugó en sus zapatos Nike Air Force. Obtuvo una par en el primer hoyo, luego un birdie para ganar el playoffs y avanzar. El fin de semana pasado, ganó otro playoff para llegar al campeonato estatal el martes en Poppy Hills en Pebble Beach.

El niño de 14 años está listo para cualquier cosa.

