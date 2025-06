¿Cal Raleigh para MVP? El receptor de Marineros está jugando como uno en este momento

Ya no puede dejar su asiento cuando Cal Raleigh está en el plato. No cuando cada columpio podría hacer que la pelota salga del patio, no cuando cada corte podría dejar asombrados a los fanáticos.

Lo que está haciendo el receptor de los Marineros ha ido más allá de una mera racha caliente. No es simplemente “encerrado” o “en la zona” o “disparando cilindros”. No, lo que está haciendo el receptor de Marineros es tener una de las mejores temporadas en la historia del club.

Mire hacia el jardín central izquierdo en T-Mobile Park y mira los números retirados de Ken Griffey Jr. y Edgar Martínez. Imagina que Ichiro y Randy Johnson se unen a esos dos mientras estás en eso. Luego, comprenda que, a este ritmo, Raleigh podría igualar cualquier cosa de esos miembros de los Marineros Mount Rushmore en una temporada dada. Si es eso dominante.

En la parte inferior de la séptima entrada del domingo, Raleigh acechó una pelota que rompió el primer lanzador del lanzador de los Twins Chris Paddack sobre el muro de campo derecho, dando a Seattle una ventaja de 1-0. El Homer demostraría ser fundamental en la victoria por 2-1 de los Marineros, que terminó con Randy Arazoarena singular a Julio Rodríguez con una en la parte inferior de la novena.

Fue el tercer juego consecutivo de Raleigh con una pelota larga (golpeó dos en la derrota del viernes ante los Mellizos) y su sexto en los últimos seis juegos. Difícil de estar de acuerdo con los cantos de “MVP” que emanan de la multitud de T-Mobile Park dada la histórica temporada que el jardinero de los Yankees Aaron Judge está teniendo, pero ¿alguien significa más para su equipo en este momento que Cal? No estoy seguro.

El juez puede ser la Secretaría de MLB, pero dada el diferencial de carrera más-98 de los Bombarderos del Bronx, hay una posibilidad decente de que aún estén en primer lugar en su división sin él. ¿Pero los Marineros (32-26) y su diferencial de Fus-8 Run? Han necesitado todas las contribuciones de su receptor para administrar esa ventaja de medio juego que tienen sobre Houston en el oeste de la Liga Americana.

Han necesitado todos los 23 jonrones líderes en MLB de Cal, que lo tienen en el ritmo para 64. Han necesitado esa OPS de 1.016, la cuarta mejor en el béisbol. Han necesitado esa marca de reemplazo por encima de 3.7, segundo detrás del juez que ingresa el domingo, lo que lo tiene a ritmo para 10.3. ¿La mejor guerra para un marinero? Ese sería Alex Rodríguez (10.4) en 2000, seguido de Griffey (9.7) en 1996. Combinarlos no está fuera de discusión.

“Está teniendo una excelente temporada, no solo ofensiva, sino defensiva”, dijo Arozarena a través de un intérprete. “Lo que está haciendo en este momento es genial porque está llevando nuestra ofensiva más o menos”.

Si los Marineros hubieran perdido el domingo, esa habría sido su sexta derrota en ocho juegos. Raleigh’s Dinger y él tirar a Kody Clemens en la segunda base en la cuarta ayudaron a prevenir eso. Justo cuando Raleigh golpeó una bomba de dos carreras ayudó a impulsar a los Marineros a una victoria por 5-4 sobre Minnesota el sábado también.

Por el momento, ingresó a la fase de Juez/Shohei Ohtani, donde cada bate es un evento imperdible. ¿Cuándo fue la última vez que alguien jugando para los M fue tan magnético?

Por supuesto, Raleigh no va a decir mucho sobre sus propios logros. Estaba mucho más interesado en hablar sobre Rodríguez y Arozarena en su entrevista posterior al juego con Root Sports.

Cuando se le preguntó si contaba con levantar al tridente local como parte de su entrenamiento diario, Raleigh simplemente dijo: “No, simplemente sal todos los días”.

Pero aquellos que comparten el refugio con él cantarán sus alabanzas.

“Cal es un jugador tremendo y es genial ser parte del grupo que lo está viendo hacer lo que está haciendo”, dijo el lanzador de los Marineros, Luis Castillo, a través de un intérprete. “(I) Solo desearía que continúe siendo saludable y tenga una carrera muy larga porque es muy divertido en este momento”.

Agregó el gerente de M, Dan Wilson: “Es un jugador especial real. Lo está haciendo todo ahora”.

Raleigh fue el marinero más productivo en términos de guerra el año pasado, pero parecía que Julio seguía siendo la cara de la franquicia. Ya no estoy seguro de que ese sea el caso.

¿Los vítores se obtienen cada vez que se acerca al plato? ¿El impacto que está haciendo entre líneas? ¿La mezcla de consistencia y heroicidad?

Está a nivel de superestrella.

No puedes dejar tu asiento cuando está despierto en estos días. Te dejará pateando por lo que te perdiste.