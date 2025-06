USC Baseball pierde, jugará a Oregon State nuevamente en la final regional

USC Quería ser agresivo sabiendo que estaba entrando en un ambiente hostil, jugando frente a una multitud agotada de 4,347 en el estadio Goss.

Los troyanos intentaron establecer el tono temprano.

En cambio, fue fracasado, costándoles oportunidades tempranas, impulso temprano y, en última instancia, el enfrentamiento del domingo por la noche en un 14-1 pérdida al estado de Oregon en la final regional de Corvallis.

USC abrió con dos golpes duros. Brayden Dowd Singled y Ethan Hedges siguieron con un campo de cohete al centro de la derecha que salió del bate a 104 mph. Un solo salta de la pared para un doble fácil que podría haber establecido a los troyanos con dos corredores en posición de puntuación y sin outs. Pero el entrenador de la tercera base de la USC, Travis Jewett, estaba girando su brazo casi de inmediato, enviando a Dowd a casa.

El lanzador del estado de Oregon, Kellan Oakes, celebra después de golpear a un bateador para dejar las bases cargadas el domingo. (Spratling de escopeta / para los tiempos)

El campocorto Aiva Arquette, una selección del top 10 esperada en el Draft MLB del próximo mes, disparó un lanzamiento a casa que llevó al receptor Wilson Weber a la línea de base donde aplicó la etiqueta a Dowd mientras su rodilla chocó con la cabeza del jardinero de los troyanos. Dowd, que había sido mareado después de la jugada, dejó la juego una entrada más tarde.

“No funcionó bien para nosotros, pero estábamos tratando de subir al tablero rápidamente y ser agresivos”, dijo el entrenador en jefe de la USC, Andy Stankiewicz. “La retrospectiva siempre es 20/20, ¿verdad? No puedes jugar el ‘¿Y si?’ Juego.

La obra vigorizó a la multitud local y marcó el tono para que la paliza lo siguiera que vio a los castores de semillas nacionales No. 8 superar a los troyanos a pesar de jugar su segundo juego del día enfrentando la eliminación. El estado de Oregon golpeó el 20-3 de Saint Mary el domingo por la tarde para llegar a la final.

La siguiente media entrada, el estado de Oregon atacó a USC con cuatro toques que ayudaron a generar cuatro carreras. La agresividad de los troyanos nuevamente los mordió.

Wilson Weber de Oregon State, a la izquierda, anota una carrera cuando el tercera base de la USC, Ethan Hedges, extravía un toque el domingo. (Spratling de escopeta / para los tiempos)

Después de que salieron al principio con un intento de sacrificio inicial, los troyanos intentaron reducir dos corredores en casa con resultados desafortunados. El tercera base, Hedges, amortiguó un intento a pelo cuando la pelota rebotó con un giro funky en un ruido duro que un solo salto. Los castores volvieron a tocar en el siguiente lanzamiento. El primera base Adrian López trató de volver a casa, pero ya era demasiado tarde.

“Estábamos tratando de frenar un poco el impulso”, dijo Stankiewicz. “Es una especie de Catch-22, te mantienes agresivo y obtienes un gran por ahí, minimizas la entrada. Si no lo haces [be aggressive]obtienes un out, pero es una oportunidad para que más chicos [score]y en mi mente, no estábamos lanzando muy bien. Sentí que intentemos cortar algunas carreras lo más rápido que podamos, pero un buen trabajo para ellas. Hicieron un buen trabajo al crear presión y crear ejecuciones “.

Un golpe de base en el medio anotó la próxima carrera antes de que Oregon State volviera al Bunt para anotar la cuarta carrera, lo que llevó a la multitud a comenzar a cantar “¡Bola pequeña! ¡Bola pequeña! ¡Bola pequeña!”

Oregon State agregó dos carreras en la tercera entrada para tomar una ventaja de 6-1 antes de una rara pausa ofensiva en un día en que anotó 34 carreras en 38 hits. Los Beavers fueron dos entradas sin anotar, lo que llevó a la USC a tener una gran oportunidad para volver al juego. Los troyanos cargaron las bases sin outs en la quinta entrada y tuvieron el corazón de la alineación debido.

Pero el personal de lanzadores de los Beavers tuvo a los bateadores 3-4-5 de la USC en una licuadora toda la noche. El abridor Wyatt Queen ponchó a Bryce Martin-Grudzielanek por tercera vez antes de voltear el balón al relevista Kellan Oakes. Golpeó a López y Abbrie Covarrubias para escapar ileso del mermelada. USC terminó la noche con 16 ponches como un equipo con nueve bateadores diferentes dando la corta caminata de regreso al banquillo.

El entrenador de la USC, Andy Stankiewicz, regresa al banquillo durante una derrota por 14-1 ante el estado de Oregon el domingo. (Spratling de escopeta / para los tiempos)

El estado de Oregon luego se acumuló contra los brazos de uso menor en el bullpen de la USC, anotando tres carreras en la sexta en el cuarto jonrón de Trent Caraway en tantos juegos en el Corvallis Regional trajo a casa tres carreras en el sexto. Los Beavers agregaron dos carreras en la séptima y octava entrada y una cuenta final en el noveno.

Caraway llegó a la base cinco veces con dos caminatas y tres de los 17 hits de Oregon State. Terminó con tres carreras anotadas y cuatro carreras impulsadas. Tyce Peterson fue un 4 de 4 para 4 con un doble y dos carreras impulsadas. Jack Basseer lideró la ofensiva de USC con tres hits, incluido un triple, y la sola carrera de los troyanos.

USC tiene una oportunidad para la redención el lunes. La victoria de Oregon State obliga a un Juego Regional 7 ganador de todo el Juego 7 programado para las 3 pm PDT (ESPNU).

“Acabamos de dar a luz esta noche”, dijo Stankiewicz. “Simplemente tenemos que reagruparnos, dejarlo ir, enjuagarlo y salir listo. Hemos respondido muy bien todo el año después de algunas pérdidas difíciles, así que estaremos listos para rodar mañana”.

El vencedor del lunes se enfrentará al estado de Florida el próximo fin de semana después de que los Seminoles ganaron el Tallahassee Regional. USC viajaría a Florida. El estado de Oregon organizaría un Corvallis Super Regional.