Coliseum y Long Beach Waterfront entre 2028 lugares de Paralímpicos

Ya está programado para ser el primer lugar del mundo en organizar eventos de tres juegos olímpicos de verano diferentes, el Coliseo ayudará a abrir nuevos caminos para el Escándalo en 2028.

El icónico estadio está en el centro de los primeros Juegos Paralímpicos en Los Ángeles, ya que alberga la competencia de pista y campo, LA28 Anunciado el martes en un plan de lugar actualizado que colocó 23 deportes en sus futuras casas paralímpicas.

“Esta es una ocasión trascendental para la Ciudad de Los Ángeles”, dijo Jamal Hill, nativa de Inglewood, Jamal Hill, dijo en una entrevista con The Times. “Al ser un nativo de Los Ángeles, siempre escuchas sobre este crisol de Los Ángeles y muchas veces, ese bote derritido, el valor predeterminado es pensar realmente, étnico o racial o incluso cultural … Creo que es muy, muy hermoso e inclusivo ahora que ese crisol realmente está comenzando a cubrir la capacidad”.

El plan del lugar aprobado por el Comité Internacional Paralímpico coloca a la mayoría de los eventos paralímpicos en Los Ángeles, con sitios adicionales en Long Beach, Carson y Arcadia. Con todos los lugares de competencia dentro de un radio de 35 millas, los competidores tienen la oportunidad de ser alojados en una aldea paralímpica por primera vez desde Río en 2016.

La aldea paralímpica unificada en el campus de UCLA difiere de París, que tenía un plan descentralizado con paralímpicos que se quedan en las aldeas satelitales. Los Juegos de 2024, que fueron los primeros Juegos Olímpicos y Paralímpicos posteriores a Pandemia, marcaron la primera experiencia de los Juegos True para Hill, que ganó una medalla de bronce en el estilo libre de 50 metros en Tokio.

La representación de un artista del lugar de la natación en Long Beach para los Juegos Paralímpicos de 2028. (LA28)

Después de que docenas de amigos y familiares hicieron el viaje a Europa el año pasado, Hill, quien terminó quinto en París, ahorrará más asientos para los juegos de su ciudad natal en 2028.

“Teníamos 30 personas que conozco que van a volar [to Paris]”, Dijo Hill.” Habrá como 300 personas que conozco en ese lugar de natación “.

La natación para que se llevará a cabo en el lote del Centro de Convenciones de Long Beach junto con la escalada para Para, lo que hará su debut paralímpico en 2028. Long Beach también recibirá un disparo para Sport en el centro de convenciones, sentado en el voleibol en el Long Beach Arena y el Sprint y Para Rowing en Marine Stadium.

La representación de un artista del Centro Galen que acoge a Badminton durante los Juegos Paralímpicos 2028. (LA28)

Long Beach, que también organiza 11 deportes olímpicos, utilizará el lugar de voleibol de playa olímpico en Alamitos Beach para organizar el fútbol ciego en los Juegos Paralímpicos en un lugar de doble uso que refleja la configuración en París bajo la Torre Eiffel.

El Coliseo, que también organizará la ceremonia de cierre paralímpico, ancla una zona deportiva de Exposition Park que incluye rugby en silla de ruedas y para bádminton en el Centro Galen del USC.

En el centro de Los Ángeles, el centro de convenciones recibirá a Boccia, Judo, PARA Table Tennis, Para Taekwondo y cercas para sillas de ruedas. Al otro lado de la calle, el baloncesto en silla de ruedas tendrá lugar en Crypto.com Arena, mientras que Goalball estará en el Peacock Theatre.

Venice Beach tendrá las líneas iniciales para el Para Triatlón y el Para Maratón.

La representación de un artista del Centro de Convenciones de Los Ángeles es anfitrión de la competencia Boccia en los Juegos Paralímpicos de 2028. (LA28)

Carson será el anfitrión de Para Archery en los campos de Dignity Health Sports Park, el tenis en silla de ruedas en el Centro de Tenis y la pista de Para Ciclismo en el velódromo. El parao ecuestre tendrá lugar en el parque de Santa Anita.

“Los Juegos Paralímpicos muestran el más alto nivel de atletismo, habilidad y resistencia y es importante que LA28 entregue un plan que no solo eleva el deporte paralímpico, sino que lo lleva al siguiente nivel”, dijo el director ejecutivo de LA28, Reynold Hoover, en un comunicado.

Aún no se han anunciado los lugares para el levantamiento de pesas, el camino y el curso y la línea de meta del para maratón para. Los Paralímpicos de 2028 se extenderán del 15 al 27 de agosto, abriendo en el estadio Sofi. Siguen los Juegos Olímpicos 2028, que se extenderán del 14 al 30 de julio.

Mientras que los Juegos Olímpicos estarán en Los Ángeles por tercera vez, 2028 marcará los primeros Juegos Paralímpicos de la ciudad. El evento deportivo internacional para atletas con discapacidades físicas viene de los números de audiencia récord en París, donde la audiencia en vivo en general creció un 40% en comparación con Tokio y en un 117% en comparación con Río, Según un estudio deportivo de Nielsen realizado en nombre del IPC.

1 2 3 4 1. La representación de un artista del lugar de tenis de silla de ruedas paralímpico junto al Dignity Health Sports Park en Carson. 2. La representación de un artista de rugby en silla de ruedas en el Galen Center. 3. La representación de un artista del baloncesto en silla de ruedas en Crypto.com Arena. 4. La representación de un artista de la competencia de judo en el Centro de Convenciones de Los Ángeles. (LA28)

NBC informó un Registre 15.4 millones de espectadores en total En su televisor y plataformas de transmisión para los Juegos Paralímpicos, que siguieron un impulso similar en el interés para los Juegos Olímpicos el verano pasado.

“Los Juegos Olímpicos y los Paralímpicos realmente se están convirtiendo en este movimiento concurrente y congruente que refleja los tiempos en los que estamos”, dijo Hill. “La gente ya no tiene miedo. No se avergüenzan de quiénes son. No se avergüenzan de su discapacidad. No tienen miedo de hablar y ser vistos como diferentes porque es más aceptado que nunca para decir, ya sabes qué, todos somos diferentes”.