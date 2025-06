Aquí está el plan de los Marineros para el mejor prospecto de captura Harry Ford

Harry Ford fue directo: “Soy un receptor”.

Jerry Dipoto también fue: “Él es un receptor”.

Eso lo resuelve entonces, ¿sí?

Bueno, más o menos.

Los Marineros y su mejor prospecto de captura están en el futuro sobre el futuro de Ford, pero sigue habiendo un poderoso obstáculo, Cal (Bleeping) Raleigh, en su camino hacia una llamada de las grandes ligas.

“Es un problema increíble”, dijo Dipoto, presidente de Ops de Béisbol de la M. “Tenemos el mejor receptor del mundo en las grandes ligas en este momento, y si no tenemos la mejor perspectiva de captura en el béisbol, él es uno de ellos, sentado en la puerta. Simplemente está en una posición en la que el tipo frente a él está en una trayectoria MVP”.

Raleigh está empatado en la ventaja de las grandes ligas con 23 jonrones y está organizando la mejor temporada de un receptor en la historia de MLB. En marzo, firmó una extensión de seis años y $ 105 millones (¿ya la mejor ganga en el béisbol, tal vez?).

Raleigh es el receptor de los Marineros, ahora y en el futuro previsible.

Entonces, ¿cuál es el plan de los Marineros con Harrison Michael Ford?

“Sabes, se requieren varios receptores”, dijo Dipoto. “Tiene 22 años. Continúa actuando y aprendiendo sus lecciones. No conozco muchos equipos que pasen una temporada con dos receptores con mucha frecuencia. Se requerirá ayuda en algún momento, y se está poniendo en la conversación para tener la oportunidad cuando eso sucede”.

Ford, como uno de los cuatro jugadores más jóvenes en todo Triple-A, ha estado en una rotura de dos meses con los Tacoma Rainiers, registrando el quinto mejor WRC+ (144) de cualquier bateador en Triple-A hasta sus primeras 190 apariciones en el plato.

Su porcentaje en base de .437 ocupa el segundo lugar entre todos los jugadores Triple-A, y está bateando .325 con un OPS de .921.

“Esta es la mejor versión del swing de Harry que hemos visto como marinero”, dijo Dipoto. “Su swing es tan suave como lo hemos visto. Su enfoque siempre ha sido lo que sea ’80’ [on the scouting scale] es, algo más allá de 80. Su mentalidad, su proceso de pensamiento y su selección de tono son de élite ”.

Ford y Cole Young se han convertido en buenos amigos mientras suben el sistema Mariners juntos en las últimas tres temporadas. Young, de 21 años, recibió su promoción de la liga mayor el sábado y obtendrá una larga pista para mantener el trabajo de segunda base en Seattle.

Ford, la selección de primera ronda de 2021 de los Marineros, podría ser el siguiente.

Sin embargo, su ajuste inmediato en la lista de los Marineros no está claro.

Los Marineros pidieron a Ford que probara otro puesto el año pasado en Doble-A Arkansas, y tuvo un breve complemento con el campo izquierdo (apareciendo en ocho juegos).

No se pegó, y los Marineros no han abordado la idea de mover a Ford del Catcher desde entonces.

“Lo probé el año pasado y no he hablado de eso desde entonces”, dijo Ford. “Entonces, sí, supongo que atrapar es el plan. Ese es mi plan. Siempre voy a luchar para atrapar. Puedo jugar el campo externo si, como, alguien necesita que salga allí, pero soy un receptor de corazón”.

Dipoto lo ve de la misma manera.

“No fue una transición natural para él en esos días [in the outfield]”, Dijo Dipoto.” Y lo que realmente detestamos hacer: Harry ha estado atrapando desde que tenía 8 años. Se identifica como un receptor. Tiene habilidades de receptor. No queríamos ponernos saltos porque teníamos un joven de 21 años, que estaba haciendo la transición al juego profesional a un ritmo que, francamente, es normal para un receptor de 21 años de escuela secundaria. Y a medida que avanzan hacia las grandes ligas, solo necesitas las repeticiones [at catcher]. “

Los Dodgers de Los Ángeles llamaron a su prospecto número 1, el receptor Dalton Rushing, hace dos semanas. Designaron para la asignación de su antiguo receptor de respaldo, Austin Barnes, para dejar espacio para Rushing, quien ha tenido un puñado de inicios como el respaldo de Will Smith, el mejor receptor de la Liga Nacional.

¿Los Marineros considerarían un movimiento similar?

Si lo son, Dipoto no está dando vueltas su mano.

El veterano receptor/bateador designado Mitch Garver no ha cumplido con las expectativas desde que firmó un acuerdo de agente libre de dos años y $ 24 millones antes de la temporada 2024, pero ha sido un respaldo útil esta temporada, lo que permite a Raleigh comenzar como el DH dos veces a la semana.

A corto plazo, Ford podría forzar la mano de los Marineros este verano. A largo plazo, es fácil imaginar una combinación de captura de Raleigh-Ford en 2026.

Se ha especulado que Ford podría colgarse como cebo comercial.

Los Marineros planean ser agresivos antes de la fecha límite de intercambio del 31 de julio, y un receptor con un perfil ofensivo tan único como el de Ford es una mercancía valiosa: los Rays de Tampa Bay fueron un equipo conocido por codificarlo durante las discusiones comerciales el año pasado.

Por ahora, sin embargo, continuará esperando en la puerta en Tacoma.

“Él es nuestro tipo y lo amamos”, dijo Dipoto. “Lo hemos tenido desde que tenía 18 años. Si acabas de decir: ‘Oye, tengo un receptor de 22 años con un 70 [grade] brazo … ¿Quién es un atleta increíble con, como el 3 por ciento de la grasa corporal … que trabaja con la cola … ha progresado en todos los niveles a través de las ligas menores … y lleva un porcentaje de .400 más en base … y actualmente está en Triple-A como el tercer jugador más joven de la liga, sacudiendo una tasa de ataque de caminata?