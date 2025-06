Por qué Clayton Kershaw todavía puede ser una parte clave de la rotación de los Dodgers

Antes de nada, Clayton Kershaw tiene que creer. Antes de que pueda romper las bolas curvas como solía hacerlo, antes de que pueda ser un miembro confiable de la rotación en lugar del último recurso, tiene que creer.

Clayton Kershaw cree.

No importa la creciente evidencia de lo contrario: el promedio de 5.17 ganado a través de sus cuatro aperturas esta temporada, las dos aperturas que no fueron interrumpidas por la lluvia en la que no logró completar cinco entradas, la bola rápida no notable de los 80 a los 90, la tasa de ponches de carrera de carrera.

Kershaw cree que una vez más puede ser colaborador en un equipo de campeonato.

“Solo necesito armarlo para un juego completo”, dijo Kershaw, “lo que creo que puedo hacer y haré”.

¿Quién puede decir lo contrario?

Ha mirado antes, y no lo fue. Incluso con cosas disminuidas, ha encontrado formas de sacar a los bateadores, entonces, ¿por qué esta vez debería ser diferente?

“Voy a apostar por él”, dijo el manager Dave Roberts.

Por ahora, al menos, Roberts no tiene otra opción. Tyler Glasnow y Blake Snell permanecen marginados. También es Roki Sasaki.

El siguiente hombre sería Bobby Miller, quien duró solo tres entradas en su único inicio de las Grandes Ligas esta temporada.

En realidad, Kershaw tampoco tiene otra opción que creer. ¿Cuál es la alternativa?

A raíz de una victoria de 10 entradas y 6-5 sobre los Mets de Nueva York el martes por la noche en la que lanzó solo 4 entradas, la retórica y el comportamiento de Kershaw fueron notablemente optimistas. Señaló su recuperación de las cirugías de rodilla y pies que se sometió durante el invierno, así como su operación de hombro desde la temporada baja anterior.

“Quiero decir, físicamente, me siento genial”, dijo. “No me siento viejo. Mi brazo se siente bien. En realidad no hay excusas. Es solo un lanzamiento mejor, lanzar como eres capaz. Creo que las cosas están ahí. Las cosas están ahí para sacar a la gente”.

Kershaw fue acusado de cinco carreras, tres de ellas ganadas. Renunció a seis hits y tres caminatas.

“Es un poco dentro y fuera para mí”, dijo. “Creo que haré un tramo de fabricación, como, 10 u 11 buenos lanzamientos seguidos y luego haré lo suficiente para que se hagan daños contra mí”.

En opinión de Roberts, su control deslizante característico carecía de “dientes”. Más problemático fue su bola curva, que fue particularmente errática.

“No puede ser un tipo de dos lanzamientos, así que definitivamente necesito lanzar mi bola curva mejor, seguro”, dijo Kershaw.

La ausencia de la bola curva impidió que Kershaw guarde a los bateadores. Tuvo 14 bateadores en conteos de dos golpes, pero logró solo dos ponches mientras cedió cuatro hits y una caminata.

“Sé que está frustrado porque está obteniendo el apalancamiento del conde con los chicos y no puede guardarlos a través de ponches”, dijo Roberts. “Él está compitiendo con su cola, pero no ha sido tan fácil como lo ha sido para él antes de este pequeño tramo”.

En defensa de Kershaw, fue decepcionado por, bueno, su defensa.

En la entrada cinco de dos carreras de los Mets, Max Muncy permitió que un posible territorio de doble juego que termina en la entrada se salta las piernas. Más tarde, Brandon Nimmo llegó a la base en un choque de tren de una jugada defensiva de los Dodgers, permitiendo que los Mets anoten y tomen una ventaja de 5-4.

Kershaw tiene 37 años ahora, con más de 3.000 entradas lanzadas en béisbol profesional. No ganará otro premio Cy Young, y lo sabe. Los Dodgers también lo saben, y eso no es lo que le están pidiendo. Lo que cuentan con él para hacer es tomar el montículo cada seis o siete días y mantenerlos en los juegos, tal vez eliminar seis o siete entradas en ocasiones para aliviar su bullpen con exceso de trabajo.

“Creo que se acercará a cada comienzo para darnos la oportunidad de ganar”, dijo Roberts. “Y no sé cómo se ve cada comienzo, pero creo que ese es un punto de partida, y luego, desde ese punto, a medida que avanza un juego, entonces tendré que tomar decisiones sobre lo que tenemos detrás de él”.

Kershaw hizo un equipo All-Star hace solo dos años y comenzó uno el año anterior. Sus cosas estaban casi tan disminuidas como ahora. Debería poder volver a lanzar así, y ha dado un primer paso pequeño pero crítico para hacerlo. Él cree que puede.