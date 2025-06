Concurso de levantamiento de Rams: ¿Aaron Donald vs. Jared Verso?

Durante su temporada de novato, el corredor de los Rams, Jared Versse, se estableció como uno de los jugadores más bulliciosos de la NFL, y también una fuerza a tener en cuenta con la ex estrella de los Rams, Aaron Donald.

Por lo tanto, no debería sorprendernos que el verso, el Novato Defensivo del Año de la NFL, descaradamente, si no sonó el miércoles como si estuviera desafiando a Donald, un futuro miembro del Salón de la Fama y Maven de entrenamiento legendario, a un duelo de entrenamiento.

Durante una aparición en el “podcast de Adam Schefter”, se le preguntó a un verso si podía hacer ejercicio con Donald durante la temporada baja.

“No, él no quiere eso”, dijo el verso. “No está listo para eso”.

El verso no se detuvo.

“Ese pequeño banco de 500 que tenía. No está listo para eso”, dijo el verso. “Oye, me moveré de peso. Me moveré de peso”.

¿Entonces Donald no puede seguir el ritmo ahora mismo? Schefter preguntó.

“Oye, cada vez que está listo para un entrenamiento”, dijo el verso. “Hombre, veré sus pequeñas publicaciones de Instagram, los bancos, los bancos de mancuernas. Oye, él puede conseguirme cuando esté listo”.

Donald respondió juguetonamente en un video en las redes sociales.

“Alguien corrió la voz”, dijo Donald. “Te estoy buscando, verso. Te estoy buscando. Ven a la casa. Solo quiero hablar. Solo quiero hablar, eso es todo.

“Nada mucho, gran perro. Eso es todo. Solo una pequeña conversación. Ponte un poco de pesas. Haz un poco de cardio. Sabes, el entrenamiento de jubilación del viejo hombre. Vamos a superarlo. Mira lo que puedes hacer. Solo quiero hablar. Vamos, solo quiero hablar”.