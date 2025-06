¿El lanzamiento de los Dodgers se pondrá saludable? Por qué el equipo sigue seguro

La mayor pregunta de los Dodgers esta temporada es inquietantemente familiar.

¿Su lanzamiento volverá a la salud completa (o al menos, significativamente mejorada)? ¿Y será tan productivo como se esperaba si eso sucede o cuando sucede?

Hasta este punto, el equipo sigue seguro de ambos frentes.

Los iniciadores lesionados Tyler Glasnow, Blake Snell y Roki Sasaki están en progresiones de lanzamiento. La estrella de dos vías, Shohei Ohtani, continúa acumulando su brazo a través de prácticas semanales de bateo en vivo, y Emmet Sheehan está en una tarea de rehabilitación con Triple-A Oklahoma City. Y también se espera que toda una letanía de relevistas vuelva en algún momento, con Kirby Yates y Michael Kopech probablemente regresarán este fin de semana, y Blake Treinen y Brusdar Graterol Possity en los próximos meses.

Aún así, como esta semana pasada se ha personificado, también hay una falta de certeza siempre presente sobre el estado del personal, con la recuperación de cualquier lanzador lesionado que parezca responsable de cambiar en cualquier momento.

“Estoy muy seguro de que los recuperaremos”, dijo el manager Dave Roberts el miércoles. “Simplemente no sé cuándo”.

Esta semana, Glasnow se convirtió en el último ejemplo de esa dinámica impredecible.

El lunes, Roberts ofreció una actualización aparentemente problemática sobre el derecho a menudo lesionado. Después de que Glasnow había lanzado una sesión de bullpen una semana y media antes, un episodio de recta trasera le había impedido arrojar un montículo nuevamente desde entonces.

“Había un bolígrafo y luego [his] El cuerpo no respondió “, dijo Roberts.” Así que estamos tratando de averiguar cuándo podemos volver a aumentarlo “.

El martes, sin embargo, Glasnow presentó una versión más optimista de los eventos. Sí, su espalda se volvió “un poco apretada” después de su sesión inicial de bullpen, dijo. Pero describió la pausa resultante en su progresión de lanzamiento como nada más que una “precaución”, y agrega que planea reanudar bullpens en la próxima semana.

“Me siento totalmente bien, totalmente normal”, dijo Glasnow, quien inicialmente salió a la lista de lesiones en abril debido a la inflamación del hombro. “Mi hombro está totalmente bien. Ese problema, no me he sentido desde que comencé a lanzar. Estaba bien. [The back tightness] Realmente fue solo, creo, una precaución. Me sentí totalmente bien. Estoy listo para ir “.

Durante su tiempo en la IL, Glasnow cree que encontró un punto medio entre la mecánica de lanzamiento que tuvo el año pasado (cuando su temporada terminó temprano con tendinitis del codo) y los cambios que hizo durante el invierno (que sintió que contribuyó a su problema de hombro más reciente).

El lanzador de los Dodgers, Roki Sasaki, observa un juego contra los Diamondbacks de Arizona desde el banquillo en el Dodger Stadium el 21 de mayo. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“Tratando de fusionar la mejor situación mundial”, dijo. “Pero en este momento, me siento muy, muy bien en cuanto a mecánica, para ser atlético y tirar. Me ha permitido ser yo mismo más ahora”.

Y aunque todavía tiene semanas, si no un mes o más, lejos de ser activado, Glasnow dijo que confía en tener suficiente tiempo durante la segunda mitad de la temporada para redescubrir un ritmo antes de los playoffs.

“Estoy tratando de volver tan pronto como pueda”, dijo Glasnow. “Pero estamos en la misma longitud de onda de ” Hagamos que vuelvamos lo más saludable posible lo antes posible, de una manera saludable ‘”.

Snell, quien también ha estado fuera desde principios de abril debido a problemas de los hombros, ha soportado su propio proceso de recuperación de parada y inicio.

Después de ir a la lista de lesionados por primera vez, dos aperturas en la temporada, debido al dolor de hombro que luego dijo que lo había estado molestando desde el entrenamiento de primavera, Snell comenzó a aumentar unas semanas después, progresando a una sesión de bullpen el 19 de abril.

Su hombro, sin embargo, no respondió bien en los días posteriores a ese paso. Por lo tanto, fue cerrado de volver a lanzar y recibió una inyección para ayudar a aliviar su incomodidad persistente.

Desde entonces, Snell ha estado en un plan de lanzamiento más metódico. Recientemente, su hombro finalmente comenzó a sentirse normal. Y, como Glasnow, espera comenzar a lanzar bullpens una vez más durante la próxima semana.

“No puedo esperar [to get back]”, Dijo Snell a AM 570 el fin de semana pasado.” Tener que esperar, apesta. Es un proceso largo. Pero voy a ir lento. Me aseguraré de que esté listo. Entonces, cuando empiezo a lanzar, puedo ponerme en marcha y hacer lo mío “.

Esta sigue siendo la línea de la compañía de los Dodgers con la mayoría de sus brazos lesionados, el equipo que quiere tomar sus progresiones lentamente a corto plazo, para garantizar que estén disponibles a largo plazo a finales de este año.

“En cuanto a regresar al juego, ciertamente tiene una cautela”, dijo Roberts. “Porque cuando comienzas a entrar a mediados de año, cualquier revés podría ser perjudicial para el resto de la temporada”.

Mientras tanto, la incertidumbre en el montículo, donde los Dodgers actualmente ocupan el puesto 22 en las mayores con una era del equipo de 4.10, continuará avanzando.

Siempre existe la amenaza de contratiempos; Como lo que sucedió con Evan Phillips, quien se sometió a una cirugía Tommy John de la temporada el miércoles por una lesión que inicialmente se esperaba que lo dejara de lado durante solo dos semanas.

E incluso una vez que los lanzadores regresan, sus niveles de rendimiento están sujetos a varianza. Ese ha sido el caso recientemente con Kopech, quien luchó tanto durante un período de rehabilitación en Oklahoma City (donde cedió 11 carreras y 11 caminatas en 6 ⅓ entradas) que los Dodgers lo hicieron lanzar una sesión de práctica de bateo en vivo frente a su gran cuerpo de entrenamiento de ligas el miércoles.

“Las cosas eran buenas”, dijo Roberts sobre Kopech, desde el comienzo del año debido a una ingestión de hombros. “Simplemente curiosidad por ver lo que sienten los tipos y el personal de entrenamiento, y lo que piensa de cómo se sintió hoy. Y avanzaremos después de eso”.

Yates, que no ha requerido un período de rehabilitación que se recupere de una tensión en los isquiotibiales, también lanzó BP en vivo el miércoles.

“Veremos cómo se sienten mañana”, dijo Roberts. “Y luego creo que tendremos una decisión mucho mejor sobre este fin de semana para ambos tipos”.

La buena noticia para los Dodgers es que tienen profundidad. No necesitan que cada uno de sus lanzadores lesionados regrese a la salud y la forma anterior. Incluso si solo la mitad de los brazos actualmente en el IL vuelvan a donde estaban antes, aún podrían tener un personal de lanzamiento capaz de competir para otro título de la Serie Mundial.

Debido a eso, parece poco probable que hagan movimientos demasiado agresivos en el mercado comercial antes de la fecha límite del 31 de julio. Podrían usar otro relevista diestro para reemplazar a Phillips, pero podrían tener cuidado con un chapoteo de alto costo para un iniciador de primera línea (especialmente después de repartir más de medio mil millones de dólares en los últimos dos inviernos a Glasnow, Snell y Yoshinobu Yamamoto).

Por ahora, continúan confiando en que los lanzadores como Snell, Glasnow y Ohtani serán contribuyentes de impacto para el tramo de la temporada. Están seguros de que Sasaki (que ha continuado el juego regular de captura mientras lucha contra su propio problema de hombro), Sheehan y Graterol también les darán más cobertura de lanzamiento.

Pero hasta entonces, enfrentarán una situación precariamente familiar: esperar que suficientes lanzadores lesionados puedan recuperar la salud en el transcurso de la temporada, y que los contratiempos más imprevistos no continuarán dejándolos cortos en el montículo.

“Creo que estamos muy seguros de que vamos a recuperar a los muchachos de los que estamos hablando”, dijo Roberts. “Luego, una vez que los recuperamos, tenemos que asegurarnos de mantenerlos de regreso también”.