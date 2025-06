Sarina Wiegman descarta la idea de una crisis de Inglaterra antes de los euros de las mujeres

Sarina Wiegman rechazó las sugerencias de que Inglaterra estaba en crisis después de nombrar a su equipo para los euros de este año.

El jefe de leons respaldó a su grupo para ignorar el ruido externo después de las jubilaciones de jugadores y una retirada sorpresa.

5 Sarina Wiegman “no parece que haya una crisis” para Inglaterra Crédito: Getty

5 El entrenador en jefe de la Leona elogió a Millie Bright y espera que la heroína de Inglaterra vuelva a su mejor momento pronto después de su retiro de la selección de Euros Crédito: PA

5 Michelle Agyemang, de 19 años, es una de las siete estrellas de Inglaterra que aparecerá en su primer torneo importante este verano Crédito: Getty

5 Lauren James de Chelsea también ha sido incluida en el equipo de Lionesses para los Euros de este año Crédito: Getty

Wiegman estaba hablando ayer, un día después de que el Vice Capitán de Inglaterra, Millie Bright, de 31 años, anunció su decisión de retirarse de ser seleccionado para el concurso.

Esto sigue a la arquera Mary Earps, de 32 años, y el creador de juegos Fran Kirby, de 31 años, ambos llaman a su Lioness Careers tres años después de ayudar al equipo a convertirse en campeones de Euros.

En el podcast de brillo de Daly ayer, Bright se abrió sobre las razones detrás de su elección e incluyendo querer volver a su mejor momento física y mentalmente.

El centro de 88 recapitales, y el capitán del Chelsea, desempeñó un papel influyente en su club Treble Trophy Win esta temporada con los Blues invictos en 22 juegos de primer nivel

La retirada de Bright y las jubilaciones de Kirby y Earps antes del inicio del 2 de julio de los Euros en Suiza, provocaron preguntas sobre si todo está muy detrás de escena con Inglaterra.

Cuando se le preguntó si Inglaterra está en crisis, Wiegman dijo: “Para mí, no se siente como una crisis en absoluto.

“Ese no es el caso. Sabemos lo que está sucediendo en el equipo y hay competencia en el equipo.

“Mi experiencia (como entrenador en jefe de Inglaterra) es que siempre hay ruido.

“Esperamos ruido hasta que entramos en el torneo.

“La diferencia entre la 2015 (Copa Mundial) y 2017 (Euros) hasta ahora es que la visibilidad del juego femenino ha aumentado, por lo que parece que hay más ruido.

“Lo que decimos todo el tiempo es que el nivel del juego ha aumentado tanto, por lo que las demandas de los jugadores han aumentado mucho.

“Las demandas en el WSL y también internacionalmente y también en la Liga de las Naciones.

El nivel y las demandas también han aumentado allí.

Luego, la atención a su alrededor, los jugadores son nombres conocidos ahora, eso es un cambio de vida.

Cuando se le preguntó acerca de la retirada de Bright, Wiegman reveló que estaba triste por eso.

Y espera que la heroína leona vuelva a su mejor momento pronto.

El jefe de Englad agregó: “Fue triste y decepcionante.

“No es agradable cuando no te sientes bien física y mentalmente y espero que se sienta mejor pronto.

“Los jugadores no son robots. Tratamos de apoyarlos lo más bien posible. Esperamos que muchos jugadores se mantengan en forma y saludables.

“Ellos (Bright, Earps y Kirby) han hecho mucho por nosotros y por el fútbol inglés.

“Han estado jugando en los torneos desde que he estado aquí, así que es difícil de reemplazar.

“Pero también hay otros jugadores que lo han hecho realmente bien.

“Obtienen las oportunidades ahora para dar un paso adelante y mostrar [what they can do]”

La selección de Escuadrones de Wiegman involucró al entrenador en jefe mirando hacia el futuro con siete jugadores apareciendo en su primer torneo importante.

Seis de los cuales tienen entre 19 y 23 años.

Entre ellos se encuentra Michelle Agyemang de Arsenal cuyo llamado siguió a su impresionante gol de debut internacional durante la derrota de la liga de 3-2 naciones de Inglaterra ante Bélgica en abril

Su presentación de cameo después de llegar en el minuto 80 de ese juego es su única aparición de Inglaterra en la fecha hasta la fecha.

Y Wiegman respaldó al delantero para agregar una nueva dimensión al ataque de Inglaterra

El jefe de la leona dijo: “Veremos lo que ella puede traer.

“La he visto en sesiones de entrenamiento y en lo que hizo en Bélgica: puede traer algo diferente. Espero que pueda mostrar eso”.

Inglaterra tomó la ruta inesperada de revelar su escuadrón de leonses euros a través de un video

Tres estrellas de los Leones, Harry Kane y Bukayo, estaban entre las celebridades que nombran a los jugadores seleccionados.

Entre los jugadores que hicieron el corte se encuentra Lauren James del Chelsea con la lucha delantero para estar en forma a tiempo para el torneo.

El 5 de julio, Inglaterra comenzará su lucha por seguir siendo campeones de Euros con un choque del Grupo D con Francia.

Wiegman dijo: “Espero que Lauren esté disponible para el primer juego del torneo.

5 Khiara Keating y Anna Moorhouse han sido seleccionados como porteros de respaldo de Inglaterra Crédito: Getty

“No sé cuántos minutos todavía, necesitamos ver eso.

“Todavía tenemos un amistoso contra Jamaica, espero que ella también lo haga”.

El equipo de Inglaterra incluye seis estrellas del Arsenal con Leah Williamson, Lotte Wubben-Moy y los delanteros Beth Mead, Alessia Russo y Chloe Kelly, todos seleccionados.

Con Earps retirados, también hubo llamadas para los porteros Anna Moorhouse y Khiara Keating como opciones de respaldo a la nueva No1 Hannah Hampton de Inglaterra.