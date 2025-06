El nuevo canciller de UCLA sugiere que se involucrará con UCLA Athletics

Julio Frenk no parece ser un contenido de administrador de la universidad para ver el programa de atletismo de su escuela desde el costo.

En su última parada antes de convertirse en el canciller de UCLA, Frenk dirigió una revisión del departamento de atletismo de la Universidad de Miami, trayendo a un nuevo director atlético y entrenador de fútbol después de que los Huracanes fueron criticados por no hacer de fútbol una prioridad bajo el liderazgo de Frenk.

Esa sacudida resultó en el entrenador Mario Cristóbal Liderando a su equipo a una temporada de 10-3 en 2024 que representó el mejor final de los Huracanes en casi una década.

¿Pueden los fanáticos de la UCLA esperar un nivel similar de participación en el atletismo de su nuevo canciller?

En una palabra, sí.

Durante una entrevista reciente con The Times, Frenk indicó que sería práctico con UCLA Athletics debido a su importancia para la universidad en su conjunto.

“Soy [going to be involved] Porque creo que el atletismo juega un papel muy central “, dijo Frenk.” Es, primero, una vía para reclutar estudiantes muy talentosos. En segundo lugar, beneficia a los otros estudiantes. Enriquece la experiencia estudiantil de todos. Pero déjame decirte que cuando hablamos de la contribución a la sociedad, parte de la razón por la que muchas universidades tienen un déficit, no es por el fútbol. El fútbol en realidad tiene un flujo de efectivo positivo para la universidad.

“Lo que hacemos en los Estados Unidos que ningún otro país que yo sepa hace es que las universidades son el lugar donde entrenamos a los olímpicos, competidores olímpicos, competidores que van a los Juegos Olímpicos. Esa función, al igual que la función de investigación, ha sido delegado a las universidades y estamos invirtiendo en atletas olímpicos. En la mayoría de los otros países, es un centro de alto reperformance ejecutado por el gobierno.

“Pero aquí el gobierno federal no tiene que preocuparse por eso porque las universidades hacen eso y lo financian. Y cuando tenemos los Juegos Olímpicos cada cuatro años, todos están muy orgullosos de ver que los Estados Unidos superen la tabla de medallas. Ese trabajo comienza en las universidades y es por eso que también financiamos eso. Es una parte intrínseca de la educación. Enriqueza la experiencia de todos. Construye la comunidad de construcción. También produce el mejor desempeño de los equipos Olympic en el mundo.

Los comentarios de Frenk parecen sugerir que no está considerando ningún recorte a los deportes olímpicos de UCLA, incluso en un momento en que el departamento de atletismo de la escuela ha obtenido un déficit de $ 219.5 millones en los últimos seis años fiscales. Ese déficit sería aún más alto si la universidad no hubiera acordado proporcionar $ 30 millones a su departamento de atletismo como parte de su presupuesto fiscal más reciente.

Frenk también dijo que se necesitaba una legislación federal “para crear un modelo mucho más predecible” para el fútbol y el baloncesto masculino, controlando los gastos mientras apoyaba al resto de un departamento de atletismo.

El canciller de UCLA, Julio Frenk, habla durante su ceremonia de inauguración en Royce Hall el 5 de junio. (Luke Johnson / Los Angeles Times)

“Reconozco que esto cuesta dinero”, dijo Frenk sobre la asignación de recursos a los deportes de ingresos: “Pero el dinero va a poder tener todas las otras disciplinas que no generen dinero. La forma más directa de hacerlo sería encontrar otras fuentes de financiación. En este momento, usamos los ingresos del fútbol y que requieren inversiones para financiar toda la operación atlética.

“Es hora de tener una conversación y crear un marco legal que no lo deje a cada institución o cada estado para encontrar su propia manera en esto. Somos parte de un ecosistema. Creo que el movimiento a los Diez Grandes ha sido muy positivo en ese sentido. Y esas son las conversaciones que estamos teniendo. Cómo generamos otras fuentes de ingresos, principalmente para poder mantener el excelencia para mantener los deportes que son los que son amplios seguidos por el público, pero también los demás deportes, lo que es más importante, de lo contrario. Deportes olímpicos, ¿cuáles son una fuente de orgullo?

Frenk ha demostrado que no tolerará el fracaso en los deportes de alto perfil, o la percepción de que no está haciendo todo lo posible para ayudar a sus equipos.

Como presidente de Miami, dirigió una agitación del departamento de atletismo de la escuela después de que el analista de ESPN Kirk Herbstreit criticara a los Huracanes durante una transmisión de septiembre de 2021, mencionando un artículo de Miami Herald que indicaba que el fútbol era no es una prioridad para frenk. Herbstreit continuó diciendo que el director atlético, el entrenador de fútbol y el presidente de Miami no estaban alineados sobre las necesidades del equipo como otros programas de potencia.

Cinco días después, Frenk emitió una declaración Decir que quería “dejar en claro que la Junta de Síndicos y yo, como presidente, reconocemos la parte esencial de nuestra marca y reputación derivada del atletismo y estamos totalmente comprometidos con la construcción de equipos de calibre de campeonato en la US”. Frenk agregó que haría que su jefe de gabinete y asesor principal se involucraran con el departamento de atletismo para mejorar su propio compromiso de mantener equipos ganadores.

Con el equipo de fútbol dirigido a un final de 7-5 que se quedó muy por debajo de las expectativas de pretemporada, director atlético James Blake fue despedido Antes del final de la temporada y el entrenador de fútbol Manny Díaz fue despedido Un poco más de una semana después del juego final. Los Hurricanes luego le dieron a Cristóbal un contrato de 10 años y $ 80 millones, con Frenk asistiendo a la conferencia de prensa introductoria y llamando a la selección de su nuevo entrenador como una visión audaz para el futuro “.

El fútbol de UCLA fue 5-7 la temporada pasada bajo el entrenador de primer año Deshaun Foster. (Genaro Molina / Los Angeles Times)

El mes pasado, mientras hacía sus primeros comentarios públicos sobre el atletismo de la UCLA en una reunión de Regentes de la UC, Frenk hizo referencia al papel que el atletismo desempeñó en la identidad institucional de la escuela, mencionando al legendario entrenador de baloncesto John Wooden y la dominancia de los Bruins en los deportes olímpicos con la escuela ambientada para organizar el Atlete Village para los Olímpicos 2028.

Frenk también mencionó cómo el reciente movimiento de UCLA a la Conferencia Big Ten se realizó con “el objetivo de estabilizar el programa y posicionarlo para el éxito a largo plazo”. El canciller hizo referencia al Campeonato Nacional de la Escuela en Waterpolo masculinouna aparición en Final Four en el baloncesto femenino y un finalista nacional en la gimnasia femenina como parte de un recorrido que también incluía seis títulos de conferencias de equipo y cuatro de la conferencia, la mayoría de cualquier equipo de Big Ten.

En última instancia, un departamento de atletismo es tan saludable como sus deportes de más alto perfil. El equipo de fútbol de UCLA necesita capitalizar completamente el reciente rumor creado por la llegada del mariscal de campo de transferencia Nico Iamaleava después de terminar 5-7 en la temporada de debut del entrenador Deshaun Foster. El equipo de baloncesto masculino debe maximizar la capacidad del armador de transferencia Donovan Dent para mejorar a todos los a su alrededor si espera llegar al segundo fin de semana del torneo de la NCAA por primera vez desde 2023.

En el futuro, cada equipo de UCLA parece seguro de una cosa: su nuevo canciller estará observando.