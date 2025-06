VIDEO: Las emisoras de Corea del Sur pierden mentes sobre el tiro ganador del juego de Tyrese Haliburton

Cualquiera que sea fanático de los Indiana Pacers o simplemente un entusiasta del baloncesto en general (menos aquellos con un interés enraizante en el Oklahoma City Thunder) probablemente ya haya visto el último milagro de Tyrese Haliburton del Juego 1 del jueves de las Finales de la NBA muchas veces.

Prepárese para verlo muchas, muchas más veces.

La NBA ha publicado un video en las redes sociales del saltador ganador del juego de Haliburton de la transmisión del juego de Corea del Sur en SpotV, y la llamada de los locutores del momento mágico es una locura.

En pocas palabras, pierden la cabeza.

Échale un vistazo. No se preocupe si no habla el idioma: el entusiasmo desenfrenado que proviene de lo que suena como una cabina de transmisión de dos hombres no requiere traducción.

En serio, la única otra persona que ha gritado de tal manera fue el Roger Daltry de Who en el clímax épico al clásico de 1971 “No volverá a engañar. “

La NBA también publicó un clip de la toma de embrague de la cobertura del juego de ABC/ESPN. El locutor de juego por juego Mike Breen también capturó la emoción del momento, aunque con una entrega un poco menos épica que sus homólogos surcoreanos.

Los Pacers no habían liderado todo el juego y siguieron el Thunder muy favorecido por nueve puntos después de que la estrella de Oklahoma City y el MVP de la liga Shai Gilgous-Alexander golpean un par de tiros libres con 2:52 restantes en el cuarto trimestre. Pero Indiana se recuperó detrás de cinco puntos de Andrew Nembhard en el tramo para establecer el disparo de Haliburton que elevó a su equipo a una victoria de 111-110.

Fue la cuarta vez durante estos playoffs que Haliburton golpeó un tiro en los últimos dos segundos de regulación para ganar el juego o enviarlo a tiempo extra.

“Este grupo nunca se rinde”, dijo Haliburton después del Juego 1. “Nunca creemos que el juego haya terminado hasta que llega a cero, y esa es la verdad honesta de Dios. Esa es solo la confianza que tenemos como grupo, y creo que esa es una gran razón por la que esto está sucediendo”.