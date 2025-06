Kyle Hendricks gana la victoria No. 100 en la victoria de los Angels sobre los Marineros

Cuando el cerrador de los ángeles, Kenley Jansen, indujo una tierra de JP Crawford para finalizar el concurso del viernes por la noche, se aseguró de mantener el balón.

En la casa club de los Angelinos después de una victoria por 5-4 sobre los Marineros de Seattle, Jansen le entregó el balón a Kyle Hendricks. Fue Hendricks ‘mantener después de obtener su victoria número 100 en su carrera.

Hendricks no lanzó su mejor juego. El derecho cedió ocho hits y cuatro carreras ganadas junto con dos ponches y dos bases por bolas en seis entradas. Aún así, su hito limitó una de las mejores victorias de los Ángeles, un esfuerzo de equipo en general encabezado por jugadores veteranos.

“Odio ser sobre mí, así que aprecié mantener [the postgame celebration] Corto “, dijo Hendricks, quien ganó 97 de sus 100 juegos con los Cachorros de Chicago. [Manager Ron Washington] Acabo de decir un par de palabras, y los muchachos señalaron a Kenley manteniéndome la última pelota, entregándola. Realmente genial y abrazos por todas partes “.

Clyde Wright, noveno en la lista de victorias de todos los tiempos de los Angelinos y el entrenador de lanzamiento de Hendricks durante su adolescencia, estuvo en el Angel Stadium el viernes. Wright, quien terminó su carrera con 100 victorias, también felicitó a Hendricks en la casa club.

“Le dije que solo tomé 23 años después de nuestra primera lección, la primera lección de 12 años, y ahora finalmente lo até”, dijo Hendricks.

Hendricks dijo que ha construido un vínculo sólido con el compañero de batería Travis d’Arnaud en los recientes inicios.

“Realmente atrapar un ritmo, realmente me aprendió, y me está haciendo las cosas mucho más fáciles para mí”, dijo Hendricks sobre D’Arnaud. “Así que no puedo agradecerle lo suficiente”.

Ser parte de la victoria número 100 de Hendricks fue “muy especial” para D’Arnaud, quien también estuvo detrás del plato para la victoria número 100 de Charlie Morton con Atlanta en 2021.

“Estoy muy agradecido y agradecido de haber sido parte de eso, y no solo ser parte de él detrás del plato, sino también para ayudar a contribuir en el plato”, dijo D’Arnaud.

Ofensivamente, fue uno de los ángeles más nuevos que ayudó a llevarlos a la victoria. Chris Taylor no había hecho mucho en el plato desde que los Angelinos lo firmaron hace casi dos semanas.

El veterano utilitario de 34 años se peleó en el plato como lo había hecho cuando usaba Dodger Blue, y se unió a los Angelinos en la parte delantera de una racha perdedora de cinco juegos. El viernes por la noche en Angel Stadium, Taylor reunió su mejor juego hasta ahora, yendo dos para tres con un doble empatado en su primera actuación de la temporada múltiple (la primera en la temporada regular desde el 28 de septiembre).

“Ese es obviamente el mejor juego que he tenido en un minuto”, dijo Taylor. “Solo para golpear la pelota con fuerza y ​​conducir en una carrera, haga algunas cosas para ayudar a un equipo a ganar, se sintió bien”.

El segundo base de los Angelinos, Chris Taylor, lanza a la primera base después de obligar a un corredor de los Marineros en la segunda en la primera entrada el viernes. (Eric Thayer / Associated Press)

Taylor también anotó la carrera decisiva en la quinta entrada en un sencillo de Nolan Schanuel. Incluso el uno de Taylor era ruidoso. En la parte inferior de la sexta, el jardinero central de Seattle, Julio Rodríguez, le robó a Taylor un jonrón de dos carreras hasta el campo muerto.

En su primera aparición en el plato en el tercero, Taylor anotó en un sencillo de Zach Neto para empatar el marcador 1-1. Después de que los Marineros retomaron la ventaja en el cuarto, D’Arnaud empató el juego con un jonrón de dos carreras en la parte inferior de la entrada.

Los Angelinos reunieron una de sus mejores actuaciones en el plato. Se combinaron para siete hits y poncharon solo siete veces. Con su tercera victoria en cuatro juegos, los Angelinos (29-33) están a tres juegos de Seattle (32-30) y 5½ juegos detrás de Al West, líderes de Al West (35-28).

Ryan Zeferjahn y Reid Detmers lanzaron un séptimo y octavo sin goles, respectivamente, y Jansen lanzó un noveno sin goles para su 13º salvamento. Detmers no ha renunciado a una carrera, en ocho apariciones, desde el 17 de mayo.

Para Washington, Hendricks obteniendo su victoria número 100 fue la cereza además de una victoria sobre un rival de la división.

“Hablo de dos cosas, presencia y rendimiento”, dijo Washington. “[Hendricks’] La presencia siempre está cerca. Y cuando está actuando, lo ves dando todo lo que tiene. Bien merecido. “