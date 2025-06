Por qué la comedia de Dustin Nickerson incluye a Oregon Ducks, Thunder, Astros Jokes

Dustin Nickerson está exclusivamente calificado para contar esta broma.

Es el 3 de mayo, y el jugador de 40 años de Federal Way se encuentra en un escenario en Eugene, Oregon. Con gafas, una camisa Sonics, un bigote marrón y una franela a juego, es un fanático de los deportes de Seattle inconfundible.

“¡Estás en Eugene!” Un miembro de la audiencia en Olsen Run Comedy Club and Lounge interviene.

“Estoy en Eugene”, confirma Nickerson, sosteniendo un micrófono mientras vadean en aguas hostiles. “And I’ll tell ya, I was a little nervous about this Eugene show, because I have not said this yet, and please don’t hate me, but I went to the University of Washington. And — ”

Su oración está enterrada bajo una avalancha de abucheos.

“¡Huskies chupa!” Un heckler fuelle, mientras Nickerson agita su mano para invitar a la acritud.

“Y te diré que me encanta ese odio. Por eso respeto a los fanáticos de Oregon: porque me odias tanto como te odio”, dice Nickerson, señalando a la audiencia descongelada. “Esa es una buena base de fanáticos. Lo haces. Esa es una buena rivalidad allí mismo, ¿de acuerdo?”

Esta observación gana aplausos y un acuerdo entusiasta.

“Como, estaba pensando en esto el otro día. Vi una cita de tu niño tío Phil. [Oregon donor and Nike founder] Phil Knight dijo: “Voy a poner todos los recursos que tengo en ganar un campeonato nacional antes de morir”. Y esta fue una evaluación para mí como fan. Estoy como, ‘No soy tan mezquino que espero El muere antes de ganar un campeonato nacional. No soy un monstruo tan grande. No.”

Aquí, sosteniendo la tensión, se ríe y aterriza el avión.

“Soy tan mezquino, espero que nunca ganen un campeonato nacional y Vive para siempre “.

La multitud se ríe. Nickerson se ríe. Todos se ríen.

Una vida sumergida en los deportes de Seattle le ha dado a este Husky un sentido del humor.

Después de todo, Nickerson, de 11 años, observó mientras Joey Cora lloraba, después de que los Marineros fueron eliminados por Cleveland en el Juego 6 del ALCS de 1995. Observó mientras sus amados Sonics estaban molestos por los octavos Nuggets en 1994. Observó mientras esos mismos Sonics cayeron ante los Bulls en las Finales de la NBA en 1996, y fueron arrancados de la ciudad 12 años después. Observó a los Seahawks perder por lo que parecía toda su infancia.

(“Era fanático de los Seahawks. No había mucho que animar”, confirma Nickerson. “No había tantas camisetas de Brian Blades en los pasillos de la Elementary Olympic View como se piensa”).

Observó mientras UW Football quedó sin victorias en 2008 y la sequía de playoffs de los Marineros duró más de dos décadas.

Claro, había valores atípicos. Pero la piel de Nickerson se ha puesto en llamado por las cicatrices deportivas de Seattle.

“No hay nada que pueda pasar en mi carrera de comedia que pueda dañarme más que ser un fanático de los deportes de Seattle. Nada”, dice. “Soy como Bane. Nací en esta oscuridad. Solo conozco dolor, decepción y sufrimiento. Es casi cliché, pero cualquiera que haya sido fanático de estos equipos durante tanto tiempo realmente espera que las cosas no funcionen al final”.

Lo que hace que el ascenso de Nickerson sea aún más sorprendente. Cuando se inscribió en Washington, el alumno de Decatur High School tenía la intención de convertirse en escritor deportivo, antes de que una fatídica entrevista colapsara su confianza. No pudo obtener una posición a tiempo parcial en el Seattle Times, dice: “Debido a que no escribí lo suficientemente rápido. Mis palabras por minuto eran demasiado bajas. El concierto por el que estaba entrevistando fue llamar a los entrenadores de la escuela secundaria y obtener todas las estadísticas al final de la noche”.

En cambio, se graduó de UW con un título en estudios internacionales y un menor en historia. Nickerson aprovechó esa educación en una lista de trabajos diarios no relacionados, hasta que probó suerte en un nuevo pasatiempo.

“El último día de trabajo que tuve fue la gerencia media en un centro de recreación, que solo implicó vender algunas membresías en el gimnasio y muchos baloncesto de ping-pong y recogida”, dice. “Luego comencé a abrir micrófonos durante ese tiempo. No hay verdadera sensualidad. Simplemente seguí adelante y finalmente hice una carrera con eso”.

En los 13 años posteriores, la carrera de Nickerson ha trascendido la comedia de pie. Ha aparecido en Netflix, Comedy Central, “The Tonight Show”, “The Late Late Show with James Corden” y “After Midnight” con Taylor Tomlinson. Su especial de debut, “Overwhelmed”, fue lanzado en Amazon Prime Video en 2020. Él presenta un podcast: “Don’t Make Me Come Back There”, con su esposa, Melissa Nickerson, que se ha descargado más de tres millones de veces. Su primer libro, “How To Be Casado (con Melissa)”, se publicó en el verano de 2022.

Tiene 322,000 seguidores en Instagram y 264,500 más en Tiktok, a partir del viernes por la tarde.

Ah, y él sigue siendo un resiliente fanático de los deportes de Seattle.

“Ser realmente fanático de los deportes de Seattle no es que siempre seamos miserables”, dice Nickerson, quien regresa para actuar en el Neptuno Theatre el 25 de octubre. “Es que siempre no somos lo suficientemente buenos. Siempre hay una chica más bonita, supongo. Pero esta es la que amamos”.

Entonces, como tú, soldados de Nickerson. Aunque vive con su esposa y sus tres hijos en San Diego, Nickerson rara vez pierde un juego de los Marineros. Asistió a tres juegos de fútbol Husky en su búsqueda de playoffs de fútbol americano universitario en 2023, culminando con la victoria del Sugar Bowl sobre Texas. Pero Nickerson sabía no esperar un campeonato nacional cuando dejó el Superdome el día de Año Nuevo.

“Soy un gran admirador, y nunca espero que ninguno de ellos gane nada nunca más. Nunca me haría ilusiones”, dice con una sonrisa. “Como fanático de los deportes de Seattle, tener la audacia de creer es una idea tan loca. Porque va en contra de décadas, décadas y décadas de datos que dicen que no debe hacer esto”.

Por supuesto, tampoco deberías anunciar tu lealtad UW en Eugene, lo cual hizo. O recurrir al escándalo de robo de letreros de los Astros en Houston, que hizo. O lamentar a los sonics robados en Oklahoma, que hizo.

Esos callos deportivos de Seattle han informado a su comedia.

Pero aunque Nickerson nació en la oscuridad, no se ha vuelto cruel.

“No estoy allí tratando de crear enemigos. Necesito que esta multitud permanezca de mi lado”, dice Nickerson sobre la broma de Oregon, que ha sido observada 122,000 veces y contando con X. “Dicho esto, estaba bastante seguro de que la línea de golpe iba a funcionar, porque es exactamente lo que me gusta hacer con muchas de mis bromas: construir un poco de tensión y luego dar una liberación donde no es que nadie sea que no hay nada que vine. Solo una broma sobre la rivalidad deportiva.

“Es, ‘Me gustas como persona, y espero que nunca tengas ninguna cantidad de felicidad de tu equipo deportivo’. Creo que cualquier verdadero fanático de los deportes puede relacionarse con eso. “

El pivote profesional de Nickerson claramente está pagando dividendos. Sus palabras por minuto ya no importan.

Además, está recibiendo su nombre en la sección Sports del Seattle Times, después de todo.