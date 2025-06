Coco Gautf ganó el Abierto de Francia por primera vez al derrotar a Aryna Sabalenka de primer nivel, 6-7 (5), 6-2, 6-4 en la final del sábado por su segundo título de Grand Slam Singles.

La gotera del segundo clasificado cometió menos errores en un concurso que estaba lleno de tensión e impulso para superar a Sabalenka por segunda vez en una final de Grand Slam. También vino de un set para vencer al bielorruso en la final del Abierto de US 2023.

Goorf elevó el trofeo del ganador en alto, luego lo besó varias veces. Ella sostuvo su mano sobre su corazón cuando jugó el himno nacional de los Estados Unidos. Ella es la primera mujer estadounidense en ganar en Roland-Garros desde Serena Williams en 2015.

Luego agradeció a sus padres por hacer todo “desde lavarme la ropa hasta mantenerme en tierra y darme la creencia de que puedo hacerlo”.

“Ustedes probablemente crean en mí más que en mí”, dijo Goorf en su discurso en la cancha.

Fue la primera final No. 1 vs. No. 2 en París desde 2013, cuando Williams derrotó a Maria Sharapova, y solo el segundo en los últimos 30 años.

Después de que Sabalenka envió un revés en el segundo punto de partida de Gautff, el estadounidense de 21 años cayó sobre su espalda, cubriéndose la cara con ambas manos cuando comenzó a sollozar, luego se levantó y sostuvo su mano sobre su boca. Ella continuó sollozando mientras palmeaba la arcilla con su mano izquierda.

Gobal saludó a Sabalenka en la red con un cálido abrazo y agradeciendo al árbitro, Goorf gritó de alegría y alivio, luego se puso de rodillas y se agachó hacia adelante, continuando llorando mientras saboreaba la victoria.

Más tarde abrazó al director de cine Spike Lee y celebró con su séquito en su caja, tres años después de que perdió en su primera final de Grand Slam en Roland-Garros.

En su discurso en la cancha, también agregó que la derrota en 2022 a la edad de 18 años la puso en un “lugar oscuro” y luego agradeció a los fanáticos en la corte de Philippe Chatrier, que estaba enraizando principalmente para ella.

“La multitud realmente me ayudó hoy, ustedes me estaban animando tan fuerte y no sé qué hice para merecer tanto amor de la multitud francesa”, dijo. “Pero los aprecio, chicos”.

Sabalenka estaba llorando momentos antes cuando pronunció su discurso. Luchando por encontrar sus palabras, elogió al alumno por ser una “luchadora” y dijo que merecía la victoria, pero agregó que las condiciones ventanas hicieron un concurso de errores.

“Esto dolerá mucho. Coco, felicidades, en las condiciones difíciles de ser un mejor jugador que yo”, dijo. “Bien hecho, dos semanas geniales, y felicidades por el segundo Grand Slam, es bien merecido”.

Ambos jugadores fueron descuidados en el primer set, concediendo 21 oportunidades de punto de ruptura y cometiendo 48 errores no forzados entre ellos, con Sabalenka ganando 32 pero aún ganando el set. Ella hizo 70 en total en el partido, en comparación con 30 en general para la calzada.

Sabalenka a menudo se sintió frustrada durante el primer set, protector y gritando a sí misma mientras se dio la vuelta con frecuencia para mirar a su equipo con una mirada exasperada en su rostro. Puso su cabeza en sus manos un par de veces, y en un momento levantó sus hombros como para decir “¿qué está pasando?”

El primer set parecía dirigirse por el camino de Gausf cuando lideró 3-0 en el desempate, pero Sabalenka se estabilizó y la aseguró con una volea de derecha en la red, un área donde dominaba la gaba.

Goorf eligió sus puntos mejor en el segundo set y la multitud vitoreó más fuerte cuando su aplastamiento en la red niveló el partido.

Pero Sabalenka comenzó el set decisivo con fuerza, apegándose de su enfoque de alto riesgo para celebrar su primer juego de servicio.

Gound respondió elevando su nivel, ganando un excelente rally en el tercer juego que provocó fuertes vítores. Después de un intenso intercambio de tiros de caída, Gound golpeó un lóbulo que Sabalenka persiguió antes de intentar un tiro entre sus piernas, solo para que Gonff lo interceptará en la red y termine con un ganador.

La GOUNF fue consistente desde la línea de base y obtuvo un punto de quiebre que se convirtió cuando Sabalenka falla dos veces, dándole una ventaja de 2-1. Sabalenka recuperó la compostura, rompiendo para nivelar el partido en 3-3.

Sin embargo, se rompió nuevamente en Love, y Gound luego mantuvo el servicio dos veces para reclamar el título después de un partido que duró 2 horas, 38 minutos.

Gobefs ahora posee dos trofeos del Abierto de Francia después de ganar el título de dobles femeninos del año pasado.