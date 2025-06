St. John Bosco gana el título de béisbol regional de la División I con una blanqueada

El día que cumplió 17 años, Jack Champlin se dio su propio mejor regalo de cumpleaños, uno que tuvo que compartir con sus compañeros de equipo.

El derecho junior necesitaba 27 lanzamientos para retirar los siete bateadores que enfrentó para concluir el blanqueo por 4-0 de San Juan Bosch de San Diego Patrick Henry en el juego del Campeonato Regional de la División I regional del sur de California.

“Voy a cenar con mi familia y mi novia”, dijo cuando se le preguntó qué haría para celebrar. “No estoy seguro de dónde todavía, pero hay muchos buenos lugares por aquí y tomaremos una decisión”.

Champlin lanzó los siete juegos de playoffs para los Bravos, recogiendo dos victorias y cinco salvamentos, renunciando a no carreras permitidas en 11 2/3 entradas.

“Realmente no siento la presión … como más cercano necesitas tener confianza en tus cosas y estoy feliz de ser puesto en esa posición”, dijo Champlin, quien volvió a un terreno al montículo y un lanzamiento a la primera base para la última temporada. “Conocíamos nuestro entrante [Brayden Krakowski] había lanzado a principios de semana y solo había 14 outs restantes, por lo que el plan de juego era para que yo entrara después de eso o antes si fuera necesario. Al final resultó que pude terminar cada juego de playoffs con la pelota en mi mano cada vez “.

Krakowksi permitió tres hits y obtuvo todo el apoyo que necesitaba en la primera entrada, ya que James Clark lideró la mitad inferior con un triple y anotó en un sencillo por Noah Everly. Miles Clark agregó un sencillo RBI de dos outs. En la siguiente entrada, St. John Bosco duplicó su liderazgo cuando James Clark alcanzó un doble RBI y luego anotó en un sencillo en el cuadro de Jaden Jackson.

El cerrador de St. John Bosco, Jack Champlin, ponchó a tres de los siete bateadores que enfrentó para ganar el salvamento el sábado por la tarde contra Patrick Henry.

San Juan Bosco venció al octavo sembrado San Diego St. Augustine 2-1 en la primera ronda y el No. 5 Villa Park 7-4 en las semifinales en una revancha del triunfo de 4-3 entradas de 4-3 en la Sección Sur en los cuartos de final de la División 1 de la División 1.

Patrick Henry había perdido 3-0 ante Granite Hills en la Final de la División Abierta de la Sección de la Sección de San Diego, pero después de victorias consecutivas sobre dos de los mejores equipos de la Sección Sur en Santa Margarita y Crespi, los Patriots (23-11-2) llegaron a Bellflower Confident, podrían molestar al equipo número 1 en California.

No sucedió. En cambio, los Bravos obtuvieron su 19a victoria consecutiva, 30 en 34 juegos y limitaron una campaña histórica, que incluyó una victoria de 3-2 victoria en Santa Margarita para capturar la primera corona de la sección sur del programa el 30 de mayo después de perder ante Beckman 2-1 en ocho entradas en el juego de título de la División 3 la temporada pasada.

“Hemos demostrado nosotros mismos”, dijo Champlin en medio de una celebración en el mismo campo donde él y sus compañeros de equipo que regresan se unieron para derrotar a Bakersfield Christian 5-4 y reclamar el campeonato regional de la División III en junio pasado.

Champlin tomó la colina con uno en la parte superior de la séptima entrada en la final regional del año pasado, obtuvo las dos outs finales y se le atribuyó la victoria cuando los Bravos anotaron la carrera de finalización del juego en una resistencia en la parte inferior de la entrada.

El logro del sábado fue aún más dulce porque se logró al más alto nivel y fue un testimonio del entrenador de segundo año Andy Rojo, quien tenía la placa de primer lugar y declaró “¡Ganamos Occidente!” mientras sus jugadores lo rodeaban.

“It’ll take a lot for any team to match what we’ve done winning by three titles in one year — the Trinity League championship, the Southern Section Division 1 championship and the regional Division I championship,” said Rojo, who got his squad to the top of the mountain despite losing 12 players to graduation — including pitcher Anthony Cosme (Cal Poly Pomona), center fielder Julian Villasenor (Washington State) and first baseman Zach Woodson (Pepperdine). “Mañana pasará dos meses desde que perdimos un juego (los Bravos sufrieron la derrota por última vez el 8 de abril contra Santa Margarita). No podría estar más orgulloso”.