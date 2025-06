‘Heart It Snap’ – Speedway Star Tai Woffinden se abre en un choque y coma que amenazaba la vida que fue ‘lo peor’ de todos ‘

Tumbado en la pista en un desastre enredado, Tai Woffinden admite que lo último que recuerda es que la gente llora en el alcance de sus heridas.

El campeón mundial de cinco veces se desmayó minutos después del accidente de terror, donde sufrió más de 15 huesos rotos después de una acumulación de alta velocidad en Krosno, Polonia, a fines de marzo.

4 Tai Woffden pasó días en coma inducido médicamente

4 Él está por delante de lo previsto en su rebah

4 El ícono de Speedway rompió 15 huesos en un accidente de terror Crédito: Taylor Lanning

4 Su compañero Faye se apresuró a Polonia para estar a su lado en el hospital

El as de Gran Bretaña, Woffy, de 34 años, recibió un puente aéreo en helicóptero de emergencia al hospital a medida que crecía los temores sobre su supervivencia debido a las lesiones en el pecho y una gran pérdida de sangre.

Luego fue puesto en coma inducido médicamente después de tres largas operaciones principales.

Pero dos meses después de luchar por su vida, Woffinden ahora está caminando y ocho semanas por delante en su agotador plan de recuperación en rehabilitación.

En su primera entrevista desde el incidente, revela cómo escuchó el hueso del fémur en el impacto de su pierna y que las primeras personas en la escena estaban llorando al ver su condición porque sus brazos estaban “apuntando en la dirección equivocada”.

Él admitió: “Recuerdo todo. En la carrera que me estrellé, hice un comienzo bastante decente, así que corté el acelerador un poco en la esquina.

“El jinete junior fuera de la puerta uno condujo sobre la acera, se topó con el tipo que estaba fuera de la puerta dos, que luego me recogió.

“Como me recogieron, como lo haces normalmente, lo dejas caer en el costado y te deslizas hacia la cerca. Y luego, mientras deslizaba por la pista, mi bicicleta golpeó el APD (Airfence) primero, lo que lo elevó probablemente un metro.

“Y en el momento en que vi ese ascensor, simplemente fui, ‘Oh, f ***’. Y luego golpeé la cerca, escuché que mi fémur se rompió.

“Es casi como si estés bajo el agua y tomas una rama de árbol.

“Luego me pusieron en la pista. Recuerdo haber mirado hacia arriba y haber visto a todos a mi alrededor. La cara del gerente del equipo parecía haber visto un fantasma.

Tai Woffinden camina por primera vez después de Coma como Speedway Star revela una lista de terror de lesiones después de un choque aterrador

“Una persona estaba llorando mirando mi cuerpo. Mis brazos apuntaban a todos en la dirección equivocada. Mi hombro izquierdo estaba dislocado, apuntando hacia arriba.

“Mi húmero derecho estaba destrozado en la parte inferior. Mi codo estaba dislocado y mi codo estaba roto.

“En realidad no pude ver mis manos cuando estaba acostado en la pista porque ambos apuntaban.

“Así que estoy sentado allí diciendo: ‘Dame algunos medicamentos’. Estaba diciendo ‘Bol, Bol, Bol’, lo que significa dolor en el polaco solo para asegurarse de que supieran de lo que estaba hablando.

“No sé si me desmayé por la cantidad de fentanilo que me habían dado o la cantidad de sangre que había perdido”.

Woffinden, el mejor jinete de Gran Bretaña, tenía una fractura de fémur derecha doble compuesto, rota hacia atrás, fractura de compuesto de húmero derecho, dislocado y roto el codo derecho, 12 costillas rotas, pulmón punteado, álbum roto izquierdo y hombro izquierdo dislocado.

Añadió: “Recuerdo las cuchillas del helicóptero, el ruido comienza a despegar. Y luego lo siguiente, estoy en coma.

“Hubo tantas lesiones, probablemente no habría podido estar despierto y lidiar con las lesiones. Una de las operaciones duró 12 horas y tenía múltiples transfusiones de sangre.

“Pensé que un coma habría sido un sueño agradable. Era todo lo contrario. Era lo peor que había experimentado. A veces era bastante aterrador. Estaba en sedantes y analgésicos y antibióticos.

“Estaba alucinando, estaba soñando y teniendo pesadillas. Normalmente tienes una pesadilla y te despiertas. Bueno, no podía despertarme.

“Traté con algunas mierdas salvajes. Me desperté del coma, y ​​todo lo que había soñado, creía que era real. Y mi esposa Faye dijo: ‘compañero, eso no sucedió’. Me estaba enojando con Faye porque no me creía”.

Woffinden se negó a ser atraído por lo que depara el futuro en Speedway, su único enfoque es la recuperación completa del gran costo de las lesiones.

Agregó: “Hay tantas variables. Necesitamos darle ese mes extra para sanar y luego tener la tomografía computarizada para que realmente podamos ver lo que está sucediendo desde todos los ángulos diferentes.

“Podría necesitar otra operación en mi húmero en mi brazo porque estaba destrozado en 27 lugares. Si la carpintería no lo ha ayudado a tejer, necesitaré otro OP.

“He hecho todo lo posible. He hecho de cuatro a cinco horas al día en rehabilitación desde que dejé el hospital. Mi progreso está en otro nivel.

“Es ridículo. Donde estoy dada las lesiones es fenomenal.

“Me gustaría volver a andar en bicicleta, ya sea competitivo o no o simplemente practicar, ¿quién sabe?

“Pero solo hago micro objetivos personales para seguir llegando. Solo mi recuperación es lo primero”.