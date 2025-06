Cal Raleigh Homers dos veces, pero los Marineros extienden la racha perdedora de la temporada

ANAHEIM, California – El caos es más de lo que los Marineros querían. El caos es lo que obtuvieron y no del buen tipo.

Comenzó con que Julio Rodríguez se lesionara después de ser golpeado en la pierna por una pelota bateada mientras intentaba robar tercera base y dejar el juego en la tercera entrada. Su reemplazo en el jardín central, Leody Taveras, seguido de no hacer dos jugadas defensivas clave como parte de un tercio inestable donde los Marineros cometieron un par de errores en el campo.

Agregue el lanzador titular Luis Castillo entregando tres jonrones y una ofensiva que anotó cuatro carreras en las dos primeras entradas, pero logró solo dos a partir de entonces.

Se agregó todo, y los Marineros perdieron racha alcanzaron un máximo de cinco juegos después de caer 8-6 ante Los Angeles Angels el sábado por la noche antes de 29,407 en el estadio Angel.

Los M tienen 32-31 y corren el riesgo de ser barridos para una segunda serie consecutiva que ingresa al final del domingo.

“Seguimos tratando de regresar e seguimos tratando de volver al juego y tomar la delantera hasta el final, y no pudimos hacerlo”, dijo el gerente de M, Dan Wilson.

Una buena noticia para las M fue que las radiografías volvían negativas en el área alrededor del pie y el tobillo derecho de Rodríguez. Rodríguez dijo que inicialmente era muy doloroso, pero el tratamiento comenzó a ayudar casi de inmediato.

Ni siquiera se declaró de jugar potencialmente el domingo.

“Me siento decente. Tomé algunas radiografías y todo se veía bien. Así que eso es lo más importante e importante”, dijo Rodríguez. “Me siento bien. Hicimos muchas cosas aquí en la sala de entrenamiento, y debería poder sentirme mejor mañana”.

Lo más destacado fue la continua bombardeo de jonrones de Cal Raleigh. Raleigh jonrón, dos veces, golpeando sus 25th de la temporada en la primera entrada y replanteando a los Marineros a una ventaja de 3-0, antes de golpear su 26º con uno en la novena entrada del cerrador de los Angelinos Kenley Jansen. Cole Young salió de su primer funk con un par de éxitos, su primer éxito extra-base y un sencillo RBI.

Y, sin embargo, cuatro carreras, seis hits y una ventaja de 4-0 después de que dos entradas demostraron no ser suficientes, ya que Castillo permitió tres jonrones en cinco entradas después de renunciar a solo cuatro bolas largas en 68 1/3 entradas entrando en el juego.

“Todo mérito para los bateadores. Pudieron conectarse con esos lanzamientos que los arrojé”, dijo Castillo a través del intérprete Freddy Llanos.

Por lo general, se pueden resistir tres jonrones en solitario. Pero combina eso con una entrada de errores defensivos inmediatamente después de que Rodríguez dejó el juego y es una receta perdedora para un equipo que no puede superar ese tipo de errores.

“Ese ha sido un punto realmente sólido para nosotros con nuestra defensa. Hemos jugado muy bien, solo un par de errores esta noche”, dijo Wilson.

Todo se cambió para Seattle cuando Rodríguez cojeó dolorosamente del campo después de ser golpeado en su pierna inferior derecha con una bola de 98.1 mph fuera del bate de Randy Arozoena en la parte superior de la tercera entrada. Rodríguez intentaba robar tercera base en el campo y dijo que vio la pelota hasta que le golpeó la pierna. Fue atendido en el campo durante unos minutos, ayudado por miembros del personal de entrenamiento atlético de la M y no hubo actualización antes de que terminara el juego.

“Escuché la explosión, obviamente voy a mirar, pero donde miré, la pelota ya estaba como aquí abajo”, dijo Rodríguez señalando su tobillo.

Pero estaba claro lo que creó su ausencia.

Si Rodríguez no es golpeado, no se le pide a Taveras que se hagan cargo del jardín central e inmediatamente extravan la primera pelota golpeando su dirección, una bola de volar corta de Zach Neto que cayó por un sencillo. Taveras le regaló a Neto un adicional de 90 pies, así después de desviarse para un error. Incluso con el error de Taveras, los Marineros podrían haber escapado de la entrada sin daños, pero Rowdy Tellez no pudo manejar un lanzamiento más bajo de Raleigh después de arrojar el topador de Taylor Ward frente a la placa con el error que permitía a Neto anotar.

Eso fue seguido por el segundo error por Taveras, incluso si se anotó un doble. Taveras canceló el jardinero derecho Miles Mastrobuoni, pero no pudo tomar una captura de salto en el viaje de Chris Taylor al campo de la derecha, permitiendo que una segunda carrera anotara en la entrada y, de repente, la ventaja de 4-0 de Seattle fue un juego de 4-4.

“Esa es una situación difícil. Sale de la banca allí y la pelota lo encuentra de inmediato”, dijo Wilson.

Y aunque no se puede quitar el impacto de esa entrada caótica, la capa adicional para los M fue que Castillo fue golpeado en voz alta.

Colgó un control deslizante a Taylor y dejó una bola rápida en el medio hasta Jo Adell para un par de jonrones en solitario en la segunda entrada, incapaz de proteger esa ventaja temprana.

Adell se jonró nuevamente en el cuarto para tomar la delantera, esta vez en un control deslizante 0-2 que no estaba en un mal lugar, pero aterrizó a 445 pies de distancia en la corriente de la montaña en el campo del centro izquierdo, y los dobles bien golpeados de Nolan Schanuel y Ward en el quinto le dieron a los Angelinos una ventaja de 6-4.

Castillo (4-4) trabajó durante el quinto, pero permitió ocho hits, cuatro carreras ganadas y poncharon a cinco.

“Obviamente, tuvimos mucho tráfico esta noche, pero sales a la batalla con la mentalidad positiva y continúas haciendo tu trabajo”, dijo Castillo.

Todo lo que sucedió en la tercera entrada se quitó una noche en la que Raleigh continuó su asalto a los registros de jonrones. Sus 25th Long Ball apenas despejó el salto de Adell en el campo del centro derecho y fue su sexto jonrón en la primera entrada esta temporada.

Solo Barry Bonds (dos veces), Mark McGwire, Albert Pujols y Ken Griffey Jr. han alcanzado la marca de 25 años en una fecha anterior en el calendario que Raleigh.

En su camino a 56 jonrones en 1997, Griffey alcanzó sus 25th el 2 de junio: el 56 de Mth juego esa temporada. Raleigh llegó el 7 de junio en el 63rd juego.

