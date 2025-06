Real Madrid listo para secuestrar la transferencia Martin Zubimendi del Arsenal con la estrella ‘atraída’ a la idea de unirse a los gigantes de La Liga

Según los informes, el Real Madrid está tratando de secuestrar el acuerdo del Arsenal para firmar a Martin Zubimendi en un movimiento que podría escabullir los planes de verano de los Gunners.

Se creía que el Arsenal lideraba la carrera por la firma de Zubimendi con informes que afirmaban que un acuerdo estaba a punto de finalizar.

Mikel Arteta está ansioso por llevar a Zubimendi al Estadio Emirates con la esperanza de fortalecer sus opciones en el centro del campo y reemplazar a Jorginho, quien se ha ido para unirse a Flamengo.

Se cree que el Arsenal acordó pagar la cláusula de liberación de £ 51 millones de Zubimendi para alejarlo de la verdadera sociedad.

Sin embargo, según Salida española comoEl Real Madrid está planeando un “ataque final” para tratar de firmarlo, con el nuevo jefe Xabi Alonso interesado en un nuevo centrocampista central.

Se afirma que Zubimendi se “atrae” a la idea de jugar para Madrid, mientras que también se dice que prefiere quedarse en España el próximo año.

Parecía estar completamente confirmado que se dirigiría al Arsenal, pero la noticia del último intento de Madrid podría significar problemas para el Club del Norte de Londres.

Liverpool parecía listo para firmar a Zubimendi el verano pasado, pero después de largas conversaciones y las negociaciones, finalmente desairó a los Rojos para quedarse con la Sociedad.

Según los informes, Zubimendi está interesado en la idea de jugar con Alonso, con quien trabajó en la Real Sociedad B.

El Arsenal necesita refuerzos en el centro del campo con la salida confirmada de Jorginho y Thomas Partey aún para firmar una extensión de contrato con el club y su acuerdo actual expirado este mes.

Zubimendi no descartó un movimiento en otro lugar cuando se le preguntó sobre su futuro mientras estaba en servicio internacional con España.

Él dijo: “Por supuesto que hay opciones, pero es cierto que parece que será un verano diferente y diferente, y no sé cómo va a terminar.

“En este momento, pensar en eso no es mi prioridad. Estoy aquí con el equipo nacional, que ya es bastante exigente, y si tengo que decir algo, lo haré”.

Cuando se le preguntó sobre jugar con Alonso y la influencia que le ha tenido, Zubimendi respondió: “Siempre he dicho que él era mi ídolo y que para mí fue un golpe de suerte que pudiera entrenarme en el equipo de reserva en un año muy importante”.

“[But] No me gusta hablar de esas hipótesis, me gusta hablar del presente.

“Creo que sería irrespetuoso responder una pregunta [about a Madrid move] Mientras estoy en el equipo nacional y enfrento una competencia tan importante “.

Zubimendi anotó dos goles y registró una asistencia en 36 apariciones en La Liga para la Sociedad esta temporada.

Mientras tanto, Arsenal Look se ha convertido en la firma de £ 5 millones de Kepa Arrizabalaga desde Chelsea, y el portero llegó para proporcionar una copia de seguridad de David Raya.

Un delantero también sigue siendo una prioridad para Arteta y su equipo, con Benjamin Sesko de RB Leipzig y Sporting de Lisboa Viktor Gyokeres admirados por la jerarquía de los Gunners.