Después de una espera de 12 años, UCLA regresa a la Serie Mundial Men’s College

Desde que llegó a Westwood, Roch Cholowsky ha tenido en mente a Omaha.

El Jugador del Año Big Ten, una selección general proyectada número 1 en el draft de 2026 MLB por parte de algunos analistas, convirtió a Charles Schwab Field en Omaha en un patio de recreo durante el Torneo Big Ten, ganando el jugador del torneo de los honores a pesar de que UCLA no reclama el campeonato.

Hasta ahora, en el torneo de la NCAA, Cholowsky había estado inusualmente tranquilo para sus estándares. Todavía hizo que las jugadas duras parecieran fáciles como un “campocorto premium”, ya que el entrenador de la UCLA, John Savage, brillaba sobre sus habilidades defensivas, pero su bate no estaba haciendo su ruido habitual.

Rezagarse de Cholowsky no es lo mismo para el resto del béisbol de la División I. El capitán del equipo criado en Arizona todavía estaba bateando .333 a través de las regionales y super regionales que ingresaban el domingo. Sin embargo, un gran swing aún no había llegado: Cholowsky volando al campo profundo en numerosas ocasiones en las últimas dos semanas.

“Solo está tratando de hacer demasiado, probablemente”, razonó Savage después del Juego 1 del Súper Regional de Los Ángeles el sábado. “Todo lo que le importa es ganar. Eso es todo lo que a estos tipos les importa. Nos gusta un Roch promedio. El promedio de Roch es bastante bueno”.

Cholowsky finalmente tuvo su momento el domingo. Hizo demasiado, como dijo Savage, tratando de atrapar la defensa de Texas San Antonio durmiendo y fue recogido en la tercera base en la quinta. Pero su gran swing finalmente llegó, un columpio que ayudó a entregar a los Bruins a Omaha.

“Salí y le dije [starting pitcher Conor Myles] No para lanzar una huelga a Roch “, dijo Pat Hallmark, entrenador de Texas San Antonio.” Le arrojó una huelga “.

El sencillo RBI de Cholowsky fuera de esa huelga en el quinto, una parte de sus dos por cinco días, aseguró el lugar de UCLA en la Serie Mundial Men’s College con una victoria por 7-0 sobre Texas San Antonio. El barrido de dos juegos de los Roadrunners le dio a los Bruins su sexto puesto a Omaha y primero desde 2013, cuando lo ganaron todo.

Los jugadores de la UCLA celebran después de derrotar a Texas San Antonio para ganar el LA Super Regional el domingo para avanzar a la Serie Mundial Men’s College. (Ross Turteltaub / UCLA Athletics)

“No es fácil, pero creo que tenemos el elenco correcto de personajes en términos de personas solo, grandes personas en este equipo, personas que quieren representar a UCLA”, dijo Savage.

Cholowsky, cuyo viaje a Omaha como estudiante de secundaria lo convenció de ir a UCLA en lugar de convertirse en una probable selección de draft de MLB de primera ronda, ahora obtendrá su deseo. El campocorto cayó al suelo cuando Phoenix Call sorprendió a la final en el campo derecho poco profundo, manteniendo su cabeza hacia la tierra. Cholowsky saltó, sus compañeros de equipo ya celebraban en el centro del diamante. Se unió a ellos, saltando de alegría; sus sueños, realizados.

“Esto es surrealista para mí”, dijo Cholowsky. “Es algo con lo que he soñado desde que tengo memoria, y luego volver allí y llegar a la experiencia de hace un par de años solo agregó mucho más fuego al sueño. No he envuelto mi cabeza”.

Savage dijo que UCLA para vivir una semana completa en Omaha durante el Torneo Big Ten el mes pasado le dio a los Bruins una idea de cómo será el entorno de la Serie Mundial College.

“Creo que es enorme para nosotros”, dijo Cholowsky. “Usando eso la próxima semana, tengo ganas de ayudarnos. Tallo de estadio, mismo todo”.

Mientras que Cholowsky puede ser uno de los jugadores de béisbol de Bruins más conocidos en la memoria reciente, fue un junior poco jugador que rompió un juego sin goles. El jardinero Toussaint Bythewood, un alumno de Harvard-Westlake, sumerge un impulso de línea suave hacia el jardín derecho para un sencillo RBI de dos outs contra Myles.

El jugador de cuadro de estudiante de segundo año de la UCLA, Roman Martin, sigue un golpe contra Texas San Antonio el domingo. (Ross Turteltaub / UCLA Athletics)

Bythewood, que había comenzado dos veces durante toda la temporada y tomó solo 12 en los murciélagos que ingresaron al juego, proporcionó a los Bruins su swing ganador. UCLA agregó dos carreras de seguros en el octavo y tres en el noveno para construir suficiente distancia para que sus brazos lanzaran un poco más cómodamente cuando los Roadrunners se quedaron sin outs.

“Toussaint ha sido realmente consistente en la práctica”, dijo Savage. “Debería haber tenido más oportunidades al final del día. Estaba listo para esa oportunidad, no había recibido un gran éxito. Muy feliz por Toussaint”.

Una ofensiva de UTSA que fue dominante en un barrido regional de Austin hace una semana, salió de un gemido, reuniendo solo cuatro hits contra el equipo de lanzadores de UCLA. El lanzador titular Landon Stump no pudo pasar por el quinto, pero los lanzadores de alivio de los Bruins llevaron la peor parte de la batalla para cerrar a los Roadrunners.

El zurdo Chris Grothues empató en una carrera con 2 entradas sin goles, ponchando a dos y haciendo una jugada ingeniosa para atrapar un toque aparecido para terminar el sexto. Los diestros Cal Randall y August Souza cerraron la brecha hasta el noveno, donde el primer cerrador de Freshman Easton Hawk cerró la puerta.

“Golpearon una zona bastante bien”, dijo Savage. “Caminamos a dos muchachos en dos juegos, y parecía que éramos muy competitivos … Hoy, solo muchas contribuciones de muchos tipos diferentes”.

En las últimas cinco entradas, el bullpen de los Bruins no golpeó a los Roadrunners.

Savage, que se encuentra en el 12º y último año de la extensión del contrato con la que UCLA lo recompensó después de ganar el Campeonato Nacional 2013, tendrá su esperada oportunidad de volver a visitar viejos recuerdos y crear nuevos mientras los Bruins intentan ganar su segundo campeonato nacional que comenzará el próximo fin de semana en Omaha.

“Simplemente te dice una cosa: lo difícil que es llegar allí”, dijo Savage sobre finalmente regresar a Omaha después de 12 años. “Es genial estar de regreso y esperar el desafío”.

¿Qué consejo tiene Savage para su equipo en la Serie Mundial Men’s College?

“Disfruta el momento, disfruta del proceso, disfruta del viaje”, dijo.