Clayton Kershaw gana su primera victoria de 2025 cuando los Dodgers vencieron a los Cardenales

Los Dodgers han enviado a Clayton Kershaw al montículo para darle a un equipo de caída un ascensor innumerables veces durante sus 18 años de carrera. Y rara vez se han decepcionado.

Lo hicieron nuevamente en una sensual domingo por la tarde en St. Louis y una vez más Kershaw entregó, obteniendo su primera victoria de la temporada en un 7-3 Victoria Sobre los Cardenales que rompieron una racha perdedora de dos juegos y terminó un tobogán que había visto a los Dodgers perder cinco de sus últimos siete.

“Ha sido un tapón durante muchos años. Ha sido un as de personal durante muchos años. Va al Salón de la Fama”, dijo el manager de los Dodgers, Dave Roberts, antes del juego. “Entonces él entiende. Y él estará preparado”.

Especialmente después de que los Cardenales eligieron una vieja herida justo antes del primer lanzamiento, utilizando el marcador masivo frente a la refugio de los Dodgers para reproducir un video de un Kershaw enojado, manos de rodillas y mirar al suelo después de renunciar a un jonrón ganador de la serie a Matt Adams en el Juego 4 de la Serie de la División de la Liga Nacional 2014.

“Es una pequeña liga de Bush, pero no espero nada menos de estos tipos”, dijo Kershaw. “Entonces no se preocupe. No hay problema”.

Tal vez. Pero Kershaw lanzó como si tuviera algo que demostrar, dando solo una carrera con seis hits en cinco entradas. Golpeó siete, lo más que ha tenido en un juego en exactamente dos años, dejándolo solo 17 ponches de 3.000 por su carrera. Y lo más importante, no emitió una caminata por primera vez en cinco aperturas.

Fue su mejor actuación de su temporada retrasada por lesiones.

“Los resultados no siempre han estado allí, pero siento que ha habido un poco de progreso en cada [start]”, Dijo.” Probablemente lo más importante, tuve un comando un poco mejor.

“Sentí que tenía una idea de dónde iba la pelota. Cuando iba mal, realmente no sabía cómo corregirla. [Today] Cuando arrojé uno malo, tenía algunas ideas sobre cómo arreglarlo con el próximo lanzamiento. Pitching es simplemente hacer el ajuste lo más rápido posible. No fue perfecto, pero está mejorando “.

Un Kershaw efectivo podría ayudar a estabilizar una rotación de los Dodger que una vez más se ha vuelto luchado por delante de la serie de tres juegos del equipo con los Padres, que comienza el lunes. El derecho Tony Gonsolin regresó a la lista de lesionados el sábado con incomodidad en su codo reparado quirúrgicamente, dejando a los Dodgers con 14 lanzadores en la IL y sin un titular para el partido del martes en San Diego.

Un escaneo del codo de Gonsolin el sábado no mostró daños estructurales, lo cual fue una buena noticia, al igual que la entrada de alivio sin goles de Michael Kopech en su primera aparición de la temporada. Kopech se activó de la lista de lesionados cuando Gonsolin cayó.

“Era fantástico. Claramente su mejor salida hasta ahora”, dijo Roberts sobre Kershaw. “Realmente no sentí que estaba trabajando tratando de encontrar algo. Él está de vuelta a quien es. Es muy necesario”.

El zurdo bateó 91.5 mph con su bola rápida el domingo y promedió 89.6 mph. También tenía una buena curva y un control deslizante decente.

Mookie Betts dirige las bases después de golpear un jonrón en solitario para los Dodgers en la séptima entrada el domingo. (Jeff Roberson / Associated Press)

“Sentí que de vez en cuando me contactaría y tenía un poco más”, dijo Kershaw sobre su velocidad. “No va a ser increíble ni nada, pero creo que a veces se está volviendo un poco de vida, haciendo que los chicos sean malas se atasquen un poco”.

Kershaw también se convirtió en el primer lanzador de Dodger en la serie en obtener ayuda de su ofensiva, que anotó cuatro veces en las primeras cuatro entradas y siete veces en el juego, la mayor cantidad de carreras que el equipo ha anotado en un juego este mes.

Los Dodgers, que quedaron varados en 21 corredores de base mientras fueron uno para 25 con corredores en posición de anotación en los primeros dos juegos en St. Louis, tomaron su primera ventaja de la serie en la segunda entrada cuando Max Muncy, Will Smith, y el ex cardenal Tommy Edman, conectaron para centrarse antes del triple de Hyeseong Kim a la derecha.

Nunca miraron hacia atrás después de eso, con un triple inicial de Smith y un doble de Outser de Edman, lo que lo hace 4-0 en el cuarto. Mookie Betts alineó un viaje de dos outs justo sobre la pared a la izquierda en el séptimo para su primer jonrón desde el 19 de mayo antes de que los Dodgers cerraron el marcador con dos carreras en una octava entrada descuidada que presentó una sola, dos caminatas, dos bateadores atacados por Pitches, una pelota y una mosca de sacrificio de Edman, que estaba jugando su primera serie en St. Louis desde que fue un bateador de julio.

Ahora los Dodgers se mudan a San Diego y su primera serie del año con los Padres, que son solo un juego en el NL West.

“Estamos emocionados de jugarlos”, dijo Edman, quien tuvo su primer juego de múltiples hits en junio, conduciendo en tres carreras. “Es un poco extraño que hayamos llegado a este punto sin jugarlos o a los Gigantes. Tenemos muchos juegos contra esos tipos. Así que estamos emocionados de hacerlo”.