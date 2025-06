¿Se puede salvar la ofensiva de los ángeles? Depende de Mike Trout

Ron Washington sacó una página de la versión caracterizada de sí mismo de la película de 2011 “Moneyball” cuando se le preguntó sobre lo difícil que sería revivir la ofensiva de pulverización de los Angelinos.

“Es difícil”, dijo el gerente de los Angelinos el viernes. “Es muy difícil”.

Su respuesta probablemente suena familiar para los fanáticos de “Moneyball”. En la película, la versión de Washington, interpretada por el actor Brett Jennings, visita Scott Hatteberg, interpretada por Chris Pratt, en su casa. Billy Beane, interpretado por Brad Pitt, y Washington intentan vender Hatteberg, un receptor de agente libre con los Yips, en la primera base.

“No sabes cómo jugar la primera base”, dice Beane.

“Así es”, responde Hatteberg.

“No es tan difícil, Scott. Dígales, lavar”, bromea Beane.

“Es increíblemente difícil”, responde Washington.

Encontrar formas de mejorar la productividad de los Ángeles en el plato podría resultar aún más desalentador. Tienen los segundos ponches más (622) y las caminatas del segundo lugar (163) en MLB. Washington entiende que es un problema, pero reconoce que la solución no se puede lograr fácilmente.

“Los ajustes son algo en el juego de béisbol que nunca termina, por lo que solo tenemos que seguir haciendo ajustes”, dijo Washington. “Eso es todo. Si supiera, si alguien supiera el ajuste para hacer una ofensiva, nunca verías un putter de ofensiva. Eso es béisbol. Simplemente tienes que seguir ajustándose, reajustando, ajustando, reajustando, ajustando, reajustando, ajustando, reajustando”.

Los Angelinos tenían el tercer primer promedio de bateo (.229) y el cuarto porcentaje de base en base (.301) en MLB hace un año. Tres meses después de la temporada 2025, han retrocedido. El promedio de bateo del equipo se encuentra en .225 y se dirige al lunes y el porcentaje en base del equipo es considerablemente más bajo el año pasado con .287.

Durante la racha ganadora de ocho juegos de los Angelinos en mayo, parecía que golpear al entrenador Johnny Washington, en su segundo año con el equipo, descubrió algo para ayudar a la ofensiva hacer clic. Contaron un promedio de bateo de .291 y promediaron casi ocho carreras por juego.

Los Angelinos perdieron cinco juegos consecutivos y entraron el lunes después de haber perdido nueve de sus últimos 14.

“Creo que se ha reducido a los muchachos que continúan el proceso al tratar de simplificar los enfoques de los hombres, mantenerlo con sus fortalezas, dar a estos muchachos la mejor oportunidad de tener éxito versus un lanzador determinado y continuar el plan de juego”, Johnny Washington dicho. “Lo he estado haciendo todo el año. Hay algunos jóvenes, pero hay un montón de crecimiento. Sé que no ha sido bastante bonito en ciertos momentos, pero es un gran grupo”.

El gerente de los Angelinos, Ron Washington, habla con Chris Taylor durante una victoria sobre los Marineros el viernes. (Eric Thayer / Associated Press)

En sus últimas dos series contra Boston y Seattle, hubo señales alentadoras en la ofensiva. Los Angelinos anotaron cinco o más carreras en cuatro de los seis juegos, y redujeron sus totales de ponches, con siete o menos ponches en cuatro juegos.

Chris Taylor, quien luchó en el plato desde que firmó con el equipo el 26 de mayo, comenzó a hacer un contacto duro, yendo dos por tres de cada dos de tres juegos contra los Marineros, a jáñelo por primera vez esta temporada el sábado.

El domingo, sin embargo, demostró ser muy diferente. En la derrota por 3-2 de los Angelinos ante los Marineros, la alineación ponchó un máximo de la temporada 18 veces.

“Creo que es como tomarlo”, dijo el primera base Nolan Schanuel el viernes, un día después de que los Angelinos regresaron de un viaje de seis juegos en el que promediaron más de cinco carreras por juego. “Tuvimos un buen estiramiento, nos enfriamos un poco, nos salimos de eso y comenzamos a golpear de nuevo”.

El jugador de cuadro Kevin Newman, quien tiene un porcentaje en base de .200 en equipo y un promedio de bateo de .186 (mínimo de 50 turnos al bate): “Estamos bastante rayados, probablemente más rayos de lo que nos gustaría ser. Definitivamente nos gustaría encontrar cierta consistencia, especialmente aquí en casa”.

No es casualidad que los Angelinos encuentren un poco más de éxito en el plato con Mike Trout en la alineación.

Activado fuera de la lista de lesionados el 30 de mayo, Trout ha jugado como si no estuviera fuera por un mes con un hematoma de hueso en la rodilla. Bateó .476 en seis juegos contra Cleveland y Boston y ha subido a la base en casi la mitad de sus turnos al bate este mes (porcentaje en base de .429). El 2 de junio contra Boston, el jugador de 33 años llevó a los Angelinos a la victoria con un juego de tres hits y tres carreras impulsadas, golpeando su segundo jonrón desde que regresó de una lesión.

“Es bueno poder al menos golpear y contribuir”, dijo Trout, y agregó que su tiempo en la lista de lesionados en las últimas dos temporadas había sido frustrante.

El impacto de Trout no se pierde en el compañero de equipo Taylor Ward.

“Tener a Mike de vuelta es, quiero decir, increíble, cierto”, dijo Ward. “Un tipo que puede llevar la ofensiva”.

Taylor Ward, a la derecha, es felicitada por Mike Trout, a la izquierda, después de golpear un jonrón de dos carreras contra los Marineros el domingo. (Mark J. Terrill / Associated Press)

Schanuel dijo que ha visto el régimen diario de Trout de cerca desde que se unió a Angels hace dos temporadas. Ron Washington, quien se convirtió en el gerente de los Angelinos el año pasado, dijo que se ha maravillado de cómo el tres veces MVP se prepara y entrena. Pero incluso se sorprendió de lo rápido que Trout comenzó a contribuir a una lesión.

“Todavía hace cosas que otras personas en el campo de béisbol no pueden hacer”, dijo Ron Washington. “Sin duda. Puedes obtener una trucha de Mike del 70% y sería el 100% de muchos jugadores en esta liga. Así que oye, me sorprendió, pero de nuevo, no lo estoy, porque estamos hablando de Mike Trout”.

Incluso con las truchas, los Angelinos todavía tienen margen de mejora. Aunque está bateando .241 con 14 jonrones y 31 carreras impulsadas que ingresan el lunes, Logan O’Hoppe ha caminado solo ocho veces, lo que lleva a un porcentaje de .273 en base. Luis Rengifo posee el segundo porcentaje en base más bajo en la liga con .242.

¿El regreso de Trout continuará rejuveneciendo la ofensiva de los Angelinos y los ayudará a cerrar la brecha de 5½ juegos a los Astros de Houston de primer lugar en el West de AL? El tiempo lo dirá.

“Uno de los mejores jugadores de nuestra generación”, dijo Johnny Washington sobre Trout. “Ha sido de gran ayuda para nuestro grupo ofensivo, para nosotros como entrenadores y también para los jugadores”