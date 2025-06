Seahawks hace que Michael Dickson mejor apostador en la historia de la NFL con New Deal

El día que los Seahawks están listos para comenzar su minicampamento obligatorio, el equipo acordó una nueva extensión de contrato de cuatro años con Michael Dickson que nuevamente lo convertirá en el apostador mejor pagado en la historia de la NFL.

Como informó por primera vez por NFL Network y confirmado por el Seattle Times, Dickson puede ganar hasta $ 16.2 millones en su nuevo acuerdo, lo que lo mantiene con los Seahawks durante la temporada 2029.

Dickson había estado listo para ingresar a la temporada final de su contrato en 2025 en un contrato de cuatro años que valía hasta $ 14.5 millones que firmó en 2021.

La noticia llega un día después de que Jacksonville volvió a firmar a Logan Cooke con un contrato de cuatro años por valor de hasta $ 16 millones que lo convirtió momentáneamente en el apostador mejor pagado en la historia de la NFL.

AJ Cole de los Raiders también había firmado recientemente un nuevo acuerdo que superó el de Dickson con un contrato de cuatro años por valor de hasta $ 15.8 millones.

El nuevo acuerdo de Dickson ahora supera a ambos para convertirse nuevamente en el apostador mejor pagado de la NFL.

Dickson, una selección de quinta ronda de Texas en 2018, es el Seahawk con la tenencia más concurrida con el equipo después del lanzamiento la primavera pasada del receptor Tyler Lockett (tackle defensivo Jarran Reed, reclutado en 2016, se fue durante dos temporadas antes de regresar).

También puede reclamar el título de mejor apostador en la historia del equipo, al menos desde un punto de vista estadístico, ya que ha promediado 48.2 yardas por despeje en su carrera, mejor en la historia del equipo y tercero en la historia de la NFL. Su promedio neto de 42.2 yardas por patada también es el mejor en la historia del equipo.

Dickson también estableció un récord de una temporada en el equipo con un promedio de 50.0 yardas por patada en 2023 y fue nombrado el primer apostador All-Pro del primer equipo en 2018 como novato.

La semana pasada, Dickson supo que también había sido nombrado uno de los 50 mejores Seahawks de todos los tiempos en una encuesta realizada por el equipo en honor a la 59a temporada de la franquicia en 2025. El único otro jugador en la lista es su predecesor, Jon Ryan.

“Muy bien”, dijo. “No he tomado mi tiempo aquí por sentado, así que es un gran honor ser parte de eso”.

Dickson, de 29 años, proviene de Sydney, Australia, que creció jugando al fútbol de reglas australianas antes de decidir hacer la transición al fútbol americano en 2015 y finalmente obteniendo una beca para la Universidad de Texas.

Pasó tres años allí, ganando el Premio Ray Guy como el mejor apostador en el fútbol universitario en 2017, antes de declarar para el draft y ser tomado por Seattle cuando los Seahawks hicieron un intercambio con Denver para pasar de 156 a 149 para llevarlo

“Es una locura entrar en mi octavo año”, dijo Dickson a los periodistas la semana pasada. “Todavía siento que mi temporada de novato fue hace una temporada. Vengo aquí y pienso en ese minicampamento novato donde estaba encerrado, tomándolo muy en serio y todavía siento que soy así hoy. … No he dado por sentado nada de mi tiempo aquí. Estoy haciendo todo lo que pueda cuando llegue el momento, me vaya sin arrepentimiento “.

Dickson había estado listo para contar $ 4.25 millones contra el límite salarial en 2025, según Overthecap.com. Es probable que su nuevo acuerdo esté estructurado en una forma de derribar ese número.

Dickson fue uno de los 18 jugadores de Seattle que pueden convertirse en agentes libres sin restricciones la próxima primavera.

Otros incluyen el esquinero RIQ Woolen, el corredor Kenneth Walker III, el tackle ofensivo Abraham Lucas, el corredor de borde Boye Mafe, el seguridad Coby Bryant y el ala cerrada Noah Fant.