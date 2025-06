La Copa de Oro de CONCACAF tiene importancia para 2026 anfitriones de la Copa Mundial

Cuando el Copa de oro de CONCACAF fue lanzado, tenía la intención de ser la versión de la Confederación del Campeonato Europeo de la UEFA o la Copa América de Conmeboly.

Y durante más de una generación fue suficiente.

Pero a medida que México y los Estados Unidos mejoraron, jugar partidos grupales contra jugadores como Saint Kitts y Nevis o Martinica cada dos años dejó de ser un desafío. Así que dos veces en la última década, la Confederación trajo el torneo de campeonato de Sudamérica a América del Norte solo para hacer las cosas interesantes.

Sin embargo, este verano, la Copa de Oro, que comienza el sábado con México, el actual campeón, que enfrenta la República Dominicana en el Estadio Sofi, ha recuperado su ritmo. (Estados Unidos abre el juego el domingo en San José contra Trinidad y Tobago).

No es que el torneo se haya vuelto más competitivo; En todo caso, puede ser peor. Además de la República Dominicana, 139 en el ranking de la FIFA, el torneo de 16 equipos incluye otros siete equipos fuera del top 80 del mundo.

Pero el hecho de que la Copa de Oro llega menos de un año antes de que la Copa Mundial regrese a América del Norte lo haya hecho notable.

Debido a que la Copa Mundial se jugará en los Estados Unidos, México y Canadá, esos países se han salvado de una ardua competencia de clasificación, juegos tensos que los habrían preparado para el torneo que se avecina. Y sin clasificatorios, el calendario de fijación para los tres equipos está abierto entre la Copa de Oro y la Copa Mundial.

Eso no es algo bueno.

Estados Unidos tiene amistosos con Corea del Sur y Japón programados para septiembre, pero con las competiciones de clasificación en América del Sur hasta el final del verano y torneos en el resto del mundo que se derrama en 2026, será difícil programar más juegos con un oponente de calibre de la Copa Mundial hasta principios del próximo año.

De hecho, después de este verano, solo habrá cuatro ventanas de partidos de FIFA, cortas que dejan tiempo para tres o cuatro días de entrenamiento y un par de juegos, antes de que se llamen las listas de la Copa Mundial.

Eso convierte la Copa de Oro, un torneo de tres semanas con juego grupal y una etapa de eliminación de eliminación única, una prueba preparatoria importante para los tres anfitriones, incluso si el campo es menos que estelar. Pero solo México tendrá su equipo de primera elección este verano.

Canadá estará sin el extremo Alphonso Davies, quien rompió su ligamento cruzado anterior en las semifinales de la Liga de las Naciones en marzo, y el defensor Moise Bombito. A los Estados Unidos le faltan ocho posibles titulares en el Capitán Christian Pulisic, los centrocampistas Weston McKennie y Gio Reyna, el defensor Antonee Robinson y los delanteros Tim Weah, Yunus Musah, Folarin Balogun y Josh Sargent, que están fuera por lesiones, razones personales o compromisos con la Copa Mundial del Club de la FIFA.

Debido a que la Copa de Oro se lleva a cabo fuera de una ventana de Match International de la FIFA, los clubes no están obligados a liberar jugadores para el torneo. Y muchos no lo hicieron. Como resultado, 15 de los jugadores en la lista de la lista de campamentos de entrenamiento de los estadounidenses juegan en la MLS. No es una forma ideal para un equipo que perdió ante Canadá y Panamá en marzo – con Sus mejores jugadores: prepararse para la Copa del Mundo.

Aún así, el entrenador estadounidense Mauricio Pochettino, cuyo equipo se calentó para la Copa del Mundo con un 2-1 derrota ante Turquía El fin de semana pasado, parecía despeje.

“Muchas personas pueden decir que es realmente importante para nosotros estar todos juntos por última vez antes de la Copa del Mundo”, dijo Pochettino, el primer entrenador estadounidense con una racha perdedora de tres juegos en sus primeros 10 juegos desde Manfred Schellscheidt en 1975, según el estadístico Paul Carr.

“A veces damos demasiada importancia para ser[ing] juntos.”

En la Copa de Oro, Estados Unidos seguirá a Trinidad con juegos contra Arabia Saudita y Haití, dándole una barra baja para despejar para salir del juego grupal. México jugará a Surinam y Costa Rica después de su primer partido con la República Dominicana. Con dos equipos que avanzan a los cuartos de final de cada uno de los cuatro grupos de cuatro equipos, México también está seguro de seguir adelante.

Si algo de eso ayuda a los equipos a prepararse para la Copa del Mundo no se conoce desde hace un año. Pero puede haber un presagio allí porque ha habido vínculos entre la Copa Mundial y la Copa de Oro desde que se jugó el primer torneo de Concacaf en 1991.

Eso llegó solo un año después de que Estados Unidos regresó a la Copa Mundial, terminando una ausencia de cuatro décadas, y tres años antes de que el país fuera el anfitrión del torneo por primera vez. Era importante entonces porque, sin él, Estados Unidos habría jugado solo 11 juegos ese año, apenas lo suficiente como para prepararse para una Copa Mundial.

La Copa de Oro inaugural también fue el primer torneo para el nuevo entrenador Bora Milutinovic y marcó la primera vez que Estados Unidos jugaría en el Rose Bowl, donde atrajeron a 18,435 fanáticos para un juego con Trinidad. El estadio y el entrenador se reunirían tres años después cuando Milutinovic entrenó a los Estados Unidos en un juego de la Copa Mundial con Rumania que atrajo a una multitud de 93,869, la más grande para el juego del equipo nacional masculino en casa.

El torneo también incluyó una victoria por 2-0 en los Estados Unidos sobre México, solo la segunda victoria sobre El Tri en 54 años y un marcador que se ha repetido nueve veces desde entonces.

Luego está 2002, cuando Estados Unidos ganó el torneo en su camino a los cuartos de final de la Copa Mundial durante la única vez en la era moderna.

Pero si la Copa de Oro proporcionó un desafío, entonces ya no lo hace. Estados Unidos y México se han combinado para ganar cada torneo este siglo, y se han reunido en las últimas siete veces.

Todo lo cual plantea una idea: si Estados Unidos, México y Canadá, el único otro país en ganar un título de la Copa de Oro, no puede encontrar a nadie para jugar mientras el resto del mundo está ocupado con la calificación, tal vez deberían jugar entre sí.

Probablemente así sea como terminará la Copa de Oro de todos modos.

⚽ Has leído la última entrega de On Soccer con Kevin Baxter. La columna semanal lo lleva detrás de escena y brilla en las historias únicas. Escuche a Baxter en el episodio de esta semana de “Podcast de la esquina del Galaxy ”.