Pac-12 Derechos de los medios, expansión a continuación después del asentamiento de la casa

Después de ocho meses de movimientos incrementales, June ha producido un gran salto hacia adelante para el Pac-12 reconstruido en múltiples frentes.

El primer día del mes, el estado de Boise, el estado de Colorado, el estado de Fresno, el estado de San Diego y el estado de Utah emitieron avisos formales de salida a Mountain West (para el próximo verano).

El lunes, los ocho miembros comprometidos del nuevo Pac-12 formalizaron el acuerdo de subvención de derecho requerido antes de que puedan firmar el tan esperado acuerdo de medios.

Y en el medio, un juez del Tribunal de Distrito de los Estados Unidos aprobó los términos de liquidación de una demanda antimonopolio que establece el intercambio de ingresos con los atletas y transformará los principales deportes universitarios de Tallahassee, Florida, a Corvallis, Oregon. La demanda de la Cámara tiene implicaciones para cada equipo en cada escuela de cada escuela.

“En términos generales, es bueno tener cierta claridad conociendo el modelo”, dijo el lunes la comisionada de Pac-12 Teresa Gould. “Hemos estado en este extraño lugar intermedio”.

Ella se refería a la escrito de deportes universitarios grandes, pero la descripción también se ajusta a su conferencia.

El Pac-12 tiene una larga lista de tareas pendientes. Debe resolver demandas con Mountain West, finalizar un acuerdo a largo plazo de los derechos de los medios, agregar al menos un miembro más de fútbol, ​​elaborar un horario de fútbol para el otoño de 2026 y determinar qué deportes planea patrocinar.

Y el 1 de julio de 2026, cuando la conferencia reconstruida se acerca, se acerca rápidamente.

“He estado diciendo todo el tiempo que a medida que nos acercamos a los derechos de los medios, giramos y salimos a salir y comenzamos a identificar nuevos miembros”, dijo Gould.

“Estamos en el punto de que sabemos lo suficiente como para avanzar y comenzar a involucrar a los posibles miembros”.

Los términos de liquidación de la demanda de la casa, que incluyen un compromiso de compartir hasta $ 20.5 millones con atletas a partir de este verano, han sido un tema constante de conversación para los ejecutivos de Gould y el campus. Se avecina sobre la mayoría, si no todas, las decisiones estratégicas.

Como acusado nombrado en el caso junto con el ACC, Big Ten, Big 12, SEC y NCAA, el Pac-12 estuvo involucrado en la construcción del paisaje posterior al ajuste que incluye cambios en los tamaños de la lista y un mecanismo para determinar la legitimidad de los acuerdos nulos.

Cualquier oportunidad que exista nulo puede complementar el acuerdo de intercambio de ingresos entre las escuelas y sus atletas.

“Ser parte del grupo acusado significaba que estábamos íntimamente involucrados”, dijo Gould. “Eso fue un beneficio para nosotros.

“El hecho de que estamos comenzando con una pizarra en blanco en el medio de esto nos permite construir algo para el mercado tal como existe ahora”.

En ese sentido, Gould contrastó con sus colegas, los comisionados de las otras conferencias acusadas.

En una llamada de zoom con los periodistas el lunes, se les preguntó si las decisiones de intercambio de ingresos, cuánto de los $ 20.5 millones para asignar al baloncesto masculino, por ejemplo, se tomarían a nivel de conferencia o por campus individuales. Jim Phillips (ACC), Greg Sankey (Sec), Tony Petitti (Big Ten) y Brett Yormark (Big 12) dieron la misma respuesta: las escuelas determinarían las asignaciones de ingresos.

“Esa no fue mi respuesta”, dijo Gould. “Estamos teniendo conversaciones sobre la estrategia. Eso no significa que no haya alguna autonomía institucional. Pero si se trata de la autoridad local, entonces le falta la oportunidad de priorizar los deportes que son importantes para usted.

“Tenemos una gran oportunidad. Estamos haciendo mucha lluvia de ideas. ¿Dónde estamos alineados? ¿Qué hacemos con las empresas Pac-12 en torno al contenido nulo? ¿Cómo nos sentimos acerca del intercambio de ingresos?”

Ah, sí. Compartir ingresos.

Se espera que las escuelas en Big Ten, SEC, ACC y SEC asignen aproximadamente $ 15 millones a sus listas de fútbol, ​​con $ 3 millones al baloncesto masculino y el resto de los $ 20.5 millones a los deportes olímpicos. (El límite aumentará con el tiempo).

El Pac-12 no coincidirá con esa cifra de $ 15 millones; Puede que no se acerque. Gould dijo que era “prematuro aterrizar en un número” para la conferencia, que está considerando los estándares mínimos de inversión. Y la valoración del acuerdo pendiente de derechos de los medios, se espera que genere entre $ 7 millones y $ 10 millones por escuela por año, sin duda jugará un papel en las decisiones de intercambio de ingresos.

(Las discusiones estratégicas se desarrollan con ACC y Big 12 en mente, agregó Gould, en mayor medida que las conferencias de Mountain West o American).

Otro tema de conversación que fluye del caso de la casa: tamaños de lista.

Anteriormente, los programas de fútbol podrían ofrecer un máximo de 85 becas y tener un número ilimitado de caminatas. El asentamiento limita las listas en 105, pero permite a las escuelas colocar a todos los jugadores en la beca. Se espera que la mayoría mantengan al menos 10 o 15 caminatas.

“Estamos discutiendo cómo construimos la profundidad”, dijo Gould. “Nuestras escuelas son allanadas.

Cuando se le preguntó si cada miembro del Pac-12 reconstruido optaría por el acuerdo de intercambio de ingresos, Gould dudó.

“La fecha límite es el 15 de junio”, dijo, “y no quiero hablar por las escuelas. Pero dice así: cada institución participará en los beneficios de la casa”. Muchos problemas siguen sin resolverse para el Pac-12, pero la claridad surgió a fines de la semana pasada para uno de los más significativos. El intercambio de ingresos es el camino del mundo en los deportes universitarios, y ayudará a dar forma al panorama competitivo en los próximos años.