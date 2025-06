Rashawn Slater regresa al minicampamento de Chargers en medio de las conversaciones de contrato

No estaba bajo la atenta mirada del director ejecutivo de los Chargers del desempeño del jugador Ben Herbert esta temporada baja. No entrenó en el centro de práctica de El Segundo del equipo. Pero no significa Rashawn Slater No estaba trabajando esta temporada baja.

Haciendo su primera aparición en la temporada baja en las instalaciones de Chargers esta semana cuando el equipo comenzó el minicampamento obligatorio, Slater inmediatamente aprobó la prueba de acondicionamiento del equipo. De hecho, dijo Jim Harbaugh, Slater informó que la prueba era demasiado fácil.

“Demasiado fácil”, dijo el entrenador, “porque entrena”.

El regreso de Slater destacó la perfecta asistencia de los Chargers el primer día del minicampamento de tres días el martes. El tackle izquierdo estrella había perdido todas las actividades voluntarias del equipo organizado mientras estaba en discusiones para una extensión de contrato.

Desde que los Chargers lo tomaron 13º en general en 2021, Slater ha ganado dos apariciones en Pro Bowl y fue nombrado el segundo equipo All-Pro en 2021. Después de que el equipo recogió su opción de quinto año la temporada pasada, Slater se restableció como uno de los principales tacleados en la liga con la segunda mejor calificación general y la tercera mejor calificación entre su posición, según el enfoque de fútbol profesional. En el último año de su contrato, debe ganar alrededor de $ 19 millones en 2025, que ocupa el sexto lugar entre las tacleadas izquierdas, según Overthecap.com .

“Hablando en nombre de todos en la organización, apoya plenamente a Rashawn y lo que está tratando de lograr para sí mismo y su familia”, dijo Harbaugh, quien agregó que elige no preocuparse por las discusiones a medida que continúan entre el gerente general Joe Hortiz y los representantes de Slater. “Todos estamos en apoyo”.

Slater ha mantenido su posición en la organización debido a su respetada ética de trabajo que le valió la distinción de ser un capitán del equipo la temporada pasada. Harbaugh cuenta con Slater como parte de un club exclusivo compuesto por los nueve trabajadores más duros del equipo. La llamada “Elite Nine” del entrenador también incluye a Derwin James Jr., Khalil Mack, Joe Alt, Ladd McConkey, Daiyan Henley, Tuli Tuipulotu, Zion Johnson y Justin Herbert.

Ahora en su segundo año al timón, Harbaugh espera confianza y polaco durante el campamento de entrenamiento de jugadores experimentados. El entrenador ya ha encontrado a un portador estándar en Herbert, que todavía está buscando su primera victoria en los playoffs de la NFL después de tener cuatro pases interceptados en la derrota de la tarjeta salvaje del año pasado ante Houston,

“No cambiaría nada sobre Justin Herbert”, dijo Harbaugh. “Creo que lo importante es que todos los demás, especialmente los chicos con los que cuenta, en el lado ofensivo del balón, solo mira su ejemplo, cómo se ocupa de su negocio, cómo entrena e intentan llegar a ese nivel”.

El entrenamiento del mariscal de campo fue tan implacable que se perdió su disponibilidad de medios planeada el martes. Él estaba levantando en su lugar.

JK Dobbins Signos con Denver Broncos

El ex corredor de los Chargers, JK Dobbins, firmó un acuerdo de un año y $ 5.25 millones con los Denver Broncos el martes después de que los Chargers hicieron una licitación de agente libre sin restricciones raramente usado sobre el joven de 25 años. Los Chargers habrían tenido los derechos de negociación exclusivos de Dobbins si no hubiera firmado con otro equipo antes del 23 de julio.

Dobbins viene de una carrera de 905 yardas en su carrera la temporada pasada cuando terminó como subcampeón para el jugador de regreso del año de la NFL en su primera temporada completa desde 2020. Pero su regreso a los Chargers ha estado en cuestión desde que el equipo eligió el corredor Omarion Hampton 22nd en general en el draft de abril.

Hampton, quien corrió para 1,660 yardas y 15 touchdowns como junior en Carolina del Norte, se ha unido con la adición de agente libre Najee Harris para formar un impresionante golpe de campo de un campo.

“Me gusta Omarion, cómo está golpeando el agujero”, dijo James Jr., cuando se le preguntó qué novatos le están destacando. “Realmente no puedo decirlo en este momento, pero me gusta mucho Omarion”.

Hampton lidera una clase de novato que Harbaugh elogió como “una clase de novato tan buena como he estado en términos de ser sobre sus negocios”.

“Estando donde se supone que deben estar cuando se supone que deben estar allí”, dijo Harbaugh. “Tenemos que sacarlos del edificio”.

Pero incluso los mejores intentos del personal a veces no son suficientes. Harbaugh dijo que a menudo se da cuenta de los novatos que buscan un puerto seguro en otras habitaciones.

Los Chargers trajeron al receptor Willie Snead IV para una prueba veterana. El jugador de 32 años jugó por última vez en un juego de la NFL en 2023, apareciendo en cuatro juegos para los San Francisco 49ers, atrapando dos pases para 14 yardas.