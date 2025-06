Marineros enrutados por Diamondbacks, registran las entradas a las más bajas desde mediados de abril

PHOENIX – Ahora comienza todo.

¿Recuerdas cuando los Marineros tenían ocho juegos sobre .500? Bueno, eso se ha ido.

¿Ese liderazgo en el oeste de AL? Eso se fue la semana pasada.

¿El impulso ganado de esas calurosas primeras seis semanas y un rayo de optimismo para los fanáticos más leales? Sabes la respuesta.

Por séptima vez en ocho juegos, los Marineros regresaron a los perdedores de la casa club el martes por la noche. Esta vez fue un golpe de 10-3 a manos de los Diamondbacks de Arizona antes de 25,140 en Chase Field.

Su récord: 33-33. Son 6-14 en los últimos 20. Su diapositiva de regreso a .500 está completa.

“Todos estamos frustrados, sin duda. Este es un estiramiento difícil y los estiramientos difíciles son frustrantes”, dijo el gerente de M, Dan Wilson. “Ha estado en el béisbol mucho tiempo.

La pérdida aseguró que las M perderán su tercera serie consecutiva sin importar el resultado del final del miércoles por la tarde. ¿Recuerdas cuando los M ganaron nueve series consecutivas? Ese es otro pensamiento olvidado también.

Entonces, ¿a dónde van las cosas desde aquí? La última vez que los M fueron de .500 fue el 18 de abril después de perder en Toronto para caer a 10-10. Ganaron 12 de los próximos 16. ¿Puede eso volver a suceder? No hay muchos signos positivos que están a punto de tener lugar.

La ofensiva ha sido en su mayoría abismal durante el último mes y especialmente un bajo rendimiento las últimas tres semanas cuando este deslizamiento hacia el promedio realmente comenzó y los defectos que muchos esperaban realmente comenzaron a surgir.

Al entrar en el partido del martes, los Marineros tenían 25th en carreras, 25th en porcentaje de caminata, 21calle en el porcentaje en base y estaban entendiendo el sexto más en la liga durante las tres semanas anteriores. Su WRC+ durante ese lapso, que cuantifica y normaliza la creación de ejecución y donde 100 es promedio, fue exactamente 100.

Y toda la mediocridad es con Cal Raleigh jugando a un nivel de MVP si no es para Aaron Judge.

Sentarse en .500 se siente como su lugar apropiado en la clasificación.

“Siempre es frustrante cuando haces las cosas bien en el plato, y no te recompensan”, dijo Wilson.

Pero el lanzamiento tampoco ha sido tremendo. Incluyendo la gema de 14 golpes de George Kirby el domingo pasado en Anaheim contra los Angelinos, los Marineros han recibido solo cuatro inicios de calidad en los últimos 14 juegos. El bullpen también ha demostrado su parte de problemas, la última próxima entrada en la sexta entrada cuando Trent Thornton cedió cuatro hits y cinco carreras, incluido el jonrón de tres carreras de Gabriel Moreno que convirtió un juego de 4-2 en una ventaja de 7-2 D-Backs.

Logan Evans fue responsable de uno de esos comienzos de calidad el 27 de mayo cuando arrojó su propia joya contra Washington, yendo ocho entradas y permitiendo solo una carrera en lo que fue su último comienzo con los M antes de ser opcionado a Tacoma.

Regresó el martes, llamado para comenzar a comenzar después de que Bryce Miller aterrizó nuevamente en la lista de lesionados. Es probable que Evans se opte nuevamente cuando Logan Gilbert esté listo y este comienzo no llegó con el mismo éxito o satisfacción que la última.

“Algunos buenos, otros malos”, dijo Evans.

Evans (3-2) pasó cinco entradas, permitiendo cuatro carreras en siete hits. El RBI Triple de Corbin Carroll fue el gran golpe de la tercera entrada y Lourdes Gurriel Jr. jonronó en el cuarto para darle a los D-Backs una ventaja de 3-0. Josh Naylor, el héroe de Grand Slam de la noche anterior, agregó un doble RBI en el quinto.

Evans dijo que la jugada que más le molestó fue la bola de tierra de Alek Thomas para la primera base liderando esa quinta entrada. Evans fue lento para cubrir la base y Thomas lo venció.

“Es inaceptable. Quiero decir, puedo controlar eso”, dijo Evans. “Hay cosas que suceden que no se puede controlar. Pero llegar a la primera base es algo que he hecho un millón de veces y el hecho de que dejo al día, no solo para mí, inaceptable, sino para el equipo”.

Contra los Marineros, esas cuatro carreras fueron suficientes en este momento. El impulso podría haber sido diferente si Gurriel no robara a Cal Raleigh de potencialmente sus 27th jonrón de la temporada con un corredor en la parte superior de la tercera entrada. Gurriel dio a Max esfuerzo para saltar a la pared y retirar lo que parecía ser un jonrón.

Mientras tanto, Randy Arozoena no pudo molestarse en moverse cuando Gurriel jonronó una entrada más tarde, una pelota que apenas llegó a los asientos e hizo que la falta de ajetreo de Arozarena fuera más evidente.

Arazarena fue responsable de darle una chispa a los Marineros con un jonrón solitario que lideraba la sexta entrada y Rowdy Tellez siguió con una foto en solitario. Ambos jonrones llegaron al octavo lanzamiento del turno al bate y ambos después de haber ensuciado dolorosamente los lanzamientos de sus piernas.

El jonrón de Arozarena fue su noveno y un disparo de 435 pies en los asientos del campo izquierdo. Tellez’s era su 10th y salga de la pasarela sobre la piscina en el campo del centro derecho a 440 pies de distancia. También terminó la noche para el abridor de Arizona Brandon Pfaadt, quien excluyó a las M hasta ese punto después de permitir 23 carreras combinadas ganadas sobre sus cinco aperturas anteriores.

El problema para los M nuevamente fue su incapacidad para capitalizar temprano con los corredores en posición de puntuación. Los M tuvieron un corredor en la segunda base en cada una de las primeras cinco entradas, pero terminaron 1 para 12 con corredores en posición de anotación. Ese golpe llegó en la octava entrada cuando Julio Rodríguez conectó un anotar a Ben Williamson e hizo el marcador 9-3.

“Tough One esta noche y ha sido una serie difícil”, dijo Wilson.

