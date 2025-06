Por qué las esperanzas de playoffs de los Seahawks están vinculadas a Mike MacDonald elevando la defensa

RENTON – La defensa de Mike MacDonald está en una misión.

El entrenador de los Seahawks de segundo año lo dijo el martes por la tarde, luego de la primera práctica de su equipo de un minicampamento acortado. Tal vez sea de esperar, considerando que Seattle devuelve 10 de 11 titulares de una unidad que hizo avances en la segunda mitad en el debut de MacDonald.

En todo caso, MacDonald, el wunderkind defensivo de 37 años, podría discutir con mi redacción.

¿Porque es realmente su defensa, después de todo?

“Simplemente sientes mucha aceptación de los muchachos”, dijo MacDonald, cuyos Seahawks mejoraron a partir de los 30th a 14th en defensa total y 25th a 11th en la defensa de puntuación en 2024. “Va al [100% OTA and minicamp] asistencia. Los chicos estaban aquí por su propia volición. Es su defensa. Puedes sentir eso.

“Cuando entras en la sala de reuniones defensivas, no soy solo yo, ‘bla bla bla bla bla’. Es [defensive coordinator Aden Durde] pateando trasero. Todos nuestros entrenadores están frente a la habitación. Nuestros jugadores se están poniendo frente a la habitación, hablando de todo tipo de cosas diferentes. Es solo un gran espíritu que tienen. Así que es una aceptación colectiva que creo que estás experimentando. Están tomando el control y asumiendo la responsabilidad de su grupo “.

Ese bien puede ser el caso. Pero MacDonald todavía es responsable de los resultados.

Recuerde, su defensa contó con solo dos Pro Bowlers (el esquinero Devon Witherspoon y el liniero defensivo Leonard Williams) y Zero All-Pro Players en 2024. Su nivel de talento, considerando la competencia, era inexceptual. Además, pasaron solo dos de 11 selecciones de draft en jugadores defensivos, revisando sabiamente sus opciones ofensivas.

Esta defensa no está llena del futuro miembro del Salón de la Fama. Williams y Witherspoon son destacados cementados. Pass Rushers Boye Mafe y Derick Hall son productivos, pero no prolíficos. El esquinero RIQ Woolen es un esquinero atlético e inconsistente. Los apoyadores Ernest Jones IV y Tyrice Knight aún no han comenzado una temporada completa en Seattle. El tackle nariz Byron Murphy II está esperando una ruptura. El apoyador Uchenna Nwosu y el ala defensiva Demarcus Lawrence deben demostrar que aún pueden contribuir.

En el papel, no es una tabla de profundidad defensiva particularmente imponente.

Y, sin embargo, internamente, las expectativas son enormes. La semana pasada, Jones dijo: “Estamos comprados en la meta y la misión, y el objetivo es poner otro banner aquí. Creo que todos creen en eso y vamos a aparecer para trabajar y asegurarnos de hacer lo que tenemos que hacer para hacerlo”.

Teniendo en cuenta las obvias incógnitas que rodean la ofensiva de Seattle, un nuevo coordinador, sistema, mariscal de campo titular y receptor abierto de renombre, las perspectivas de playoffs de los Seahawks pueden estar atados a la capacidad de la defensa de dominar.

La creencia es que la perspicacia de MacDonald, el receptor abierto de los Seahawks, Cooper Kupp, hace referencia a “la innovación de tipos como Mike que están empujando los límites a la defensiva”, levantará todos los barcos.

Es mejor.

Porque en la segunda temporada de MacDonald, la misión, una aparición en los playoffs, como mínimo, sigue siendo clara. Los Seahawks no se separaron de Pete Carroll después de 9-8 temporadas consecutivas (y 137 victorias) para luego quedarse quieto. El debut 10-7 de MacDonald fue simultáneamente alentador e insatisfactorio.

Entonces, ¿cómo es MacDonald un mejor entrenador en el año 2?

“Los muchachos entienden lo que estamos tratando de hacer”, dijo. “Probablemente lo estoy comunicando mejor, la forma en que estoy redactando cosas. Cómo lo hemos expresado y enviado un mensaje probablemente sea mejor la segunda vez. Pero las expectativas fueron las mismas el año pasado, honestamente”.

Si bien las expectativas son las mismas, no todo lo es. Como entrenador, MacDonald es responsable de despedir al coordinador ofensivo Ryan Grubb después de una sola temporada y arrojar las llaves a Klint Kubiak. Es responsable, junto con el gerente general John Schneider, por sellar los fichajes del mariscal de campo Sam Darnold y el receptor abierto Cooper Kupp. Es responsable de cultivar una cultura ganadora y una defensa dominante.

Él también es responsable de su propia mejora.

“Creo que se siente más cómodo en la forma en que quiere dirigir nuestra cultura, dirigir nuestro esquema. El verborje de todo está en sintonía”, dijo Julian Love de los Seahawks sobre MacDonald. “Todos están hablando de la misma charla. Parece más acomodado, más genial, tranquilo … cuando habla de pelota, no hay nadie mejor que Mike.

“El mensaje está muy claro de lo que es nuestro objetivo. La frase principal que escuchará es: ’12 como 1. ‘ Todo lo que estamos construyendo está fuera de eso.

Entonces, claro: no es solo la defensa de MacDonald.

Pero su éxito o fracaso en una segunda temporada incierta todavía cae en el entrenador de los Seahawks.

“Estamos tratando de hacerlo juntos”, dijo MacDonald. “Son todas estas pequeñas conversaciones, estas ganancias incrementales que estás tratando de disparar cada día. Miras hacia atrás en el segundo año en todo el proceso y sientes que hemos progresado mucho. Pero todos tienen que presionar en esa dirección. Así es como logras progresar. No puede ser solo yo”.