Scottie Scheffler elimina Venmo porque los apostadores pidieron pagos

Que Scottie Scheffler es el favorito prohibitivo para ganar el US ABIERTO Esta semana en el histórico Oakmont Country Club no sorprende a nadie. Es el mejor golfista en el mundo, ganando tres de sus últimas cuatro aperturas, incluido el Campeonato PGA.

Que Scheffler eliminó su Venmo Cuenta porque los apostadores hicieron clic continuamente en el enlace de pago/solicitud en la aplicación de pago móvil y le exigió groseramente que les reembolsara cuándo no ganó tampoco debería sorprender a nadie.

“Creo que todos escuchan de los fanáticos si tienen un beneficio financiero o algo en su resultado”, Scheffler dijo a los periodistas en el US Open el martes. “Es por eso que tuve que deshacerme de mi Venmo, porque la gente o la gente me pidió un montón de dinero cuando no gané. No fue una buena sensación”.

Scheffler se rió nerviosamente cuando lo dijo, pero los atletas que son acosados ​​por la gente que perdió dinero apostando por sus actuaciones no es un asunto de risa.

Desde que la Corte Suprema de los Estados Unidos en 2018 anuló una ley federal que había prohibido a la mayoría de los estados permitir que las apuestas deportivas, el abuso hacia los atletas de los apostadores que los culpen por sus pérdidas financieras se han disparado. El juego en los deportes ahora es legal en 39 estados.

Lanzador de Astros de Houston Lance McCullers Jr. y lanzador de los Medias Rojas de Boston Liam Hendriks Dijo recientemente que sus familias han recibido amenazas de muerte en las redes sociales.

Un hombre que perdió dinero el 10 de mayo cuando McCullers renunció a siete carreras mientras registraba solo uno en una derrota ante los Cincinnati Reds amenazó con “asesinar” a las dos hijas jóvenes de McCullers. La policía rastreó las amenazas a un hombre intoxicado en el extranjero que había perdido dinero apostando en el juego.

“Entiendo que las personas son muy apasionadas y la gente ama los astro y ama los deportes, pero amenazar con encontrar a mis hijos y asesinarlos es un poco difícil de lidiar”, dijo McCullers en un eufemismo. “Ha habido muchas, muchas amenazas a lo largo de los años me dirigieron principalmente … pero creo que traer a los niños a la ecuación, amenazando con encontrarlos o la próxima vez que nos vean en público, van a apuñalar a mis hijos hasta la muerte. Cosas como esa son difíciles de escuchar como padre”.

Hendriks publicó en su historia de Instagram que ha recibido amenazas de muerte mientras luchaba por recuperar su forma después de perderse casi dos años debido al linfoma no Hodgkin y la cirugía de Tommy John.

“Las amenazas contra mi vida y la vida de mi esposa son horribles y crueles”, escribió Hendriks. “Necesitas ayuda. Comentarios que me dicen que me suicida y cómo desearía morir de cáncer son desagradables y viles. Tal vez deberías dar un paso atrás y reevaluar el propósito de tu vida antes de esconderte detrás de una pantalla atacando a los jugadores y a sus familias.

Hendriks luego explicó a los periodistas por qué respondió en las redes sociales.

“Con el aumento del juego deportivo, ha empeorado mucho”, dijo. “Desafortunadamente, eso tiende a ser lo que termina siendo, ya sea que sean solicitudes de Venmo, ya sea personas que te dicen en sus comentarios: ‘Oye, me volaste mi parlay. Ve. [f—-] tú mismo, ‘un tipo de cosas “.

Algunos jugadores creen que pueden afectar los resultados de la competencia a través del acoso. Fanduel prohibió a un hombre en Filadelfia después de que se jactó de las redes sociales sobre la intimidación del tres veces medallista de oro olímpico Gabby Thomas en una reunión de canciones de Grand Slam hace dos semanas.

“Hice que Gabby perdiera al marcarla. Y hizo que mi Parlay ganara”. escribió en una publicación Eso incluyó una captura de pantalla de dos apuestas en FanDuel.

Thomas respondió publicando“Este hombre adulto me siguió por la pista mientras tomaba fotos y firmaba autógrafos para fanáticos (en su mayoría niños) gritando insultos personales, cualquiera que lo permita en línea es asqueroso”.

Los atletas universitarios también son objetivos, especialmente durante eventos de apuestas de alto volumen, como Madura de marzo y el Playoff de fútbol americano universitario.

La NCAA está presionando para que los estados prohíban las apuestas de la propuesta sobre las actuaciones de los atletas universitarios individuales, diciendo que crea una tentación de comprometer la integridad del juego.

Los atletas universitarios han sido considerados más susceptibles a tomar dinero de los jugadores que los atletas profesionales porque son aficionados. Eso pronto cambiará debido al pasaje la semana pasada del acuerdo de la Cámara, un modelo de intercambio de ingresos que permitirá a las universidades pagar directamente a los atletas de hasta $ 20.5 millones por año.

No quiere decir que pagar a los atletas universitarios los aislará de jugadores descontentos. La NCAA continuará presionando por las leyes que podrían prohibir a los apostadores de las casas de apuestas con licencia estatal si son declarados culpables de acoso.

El gran volumen de apuestas hace que la vigilancia del acoso y la intimidación de los atletas sean un desafío enorme. Este año, se estimó que $ 3 mil millones se apostaron legalmente en los torneos de baloncesto de la NCAA masculino y femenino, según el Asociación Americana de Juegos (AGA)un aumento de aproximadamente el 10% desde 2024.

En un intento de ser proactivo sobre el acoso antes de March Madness, la NCAA publicó un video de anuncio de servicio público titulado “No seas un perdedor”.

“Hay pérdida y luego hay un perdedor. El tiempo de juego viene con suficiente presión”, dijo el video. “Con demasiada frecuencia, las personas apostan por los deportes, la pérdida y lo sacan a los atletas. Solo un perdedor acosaría a los atletas universitarios después de perder una apuesta, pero sucede casi todos los días.

“Relájese a su equipo, vuelva loco cuando suena el timbre, pero no acoses a nadie porque perdiste una apuesta. Es hora de que trazemos la línea y ponemos fin al abuso”.

Scheffler dibujó la línea eliminando su cuenta de Venmo, que se había convertido en otro medio para que los jugadores se comuniquen con un atleta prominente. Sus ganancias profesionales superan los $ 150 millones, Según Spotracpero dijo que un puñado de apostadores le habían pagado “tal vez un par de dólares aquí o allá” a través de Venmo después de que ganara torneos y presumiblemente también se alineó con sus bolsillos.

“Eso no sucedió tanto como las solicitudes”, agregó Scheffler.