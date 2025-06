Cómo Ben Casparius se abrió camino en la rotación inicial de los Dodgers

Doce semanas después de la temporada, los Dodgers ya están recurriendo a un 12º lanzador inicial diferente en su puerta giratoria de una rotación.

Para Ben Casparius, es una oportunidad que ha esperado pacientemente durante toda la temporada.

Aunque Casparius técnicamente sigue siendo un novato, el derecho de 26 años ha visto mucho en su joven carrera de la MLB. El año pasado, pasó de comenzar la temporada como un prospecto Doble A pasado por alto (uno que ni siquiera recibió una invitación al entrenamiento de primavera de las grandes ligas) a terminarlo lanzando entradas clave en cuatro juegos de postemporada, incluso como abridor en el Juego 4 de la Serie Mundial.

Esta primavera, una ola de heridas de bullpen aseguró que tendría un lugar en la lista de grandes ligas de la apertura. Más lesiones para superar los relevistas diestros lo empujaron a un papel de apalancamiento de facto.

En cada paso, la antigua selección del draft de la quinta ronda se ha destacado, registrando una efectividad de 2.86 en 44 entradas este año con 46 ponches y solo nueve bases por bolas.

Junto con su compañero relevista novato Jack Dreyer, Casparius se ha convertido en uno de los héroes no reconocidos responsables de ayudar a los Dodgers del primer lugar a superar su comienzo lleno de lesiones.

“No ganamos este juego esta noche sin Ben”, es el tipo de manager de citas Dave Roberts ha pronunciado más de una vez, y más recientemente después de que Casparius lanzó 2 ⅔ de alivio sin goles en una victoria por detrás de los Mets de Nueva York el 3 de junio.

“Ha tenido que crecer muy rápido para nosotros”, agregó Roberts esa noche, “y tiene el respeto de sus compañeros de equipo”.

Ahora, sin embargo, Casparius también está obteniendo un nuevo nivel de respeto de los tomadores de decisiones del equipo.

Después de agotar prácticamente todas sus otras alternativas de lanzamiento inicial hasta este punto, desde los brazos de ligas menores como Landon Knack, Bobby Miller y Justin Wrobleski, hasta una opción de entrada a granel como Matt Sauer, los Dodgers finalmente confían a Casparius con un papel inicial.

A pesar de todo el valor que trajo al bullpen, simplemente no podían permitirse mantenerlo fuera de la rotación por más tiempo.

“Donde estábamos en [earlier this season]sentimos que había más valor [having him come] Fuera del ‘bolígrafo y siendo una especie de relevista de tipo versátil “, dijo Roberts.” Pero donde estamos ahora, ciertamente está demostrando que es 1 de 5 “.

Casparius recibió su primera oportunidad en un comienzo más tradicional el miércoles en San Diego, produciendo cuatro entradas de pelota de una carrera en una excursión que no sabía que estaba haciendo hasta la noche anterior.

En los días previos, los Dodgers habían perdido a Tony Gonsolin por un problema de codo, ya su cuarto titular para lesionarse solo desde el comienzo de la temporada. Habían degradado la habilidad de los menores, y vieron a Wrobleski renunciar a cuatro carreras en seis entradas a los Cardenales de San Luis como su reemplazo. Vieron a Sauer quedarse maltratado como lanzador de entradas a granel el martes contra los Padres, y Miller implosiona en una salida de 10 carreras en Triple-A esa misma noche.

De repente, el equipo se redujo a solo tres titulares saludables en los que podía confiar: Yoshinobu Yamamoto, Dustin May y Clayton Kershaw.

Emmet Sheehan podría ser parte de ese grupo en poco tiempo, continuando su recuperación de la cirugía de Tommy John con un tercer inicio de rehabilitación Triple-A el jueves en el que lanzó 3 entradas (una vez que completa cuatro entradas, dijo Roberts, será una opción viable para el club de las grandes ligas). Shohei Ohtani, Tyler Glasnow y Blake Snell también están progresando hacia el regreso, aunque es probable que ninguno de ellos regrese hasta algún momento del próximo mes.

Emmet Sheehan, a la izquierda, con Ben Casparius y River Ryan durante la ceremonia del anillo de la Serie Mundial en marzo, hizo su tercer comienzo de rehabilitación Triple-A el jueves. (Gina Ferazzi/Los Angeles Times)

Por lo tanto, con un partido de goma del miércoles contra los Padres que se avecinan, los Dodgers decidieron reasignar a Casparius del relevista de múltiples entradas a su último inicio de relleno.

“Nos gusta este tipo de transición en este momento”, dijo Roberts. “Descubrir cómo superamos este período antes de que otros chicos vuelvan a la salud … potencialmente existe la oportunidad de continuar construyéndolo, lo que ahora tiene sentido”.

En una victoria sobre los Padres que mantuvo a los Dodgers en posesión exclusiva del primer lugar de la NL West entrando en otra serie clave este fin de semana contra los Gigantes de San Francisco, Casparius respondió con una producción de calidad. Limitó el daño (con la ayuda de una asistencia en el campo de Outfield de Andy) a una carrera durante un atasco cargado de bases en el segundo. Retiró el lado en orden en cada una de las otras tres entradas que lanzó.

En particular, también luchó para derribar una entrada más de lo que se esperaba inicialmente: cabildear para permanecer en el juego para el cuarto a pesar de la afirmación previa al juego de Roberts de que probablemente no lanzaría el tercero (no desde el 5 de mayo hizo que Casparius haya lanzado más de tres entradas en una salida).

“No iba a salir de ese juego después de las tres”, dijo Roberts. “Quería quedarse para el cuarto”.

Le dio a Casparius la oportunidad de mostrar su arsenal completo de cosas de calibre inicial; Desde una gran combinación de barredoras y bolas curvas, hasta un cortador tardío que puede inducir un contacto suave, hasta una bola rápida MPH superior de los 90 que, un punto, incluso la estrella de Padres, Manny Machado, se respaldó exteriormente, apuntando a Casparius con un guiño de su cabeza después de balancear un estímulo de 98 mph en la zona para una primera instalación.

“Vi eso”, dijo Casparius. “Es uno de los mejores jugadores del juego, por lo que es genial”.

Casparius también mostró su enfoque mental evolucionado.

Durante su carrera en las ligas menores, Casparius comenzó en 57 de sus 79 apariciones en su carrera. Mudarse al bullpen a tiempo completo al comienzo de su carrera en las Grandes Ligas le dio una perspectiva que cree que lo beneficiará a su regreso a un papel inicial ahora.

“Tomar esa mentalidad de relevista, Pitch by Pitch, entrada por entrada, me ha ayudado a frenar el juego en general”, dijo Casparius. “Así que creo que ha sido una bendición. Y luego pase lo que pase en el futuro, creo que puedo usar eso para seguir adelante”.

Finalmente, Casparius podría ser trasladado al bullpen nuevamente. Una vez que los Dodgers se vuelvan más saludables, su valor como opción de alivio de múltiples entradas probablemente significará reanudar su papel de swingman.

Pero por ahora, Roberts ya ha confirmado que “la próxima vez que esté en el montículo, será como titular”.

Y para un lanzador que, a pesar de su éxito fuera del bullpen, ha seguido viéndose a sí mismo como un titular a largo plazo, representa una oportunidad que podría haber sido necesario de la necesidad, pero también se ganó mucho tiempo.

“Obviamente, lo he estado haciendo durante la mayor parte de mi carrera profesional, por lo que es algo que me siento cómodo en cuanto a rutina”, dijo Casparius sobre los juegos iniciales. “Estoy deseando que llegue lo que está pasando y lo que viene después”.