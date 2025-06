Transfer News Live: Cristiano Ronaldo Rechazos del equipo de la Copa Mundial del Club, Chelsea Eye Stuttgart Striker, Newcastle For Pedro

Hot rode

El arsenal ha sido dicho que firme el as de Madrid Rodrygo por su propio defensor Gabriel Magalhaes.

El extremo brasileño se venderá este verano y se ha vinculado con un traslado a la Premier League.

Preguntado en el Podpah Podcast Si él supiera algo sobre la búsqueda del extremo del Arsenal, Gabriel respondió: “No lo hago. No, no lo hago, en realidad no.

“Pero obviamente me gustaría. Rodrygo es un fenómeno, para mí. No está en el Arsenal.

“Si dependía de mí, ya le he dicho a la gente, es un fenómeno.

“Su nombre se menciona mucho. Si dependía de mí, por supuesto”.