Yoshinobu Yamamoto lucha mientras los Dodgers caen en la corbata con gigantes

La facturación no podría haber sido más grande. Dodgers vs. Giants. Yoshinobu Yamamoto vs. Logan Webb. Una de las rivalidades más antiguas del juego, enfrentando lo que se suponía que eran dos de los mejores lanzadores del juego.

El viernes por la noche en el Dodger Stadium, sin embargo, solo apareció un as derecho.

Webb hizo lo suyo, dando dos carreras en siete entradas espectaculares.

Frente a él, Yamamoto no era rival, tambaleándose en un comienzo de cinco carreras y 4⅔ entradas en los Dodgers ‘ 6-2 derrota —No que dejó a los rivales empatado en la cima de la Liga Nacional Oeste con récords idénticos de 41-29 después de su primera reunión de la temporada.

La noche fue un estudio en la excelencia de lanzamiento (o, en el caso de Yamamoto, falta de él); Sirviendo como un recordatorio de que, por tan bueno como Yamamoto se ha convertido en su segunda temporada de Grandes Ligas, hay niveles en su talento que aún no ha alcanzado.

“No había absolutamente ningún lanzamiento con los que estaba satisfecho”, dijo Yamamoto en japonés.

“Creo que las cosas son buenas”, agregó el gerente Dave Roberts. “Creo que estaba muy bien”.

De hecho, donde Webb obtuvo un contacto suave y salidas rápidas, necesitando solo 98 lanzamientos para completar su séptima salida de siete entradas de la temporada, Yamamoto trabajó a través de los recuentos de bateadores y los largos turnos al bate, emitiendo cinco caminatas en su carrera mientras encontraba la zona de strike en solo 56 de sus 102 lanzamientos.

Donde Webb limitó el tráfico y escapó de problemas raros, cediendo solo dos hits mientras caminaba tres bateadores, Yamamoto trabajó a través de mermeladas autoinfligidas; Ninguno peor que cuando caminó las bases cargadas en el tercero, luego le dio un gran golpe a Casey Schmitt.

Casey Schmitt de San Francisco, a la derecha, celebra con Wilmer Flores, Center, y Mike Yastrzemski después de golpear un Grand Slam en la tercera entrada el viernes. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“La forma en que dejé las carreras fue realmente mala”, dijo Yamamoto, quien se arrancó con disgusto y casi lo arrojó al suelo, ya que el impulso de Schmitt desapareció más allá de la cerca del campo izquierdo.

“Traté de recuperar mi ritmo y lanzar mejor. Traté de girar la página emocionalmente. Pero no pude adaptarme. No lanzé bien hasta el final”.

Yamamoto se calmó después del Grand Slam, no permitiendo ninguna otra carrera mientras entraba en la quinta entrada.

Pero, donde Webb jugó el papel del as de un equipo contante, reduciendo su promedio de administración a 2.58 (quinto mejor en la Liga Nacional), Yamamoto vaciló de una manera que se ha vuelto incómoda en los últimos tiempos, su era minúscula casi se triplicó durante el último mes.

En sus primeras siete aperturas, Yamamoto fue 4-2 con una efectividad de 0.90, un látigo de 0.925 y solo tuvo un juego en el que renunció incluso dos carreras ganadas.

“En este momento, está lanzando como el mejor lanzador del mundo”, dijo el receptor Will Smith el 2 de mayo, después de que Yamamoto giró seis entradas blanqueadas contra los Bravos de Atlanta.

Pero desde entonces, Yamamoto ha estado en un planeta completamente diferente y mucho menos confiable.

Durante sus últimas siete salidas, la estrella japonesa de 26 años tiene 2-3 con una efectividad de 4.46. En ese lapso, tiene más comienzos de menos de cinco entradas (dos) que de siete entradas completas (una). Ha cedido tres o más carreras cuatro veces, y una carrera de cinco carreras dos veces dos veces. Y con su efectividad de la temporada en 2.64, está en tendencia en la dirección equivocada.

“Un juego como este, solo necesito concentrarme, aprender cosas y convertir algo en positivo”, dijo Yamamoto. “Y luego prepararme para la próxima salida”.

El problema más consistente durante la caída de Yamamoto: el mal comando.

Incluso con una apretada zona de ataque del árbitro del plato, Adam Beck, el viernes, Yamamoto culpó a su propia ejecución pobre como el factor principal. Ha caminado a 17 bateadores en sus últimas 38 entradas. Su control punta habitual ha desaparecido repentinamente.

El lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, entrega contra los Gigantes el viernes por la noche. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Es un problema que Roberts cree que explica la recesión general de Yamamoto. Y cuando no ha llevado a pases gratuitos, ha dejado atrás al lanzador en conteos amigables para los bateadores, como cuando Willy Adames abrió el anotación el viernes al avanzar 2 y 0 y golpear una bola rápida media para un jonrón solitario.

“Creo que eso es correcto en el sentido de, creo que es solo una parte de la intención”, dijo Roberts. “No es como si las cosas estuvieran retrocediendo [on him]. “

Otro factor potencial en las luchas de Yamamoto: recientemente se ha visto obligado a lanzar menos descanso entre los inicios.

Durante sus primeras siete aperturas, Yamamoto lanzó al menos seis días de descanso, reflejando el horario de una vez por semana que tenía en Japón.

Desde entonces, sin embargo, cada una de sus salidas ha llegado más cortos descansos de cinco días.

Yamamoto ha minimizado repetidamente ese factor, diciendo que no ha notado ninguna disminución física en su nuevo horario. Roberts señaló cómo el año pasado, Yamamoto tenía números ligeramente mejores en cinco días de descanso (2.97 efectividad en 11 aperturas) que seis (efectividad de 3.07 en siete aperturas).

El receptor de los Dodgers, Will Smith, obtiene el receptor de los Gigantes Andrew Knizner durante la segunda entrada el viernes. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Aún así, a medida que los Dodgers han navegado alrededor de su equipo de lanzadores cortos, la caída de Yamamoto ha llegado en un momento particularmente malo. Los Dodgers no solo han estado en medio de una porción agotadora de su horario durante el último mes, sino que han visto la ventaja de la división de tres juegos que tenían al final de mayo evaporarse solo 13 días en junio.

“Es realmente crítico”, dijo Roberts sobre esta actual Homestand, en particular, con el tercer lugar de San Diego Padres que se debe en la ciudad para un set de cuatro juegos la próxima semana después de que los Gigantes se vayan. “Ves el horario, ves a los oponentes, ves dónde está tu club de pelota, y solo quieres seguir caminando y jugar un buen béisbol”.

La alineación de los Dodgers, por supuesto, tampoco ayudó en ese frente, el viernes.

Después de anotar en una mosca de sacrificio de Andy Pages en el segundo, cuando un lanzamiento a casa venció a Smith, pero fue abandonado por el receptor de los Gigantes, Andrew Knizner, mientras intentaba aplicar una etiqueta, la única otra producción del equipo contra Webb llegó a través de Teoscar Hernández, quien alineó el primer éxito de los Dodgers en el campo derecho en el Cuarto Antes de homenaje a un segundo juego de Solo en la Digdad de Sevent en la Digdad de Sevent.

Para entonces, sin embargo, Webb ya había puesto el juego en ICE, convirtiéndose en el último lanzador titular este mes para manejar la alineación repleta de estrellas de los Dodgers (los titulares opuestos tienen una efectividad de 2.43 contra los Dodgers en junio, y están promediando casi seis entradas por inicio).

“Pensé temprano, iba a ser un juego apretado, y podríamos haber podido llegar a él”, dijo Roberts. “Pero creo que una vez que golpearon el Grand Slam, solo le dio mucho más margen, justo allí, y él estaba en el ataque”.

Que, una vez más, hizo que el clunker de Yamamoto fuera aún más costoso; Aumentando los problemas que enfrenta un lanzador talentoso que el equipo necesita desesperadamente comenzar nuevamente como un as.

Roberts dijo: “Simplemente no era tan eficiente como necesitaba ser esta noche”.