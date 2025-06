Chambers Bay organizó el emocionante US Open hace 10 años. ¿Volverá?

University Place: hace diez años, el mundo deportivo se centró en el campo de golf de Chambers Bay, ya que los mejores jugadores del mundo convergieron en el condado de Pierce para el primer Abierto de Estados Unidos jugados en el noroeste.

En una gloriosa tarde hace una semana, el orador tras el orador se paró al lado del Trofeo Abierto de los Estados Unidos en un acantilado sobre el curso con vistas aparentemente interminables del sonido de Puget como telón de fondo.

Hablaron sobre el dramático final, con Jordan Spieth y su Caddy de Gig Harbour, Michael Greller, ganando cuando Dustin Johnson putió tres en el hoyo final de la ronda final. Hablaron sobre un gran apoyo local, cómo se establecieron los registros de comercialización, cómo se agotaron los boletos con un año de anticipación y cómo tardó un día en obtener la cantidad de voluntarios necesarios.

También había un pero.

Claro, fue considerado exitoso por el condado y la Asociación de Golf de los Estados Unidos, y aún así lo es, pero no ha habido una fecha de retorno (los sitios se han determinado a través de 2042, y no US Women’s Open (sitios establecidos hasta 2036).

Parece que para todo sobre el US Open 2015, hay un pero.

El curso proporcionó una prueba que separó a los mejores jugadores, con una tabla de clasificación llena de estrellas en el último día. Pero también había quemado verdes baches que llevaron a que se quejaran sin parar de los jugadores. El escenario fue maravilloso, pero los fanáticos se desecharon en cuánto del curso era inaccesible.

El USGA se entusiasma con su asociación con el condado de Pierce, el entusiasmo y las ventas de mercancías, pero estaba menos satisfecho con los impuestos en Washington y había esperado más apoyo corporativo de las empresas de Seattle.

Entonces, 10 años después, ¿cuál es el legado del US Open en Chambers Bay?

Bueno, es complicado.

“Semana de cuento de hadas”

No hubo perios en el Abierto de Estados Unidos 2015 para Greller, el ex maestro de la universidad que dos años antes había dejado su trabajo docente para convertirse en el caddie de tiempo completo de Spieth.

Greller, que había jugado golf en la Universidad Northwest, una escuela de la División II de NAIA en Iowa, comenzó como un caddie por capricho. En 2006 se acercó a la estrella del estado de Florida, Matt Savage, quien llevaba su propia bolsa en los enlaces públicos amateur de EE. UU. En el curso olímpico de Gold Mountain en Bremerton.

Greller le dijo a Savage que Caddy gratis, y Savage aceptó. Nació un caddie.

Greller tomó un trabajo de enseñanza en el lugar de la universidad para poder estar cerca de Chambers Bay cuando abrió en 2007, lo que facilitó el recorrido allí.

En 2008, el USGA anunció que Chambers Bay organizaría el US Open 2015, sorprendiendo al mundo del golf eligiendo un curso que había estado abierto durante solo un año y después de elegir solo los cursos establecidos de larga data.

“Mi sueño de Caddy era trabajar en los Estados Unidos en Chambers Bay”, dijo Greller recientemente. “Cuando abrieron en 2007, estaba en la primera reunión de Caddy. Me estaba metiendo en Caddying, pero sabía que se acercaba el Abierto de EE. UU. “

Lo hizo, y para uno de los favoritos, Spieth, de 21 años, que dos meses antes había ganado el Masters. La conexión de Greller con Spieth comenzó en 2011, cuando se le quitó en el amateur junior de EE. UU. En Gold Mountain. En 2013, fue a trabajar a tiempo completo para Spieth después de convertirse en profesional.

Fue una ronda final salvaje en Chambers Bay. Varios jugadores estaban en disputa, pero al final, se redujo a Spieth y Dustin Johnson.

Spieth, en el segundo grupo, hizo un birdie en el par 5 18th agujero para tomar una ventaja de un solo disparo. Johnson, un grupo detrás de él, podría ganar con un águila en el 18th Hole y podría forzar un playoff de 18 hoyos con un birdie.

Johnson golpeó un enfoque brillante disparado en el 18thdejándolo un putt de águila de 12 pies y 4 pulgadas. En el peor de los casos, parecía que estaba destinado a un playoff. Pero Johnson golpeó su primer putt a cuatro pies más allá, luego se perdió el siguiente. Spieth había ganado el Abierto de Estados Unidos.

“Para mí fue el más especial de sus tres mayores (Spieth también ganó el Abierto Británico), debido a ser del área, porque Chambers Bay es donde comenzó mi sueño de Caddy, y es donde me casé (con Ellie). Viendo a los ex alumnos trabajando como portadores de estándares, viendo personas que conocía en cada hoyo. Era el día del padre, él (Spiet) ganó y mi papá todavía era una semana de hada.

Spieth dijo en el Masters de este año: “Esa fue una semana especial, obviamente, para Michael, viviendo cerca de allí, pero también obteniendo la segunda especialidad consecutiva, y solo la exageración sobre eso”.

Abordar el problema de los verdes

El final dramático fue la historia más importante de la ronda final, finalmente eclipsando a los greens festivos baches.

Henrik Stenson dijo que eran como ponerse el brócoli. Rory McIlroy dijo que era más como la coliflor.

El problema era que el clima inusualmente cálido permitía que la hierba de Poa Annua nativa superara a los verdes de festuca fina no nativa, incluso con trabajadores que les recogieron la hierba Poa Annua.

No ayudó que el USGA, que se había hecho cargo del mantenimiento del curso unas semanas antes, dejara de regar los Verdes en anticipación de un junio más suave y húmedo que no se materializó.

Mantener los festines de festuco fue difícil en cualquier condición, y en 2018 Chambers Bay reemplazó a los Verdes con hierba nativa de Poa Annua.

Ese cambio se considera un gran éxito.

“Han hecho un trabajo magnífico regresando a los greens”, dijo John Bodenhamer, el nativo de Lakewood que es el director de campeonato principal del USGA. “Creo que todos en la región que juega allí dirían que son hermosos, y lo son”.

Con respecto al acceso al curso, Bodenhamer dijo que el USGA probablemente era demasiado conservador en las dos primeras rondas debido a las lesiones de los fanáticos en el aficionado estadounidense 2010. Dijo que también hay cosas que podrían hacerse arquitectónicamente para crear más acceso si el US Open regresa.

Si.

De la visión a la realidad

Desde la opinión del condado de Pierce, el torneo fue un gran éxito. No escuchará nada más que positivos de John Ladenburg, el ex ejecutivo del condado de Pierce que tenía la visión de Chambers Bay; Pat McCarthy, el ejecutivo del condado durante el US Open; y Ryan Mello, el actual ejecutivo del condado. Todos hablaron en la celebración de 10 años.

La historia de cómo se construyó Chambers Bay comienza en 2001, cuando Ladenburg aprendió que el condado poseía 1,000 acres en el lugar de la universidad, donde operaba una planta de aguas residuales y una mina de grava y arena.

Incluyó dos millas de playa con exposición occidental al sonido Puget. Existía un plan de 50 años para convertir la tierra en un área de uso público.

Ladenburg quería acelerar eso, y quería un campo de golf construido allí, un campo de golf que albergaría el US Open.

Cuando los finalistas para diseñar el curso fueron entrevistados, Robert Trent Jones Jr. trajo etiquetas de bolsas que decían “Chambers Bay, hogar del 2030 US Open”.

Trent Jones consiguió el trabajo pero se perdió por 15 años cuando el US Open vendría a Chambers Bay.

“Robert Trent Jones fue el único que creía que podíamos abrir el US”, dijo Ladenburg en la celebración, que Trent Jones también habló.

McCarthy sucedió a Ladenburg como ejecutiva del condado de Pierce en 2009. Durante seis años, ella y su equipo trabajaron para prepararse para el evento deportivo más grande en la historia del condado, y posiblemente del estado.

“Fue un esfuerzo tremendo que tomó mucha sangre, sudor y lágrimas para asegurarse de que salió tan espléndidamente como lo hizo”, dijo McCarthy, ahora el auditor estatal. Todos con los que interactué estaban a bordo, y me ayudó a que me estuviera todo.

El evento generó $ 134 millones para la región, según un análisis financiero encargado por la USGA.

“Era beneficioso para el área, para la región, para el estado”, dijo McCarthy.

Bodenhamer dijo que el USGA también mira el US Open 2015 de una luz positiva.

“Fue un abierto muy exitoso”, dijo Bodenhamer. “Mire las medidas principales, quién ganó y cómo se desempeñó el campo de golf fuera de los greens”, Bodenhamer. “Eso (los Verdes) fue un poco más en nosotros y las elecciones tomadas antes del Abierto. Eso fue desafortunado, porque fue una distracción de lo que fue un abierto maravilloso”.

¿Volverá el Abierto de los Estados Unidos alguna vez?

Entonces, si fue tan exitoso como todos dicen, ¿por qué Chambers Bay no ha sido seleccionado para otro o un Abierto de Mujeres?

Eso también es complicado.

Primero, existe la fuerte competencia de la Bahía de Chambers cada año. Bodenhamer señaló que hay otros antiguos sitios del US Open con excelentes historias que no están programadas para tener otro Abierto de los Estados Unidos, incluido el Club Olímpico en San Francisco, Southern Hills en Tulsa, Oklahoma, y ​​Oak Hill en Rochester, NY, NY

Hay otras cosas que funcionan contra Chambers Bay. No hay casa club con vestuarios, algo que el USGA tuvo que construir en 2015. Otro problema fueron los impuestos estatales y locales que el USGA pagó, incluidos los impuestos de uso que Bodenhamer dijo que eran significativamente más altos que en otros lugares.

“La carga fiscal para el (2015) US Open fue de aproximadamente $ 4 millones más de lo que fue tres años antes en el Club Olímpico en San Francisco”, dijo Bodenhamer. “Eso fue bastante sorprendente para nosotros cuando hicimos la comparación”.

Bodenhamer dijo que la presencia financiera de grandes corporaciones de Seattle no era al nivel de otros sitios. Eso solo, como los otros problemas, no es un factor decisivo, dijo Bodenhamer.

Pero la combinación ciertamente ha funcionado contra Chambers Bay.

Matt Cohen, gerente general de Chambers Bay, dijo que está fijando sus esperanzas en que el curso sea elegido como un sitio para mujeres estadounidenses en la década de 2030.

Ladenburg dijo que todavía cree que el Abierto de Estados Unidos volverá algún día.

Spieth y Joe Highsmith, una incipiente estrella de PGA Tour de Lakewood, ciertamente esperan que tenga razón.

“Me encantaría volver allí”, dijo Spieth. “Si la superficie (verdes) hubiera sido un poco más suave (en 2015), creo que probablemente ya estaríamos regresando. Así que es un poco fastidio”.

Highsmith, quien obtuvo su primera victoria de PGA Tour este año, tuvo 15 años cuando el US Open se jugó en Chambers Bay. Recuerda haber venido al curso para la ronda de práctica del martes.

“Vi a Jordan (Spieth) y Ricky (Fowler), y eso fue bastante bueno”, dijo Highsmith en abril en el Masters. “Lo volaron con los Verdes, y no estoy seguro de por qué no querrían volver, porque es un campo de golf tan hermoso. Fue un gran evento con un final realmente emocionante”.

En cuanto a la USGA, Bodenhamer señaló que el curso fue el anfitrión de la amateur femenina de EE. UU. En 2022 y será el anfitrión del aficionado estadounidense nuevamente en 2033. Se consideran el tercer y cuarto evento de la USGA. (Chambers Bay también es el anfitrión del 2027 estadounidense amateur y el 2028 amateur de cuatro bolas).

“Chambers Bay ha tenido tres de nuestros cuatro campeonatos más grandes, y estamos entusiasmados de traer de vuelta al aficionado”, dijo Bodenhamer. “Eso es algo que también hicimos intencionalmente. Si bien no hay un Abierto de EE. UU. O el Abierto de Mujeres de EE. UU. En los próximos 20 años, sentimos que era importante mantenerse en contacto con Chambers Bay”.