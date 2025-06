Cartas: Bill Plaschke está luchando contra la enfermedad de Parkinson

p]: text-cms-story-body-color-text Clearfix “>

Bill Plaschke, gracias por su columna muy informativa sobre la enfermedad de Parkinson y su programa de ejercicios de boxeo. Fui diagnosticado con Parkinson hace unos cinco años y me uní al boxeo Rock Stiming en Burbank hace seis meses. Hacemos tai chi, baile, discurso, las máquinas de gimnasio y el boxeo. También trabajamos en estiramientos y ejercicios de piso. Mi familia ha notado una diferencia en mi marcha y mi resistencia. Espero que todos los que están en Parkinson tengan atención y encuentren un programa de ejercicios específico para sus necesidades. Nunca antes tenía un jab correcto, pero ahora tengo uno bueno.

Sandy Kaufman

North Hollywood

A menudo estoy de humor para golpearlo después de leer una de las columnas de Plaschke, pero después de leer la columna del domingo no quería nada más que darle un abrazo. Me recuerda que todos están peleando una batalla que ninguno de nosotros puede ver. Sé amable.

Bill Hokans

Santa Ana

Años de uso de las predicciones del Super Bowl notoriamente incorrectas de Bill Plaschke para la guía de apuestas me han llevado a creer que Bill me debe, así como a sus muchos lectores devotos, una deuda significativa. Su valiente e inspiradora columna que revela su batalla en curso con la enfermedad de Parkinson, pagó esa deuda, y algo más.

Rob Fleishman

Placentia

No te importe admitir que estaba llorando leyendo sobre el avance de Parkinson de Bill Plaschke y la terapia que podría retrasar la “pesadilla de fusión de movimiento”. Un ex jugador de rugby de 78 años con artritis y una rodilla de trasero, tengo la suerte de no tener que enfrentar al temido Parky (¿todavía?). Si sucede, sé a dónde ir.

Rock On, Bill y tus compañeros de gimnasia verdaderamente inspiradores. Felicitaciones, también, al fotógrafo de personal Robert Gauthier … cada imagen, de hecho, cuenta una historia.

John DB Grimshaw

Bosque del lago

Yo también estoy viviendo con la enfermedad de Parkinson. La columna de Plaschke me ayudó a recordarme que no estoy solo y esta temida enfermedad de hecho no toma prisioneros sin importar quién sea usted. Quería agradecer a Bill por su columna que trajo conciencia, información y esperanza a aquellos de nosotros diagnosticados con Parkinson. Las columnas humanitarias de Bill con un vínculo con el mundo de los deportes muestran su mejor escritura. Bill, sus observaciones como víctima de Parkinson realmente dieron en el blanco y me resonaron profundamente. Les deseo, y todos nos afligimos con esta condición, la disposición y la determinación de avanzar y usar el poder del deporte y el ejercicio para combatir esta devastadora enfermedad.

Mike Feix

Colinas chino

El campeón Bill Plaschke se enfrenta a los pies contra el retador “Parky!” Plaschke entrega un vicioso uppercut a su oponente. “¡Down se va Parky, Down se va Parky!”

Rob Parra

Rowland Heights