Sonics Love trasciende Thunder Hate en la fiesta de relojes de Ballard Sports Bar

El odio no es la sensación principal aquí.

Son las 7:41 pm del viernes, y un canto de “Let’s Go Pacers” rebota en las paredes del bar deportivo original de Ballard. Puede ser el primer Chant Mike’s Chili Parlour ha experimentado en sus 103 años. En un stand, Mike Semandiris (el propietario de cuarta generación del bar) se encuentra frente a Donald Watts (el ex Husky Hooper e hijo de la leyenda de Sonics Slick Watts).

El bar, como The Booth, ha organizado generaciones de deportes de Seattle.

“Me gusta llamarnos ‘Ballard’s Original Sports Bar’, porque siempre había deportes aquí”, dice Semandiris. “Incluso antes de que tuvieras un millón de canales, te digo que solíamos escuchar deportes en la radio aquí. Escucharías el juego y la gente se centraría en ello.

“Crecí con un aro de Nerf en la puerta principal de mi familia, escuchando a Bob Blackburn con Freddie Brown y Slick Watts y Spencer Haywood. Ahí es donde comienza mis sonics tontos (amor)”.

Esta noche no se trata de amor tonto.

Se trata de frío, duro odio.

Al menos, esa es la premisa para una fiesta de observación de odio de Oklahoma City Thunder. Diecisiete años después de que los Sonics fueron sorprendentemente enviados a Oklahoma City y se renombraron en naranja, negro y azul, el Thunder comenzó el Juego 4 de las Finales de la NBA tres juegos desde su primer título. Están liderados por el MVP de la liga de 26 años Shai Gilgeous-Alexander, así como un núcleo que podría dominar durante la próxima década.

Pero a las 7:41 pm del viernes, los enemigos tienen esperanza. Los Pacers de Indiana Upstart tienen una ventaja de 2-1 en la mejor serie de siete y una ventaja de 87-80 después de tres cuartos frenéticos en GainBridge Fieldhouse. En un edificio de ladrillos ubicado por el Puente Ballard desde 1939, los fanáticos de Sonics cantan para un equipo a 2,200 millas de distancia.

En el enemigo de su enemigo, estos fanáticos han encontrado un amigo.

“No quería importarme”, dice Jeff Roman, vistiendo una camiseta del título de la NBA de Sonics 1979 y el cabello negro que fluye. “Pero por alguna razón tuve que estar aquí para ver esto”.

Agrega a Mike Seely, quien luce una oscura camiseta de Ansu Sesay Sonics: “No soy una persona a la que le gusta mucho odio en mi vida, pero vale la pena aferrarse a algunos rencores. Este es uno de ellos”.

En el chile de Mike, se han mantenido mucho más. Al igual que el letrero de marca registrada, haciendo señas sobre el edificio. Al igual que el Art Deco Bar, las taburetes negros y la parrilla indestructible, todo lo cual ha estado aquí desde 1939. Al igual que la foto del bisabuelo de Semandiris, Mike, el abuelo George y el padre Phil ladrando un tazón de chile. Al igual que la receta, nunca escrita, que solo el propietario sabe.

Como la tierra misma. Cuando un desarrollador preguntó sobre comprarlo en 2006, Phil (profanamente) se negó.

“El tipo trató de entrar y a lo grande a mi papá un poco, y mi padre dijo:” (Expletivo) lo superó. No estamos interesados ​​”, dice Semandiris, de 59 años.” No nos estamos haciendo ricos aquí, pero no estamos obligados por un arrendamiento. Amo a la comunidad y ver a las personas aquí. No tengo un montón de dinero, pero no puedo pagar los proyectos de ley. No estamos ricos aquí, pero ser una parte de la comunidad como una parte de la comunidad aquí.

Esa comunidad no parece así. Después de emigrar de Grecia, Mike Semandiris, cuyo bisnieto recibió su nombre, comenzó a vender chile de un carro en 1922. Su clientela incluía a los pescadores comerciales, largos, trabajadores de madera y soldadores de Ballard.

Ahora, hay un comerciante Joe’s, un fitness, un bar acai, dos salones de peluquería y un top donuts que comparten el centro comercial que se eleva al lado del bar.

Pero el chile de Mike es una cápsula del tiempo que no puede ser enterrada.

Aquí, los Sonics nunca se fueron. Hay esperanza y amor (y odio).

“No puedo pensar en ningún otro lugar que quiera estar”, dice Roman, “especialmente para un evento de Seattle como este”.

De alguna manera, un juego entre Oklahoma City e Indiana califica como Evento de Seattle. ¿Por qué otra cosa Gary Payton y Vin Baker Jerseys se meterían en las cabinas de la esquina? ¿Por qué más usaría el camarero una camiseta negra de Jimi Hendrix en una camiseta de Sonics? ¿Por qué más Semandiris, que saltó la escuela para asistir al Desfile del Campeonato de 1979, mostrará una taza de 46 años de la misma temporada?

¿Por qué más estaría Trevor Pratt aquí, sentado en el bar?

Pratt, que proviene de Snohomish, creció viendo juegos con su bisabuela, Lillian Raben, la mayor fanática de Sonics que conocía.

“Ella conocía a todos los jugadores de los Sonics de 1996, desde Hersey Hawkins hasta Detlef Schrempf hasta Shawn Kemp hasta Gary Payton hasta Nate McMillan”, dice Pratt. “Ella conocía a todos por su nombre, y tenía 92 años. Mi madre me llevaba (15 millas) de Snohomish a Sultan solo para ver los juegos con mi bisabuela, porque sabía que era una fanática de Sonics.

Casi tres décadas después, Pratt todavía está mirando ahora.

Y debido a que es un evento deportivo de Seattle, ya sabes lo que sucede después.

El Thunder estafa una carrera de 16-7 incluso para la serie con una victoria 111-104. Gilgeous-Alexander obtiene 15 de sus 35 puntos en los últimos cinco minutos, y una multitud solo en la sala de estar en la sala de chile de Mike es castigada por sus cantos.

“¡Los veremos a todos el jueves para el sexto juego!” Semandiris se para y dice.

Ese es el consuelo para Indiana: obtendrán otro juego.

No hay garantía para los Supersonics abandonados, aunque su regreso parece cada vez más inminente. Este mes, el comisionado de la NBA, Adam Silver, indicó que los propietarios de la liga podrían autorizar el inicio de un proceso de expansión formal en la próxima reunión de la Junta de Gobernadores en julio.

¿Más generaciones verán el baloncesto de Sonics en el bar deportivo original de Ballard?

Sabemos lo que desearían la bisabuela Raben y Slick Watts.

Pero el viernes, funcionará un “reloj de odio”.

“Era un reloj de odio. Pero al mismo tiempo, era muy amor a la comunidad”, dice Pratt después de que termina, parado afuera del bar. “Creo que todos aquí están tristes de ver a OKC ganar esta noche, pero al mismo tiempo creo que todos aquí probablemente estén más felices de sentir la comunidad de Sonics y estar cerca el uno del otro”.

El odio era el titular. Pero los Sonics aman, como el bar, no pueden ser enterrados. Ambos están aquí para quedarse.