El béisbol de UCLA derrota a Murray State en el primer partido de la Serie Mundial

El cálido viento soplaba en Charles Schwab Field y UCLA Freshman Wylan Moss arrojó un cambio. Dean West Sabía que podía hacer una jugada en ese lanzamiento.

Efectivamente, Murray State’s Dominic Decker envió un forro a la izquierda poco profunda. West dio un salto sobre él y anticipado. Con el viento derribando la pelota, el jardinero de segundo año se zambulló y extendió su guante. Se deslizó a través de la hierba del jardín cuidada y levantó su guante para mostrarle a Omaha que varó a dos corredores y terminó el rally.

En ese momento, Murray State anotó su primera carrera del juego, pero aún así siguió a UCLA por cinco carreras. La cuarta semilla de Cenicienta siguió desechando las carreras juntas, obligando a los Bruins a usar seis lanzadores. Su liderazgo se estrechó hasta más cerca Easton Hawk Llegó en el noveno y cerró la puerta. UCLA se aferró a un 6-4 Ganar el sábado por la tarde en su primer Serie Mundial de la universidad aparición en 12 años.

Los Bruins jugarán el ganador del partido del sábado por la noche entre Louisiana State y Arkansas.

“No fue una victoria fácil”, dijo el entrenador de la UCLA, John Savage. “Salimos de algunos problemas hoy”.

Bruins Starter Michael Barnett Lanzó 28 lanzamientos en la primera entrada. Tres de los primeros cuatro bateadores que enfrentó trabajaron con recuentos completos. Pero trabajó durante 4⅔ entradas sin ceder la carrera hasta que Moss se alivió. Barnett terminó con tres hits, cuatro caminatas y cuatro ponches.

UCLA celebra su victoria por 6-4 contra Murray State en la College World Series el sábado. (Cory Eads / Associated Press)

Moss cedió dos hits y una carrera con la captura de buceo de West como su única salida grabada. Ian May intervino con un corredor para comenzar el sexto y concedió un hit. Jack O’Connor intervino para lanzar una pelota de dos golpes en 2/3 de una entrada. El derecho de primer año, August Souza, recibió la llamada y dio dos carreras en un golpe y una caminata en el octavo.

“O’Connor se metió en problemas. Moss se metió en problemas. Souza se metió en problemas. Realmente el único que no se metió en problemas es Hawk”, recitó Savage después del juego. “Es béisbol. Es Omaha. Esperas problemas”.

Las cuatro carreras de Murray State llegaron a nueve hits, igual que UCLA, con nueve restantes en la base. Los corredores no anotaron hasta la quinta entrada. Entonces uno en el sexto y dos en el octavo. Un sangrado lento de carreras que podrían haberse montado si no fuera por jugadas defensivas como el inconveniente de buceo de West o múltiples paradas del segunda base de UCLA Phoenix Call.

“Pensé que nos presionamos mucho. Solo un par de descansos no salieron en nuestro camino”, dijo el jardinero del Centro Senior de Murray State, Jonathan Hogart. “Hicieron algunas jugadas fenomenales. Nuevamente, esas jugadas fueron fenomenales y mataron impulso”.

Mulivai Levu de UCLA corre hacia la primera base contra Murray State el sábado. (Cory Eads / Associated Press)

Tercera base de segundo año de la UCLA Martín romano dijo: “Sabíamos que iba a ser difícil y la defensa es realmente un separador, especialmente en estos grandes juegos”.

Martin también suministró parte de la potencia de fuego ofensiva de UCLA. Fue uno de los dos Bruins con múltiples carreras impulsadas, incluida la caminata cargada de bases sin outs en la parte inferior de la primera. Pero esa carrera es todo lo que los Bruins podrían manejar en la entrada de apertura.

West, uno de los dos Bruins con múltiples hits el sábado, envió un viaje de línea sobre el guante del primer base en la segunda entrada para anotar uno. Pero en lugar de establecerse al principio, redondeó demasiado la bolsa y fue expulsado tratando de regresar.

El jardinero izquierdo anotó su segundo golpe en la cuarta entrada para poner a los corredores en las esquinas con la superestrella Roch Cholowsky pisando el plato.

Savage dejó en claro después que no le dijo a Cholowsky que se tambaleara. Un asistente de Murray State le dijo al entrenador Dan Skirka que el campocorto no dejaría uno. El líder de los Bruins en éxitos, carreras, dobles, jonrones y porcentaje de slugging cuadrado en el primer lanzamiento del Bat. La pelota rodó lentamente hacia el lanzador en el lado de la tercera base, obligando a Nic Schutte a tirar a través de su cuerpo para sacar el out al principio y no en el plato.

“Condujo a cuatro carreras, una especie de diferencia en el juego”, dijo Savage.

Martin siguió a Cholowsky con un sencillo RBI y AJ Salgado Vació las bases con un doble de dos carreras antes de que terminara la cuarta entrada. UCLA lideró 6-0 y esas seis carreras fueron todos los Bruins necesarios.