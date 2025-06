Jugador de béisbol del año del Times: Seth Hernández de Corona

Dentro de años, cuando Seth Hernández está lanzando en las principales ligas y los comentaristas de béisbol profesional están debatiendo cuán bueno podría ser, los que lo vieron lanzar durante sus dos años de béisbol de la escuela secundaria en Corona High con gusto ofrecerán sus mejores recuerdos.

Las estadísticas son lo suficientemente impresionantes: en 53 1/3 entradas esta temporada, ponchó a 105, cedió 19 hits y tres carreras ganadas para una efectividad de 0.39. La estadística más impresionante fue caminar solo siete bateadores mientras usaba una bola rápida de 99 mph. Mostró su control puntual y cuánto había mejorado durante su temporada junior, cuando caminó 15 en 56 entradas.

“Ese era su objetivo”, dijo el entrenador Andy Wise. “¿Qué vamos a hacer para mejorar?”

Su mecánica de lanzamiento se volvió más consistente, generando el tipo de poder y precisión para hacer que las personas usen repetidamente la palabra “especial” para describirlo en el montículo. También hubo el momento en que conectó a dos jonrones de tres carreras en la victoria de playoffs de la División 1 de la Sección Sur de la Sección Sur de los Panthers sobre Los Osos.

Seth Hernández de Corona. (Nick Koza)

Sin embargo, no fue perfecto, perdió 2-0 ante St. John Bosco en las semifinales de la División 1, terminando su carrera en la escuela secundaria con un récord de lanzamiento de 18-1 durante dos temporadas. No se movió. No puso excusas después. Sabía que habría más desafíos por delante.

“Todavía soy un niño”, dijo.

Para una temporada de excelencia, Hernández ha sido nombrado Jugador de Béisbol del Año del Times por segunda temporada consecutiva. Se espera que sea una alta elección en el draft de aficionados del próximo mes. También fue nombrado Jugador Nacional del Año de Gatorade.

Una de sus fortalezas durante años ha sido su habilidad para actuar mientras es observado por exploradores, fanáticos y oponentes. Se siente cómodo en su entorno, acostumbrado a la atención y está particularmente listo para comenzar su carrera profesional y mantenerse en camino hacia el lanzamiento en las grandes ligas.

Con el sur de California, produjo selecciones de draft de primera ronda como Paul Skenes (El Toro), Gerrit Cole (Orange Lutheran), Trevor Bauer (Hart), Max Fried (Harvard-Westlake) y Jack Flaherty (Harvard-Westlake) en los últimos años, está bastante claro que el resumido de Hernandez se ajusta al pozo y ofrece confianza en sus abilidades.

También se alegra de haber decidido jugar béisbol en la escuela secundaria después de ser educada en casa.

“Al final del día, tengo hermanos de por vida y nunca olvidaré los recuerdos que gasté con ellos”, dijo sobre sus días de secundaria.