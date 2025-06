Nezza dice que cantó himno en español contra los deseos de los Dodgers

La cantante y personalidad de las redes sociales Nezza cantó el himno nacional en español en el Dodger Stadium el sábado por la noche.

Y, según un video que el artista más tarde publicó en las redes sociales, lo hizo contra los deseos de la organización Dodgers.

En un video Nezza, cuyo nombre completo es Vanessa Hernández, Publicado en tiktokse escucha a un empleado de los Dodgers no identificado que le dice antes de la presentación del sábado que “hoy vamos a hacer la canción en inglés, así que no estoy seguro de si eso no fue transmitido”.

Luego, el video le corta a Nezza, que llevaba una camisa de República Dominicana, firmando una versión española del “Banner Star-Spangled” en el campo antes de la victoria de los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco.

El subtítulo del video: “Así que lo hice de todos modos”.

En un video separadoNezza, de 30 años, dijo que la versión de la canción que cantó fue comisionada en 1945 por el Departamento de Estado de los Estados Unidos bajo el presidente Franklin D. Roosevelt, y que quería cantarla en medio de los recientes disturbios en Los Ángeles derivados de las redadas de los agentes de hielo.

“No pensé que me encontraría con ningún tipo de no, especialmente porque estamos en Los Ángeles y con todo lo que sucede”, dijo. “Pero hoy de todos los días, simplemente no podía creer cuando ella [the Dodgers employee] Entró y me dijo ‘no’. Pero sentí que necesitaba hacerlo. Para mi Gente “.

Los Dodgers no emitieron un comentario público sobre la situación, pero un funcionario del equipo dijo que no había consecuencias del club con respecto al rendimiento y que Nezza sería bienvenido en el estadio en el futuro.

Nezza reacciona después de cantar el himno nacional antes de un juego entre los Dodgers y los Gigantes en el Dodger Stadium el sábado. (Jessie Alcheh / Associated Press)

En general, los Dodgers han estado callados sobre las redadas y las protestas resultantes en la ciudad durante la última semana.

Se le ha preguntado al gerente Dave Roberts sobre la situación dos veces. El lunes, dijo que “solo espero que podamos ser una distracción positiva para lo que la gente está pasando en Los Ángeles en este momento”.

El viernes, ofreció poco más comentarios: “Sé que cuando tienes que traer a las personas y deportar a las personas, todos los disturbios, ciertamente es inquietante para todos”, dijo, “pero no he cavado lo suficiente y no puedo hablar de manera inteligente sobre ello”.

Veterano Kiké Hernández habló en Instagram El sábado, escribiendo que “no puedo soportar ver que nuestra comunidad sea violada, perfilada, abusada y destrozada. Todas las personas merecen ser tratadas con respeto, dignidad y derechos humanos”.

Los Dodgers, sin embargo, no han emitido ninguna declaración a nivel de equipo, y un ejecutivo de club dijo el viernes a Dylan Hernández del Times que no planeaban hacer ningún comentario.