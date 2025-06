Seattle da la bienvenida al mundo del fútbol para la Copa Mundial de Clubes, con un evento principal a un año

Cuando se acabaron los 30 minutos, aquellos que participaron en intentar establecer un récord mundial de Guinness para personas que recibieron una lección de fútbol el domingo estaban bastante exhaustos después de pasar una tarde empapada de sol en la costa.

Eso incluyó al ex jugador de Sounders FC Brad Evans, quien se paró en el escenario y fue el director del evento. Eso incluyó al propietario de Sounders FC, Adrian Hanauer y su hijo, participaron antes de dirigirse a Lumen Field para el partido inaugural de la Copa Mundial de Clubes de la FIFA.

Eso incluyó a alguien que usaba una camiseta de Sounders con el No. 24 y “Griffey” escritos en la parte posterior. No, no era Ken. Estaba ocupado tomando fotos y estrechando la mano. Fue su esposa Melissa, quien tocó en la escuela secundaria y aún ocasionalmente juega fútbol de REC los fines de semana.

“Eso fue genial. Nuestra visión allí y ver a todos trabajando tan duro como pudieron, nunca antes había visto algo así”, dijo Evans.

La Copa Mundial del Club llegó a Seattle el domingo con el Hometown Sounders FC frente al club brasileño Botafogo en el primero de los seis partidos que se jugarán en Lumen Field durante las próximas dos semanas.

Los Sounders terminaron perdiendo 2-1 ante Botafogo en un partido donde Seattle tuvo las mejores oportunidades, especialmente en la segunda mitad, pero no pudo encontrar un gol de empate.

Varias horas antes, en la costa, la atmósfera era animada y festiva, ya que más de 1,000 participantes se presentaron para establecer un nuevo récord de Guinness para la mayoría de las personas que recibieron una lección de fútbol. Driblaron. Se dirigieron. Sudaron.

Oficialmente había 1.038 que fueron verificados para participar, superando la marca anterior de 956 establecida por los terremotos de San José.

“Creo que esta es la culminación de mucho trabajo para poder destacar esta ciudad y este club”, dijo Evans. “Quiero decir, hacemos todo lo posible para ser un club realmente exitoso, pero no solo en el campo, fuera del campo. Y así es un gran equipo involucrado. Esta es solo una parte de lo que ha estado sucediendo”.

En el Pier 62, las camisetas de los Sounders superaron en número a la otra, pero había otros clubes representados por participantes como Liverpool, Borussia Dortmund, Real Madrid, Juventus, River Plate, Chelsea, Tottenham e incluso una pareja en el kit del oponente del domingo, Botafogo.

El evento récord fue doble: un saque inicial para las dos semanas de juegos que se juegan para la Copa Mundial del Club, pero también un reconocimiento de lo que viene en menos de un año en que la Copa Mundial de Hombres de la FIFA jugará seis juegos en un lapso de tres semanas también en Lumen Field.

“Me cuesta decir esto, porque se trata de un ataque cardíaco, dentro de un año jugaremos en la Copa del Mundo, seis partidos en Seattle”, dijo Peter Tomozawa, CEO del comité organizador local de Seattle, a la multitud. “Y sí, tienes que ser amable conmigo para el próximo año para que puedas obtener tus boletos”.

El Waterfront, Pioneer Square y el área alrededor de Lumen Field parecían ocupados para un domingo por la tarde. La mezcla de fanáticos de los Marineros que abandonan T-Mobile Park después de un barrido de Cleveland junto con los fanáticos del fútbol en camino a Lumen Field creó un ambiente que podría ser un precursor de cómo podría ser el próximo año.

Fuera de Lumen Field, los fanáticos de Botafogo y Sounders intercambiaron cantos de ida y vuelta en un bar cercano. En el interior, los partidarios de la ciudad esmeralda aún tomaron sus secciones del extremo Brougham y agitaron sus banderas y cantaron en todo momento, pero las pancartas que apoyaron a Botafogo publicadas superaron en número a la parte local.

Imagine que ser fanáticos de Japón y Estados Unidos o Australia y Alemania dentro de un año dependiendo de quién califica y cómo cae el sorteo.

Aún así, fue una recepción mixta que se esperaba para estos juegos, debido a los altos precios de los boletos y una falta general de zumbido para el nuevo evento en el calendario de fútbol ya lleno. También hubo fanáticos frustrados con los pagos relativamente minúsculos que los jugadores de Sounders están listos para recibir por su participación.

Todos esos factores jugaron en la respuesta tibia que dejaron más de la mitad de los asientos en Lumen Field vacante ya que solo estaban presentes 30,151. Se pusieron a disposición más asientos en el lado este del estadio, en parte, por lo que parecía más lleno para las cámaras de televisión disparando esa dirección. Pero la cubierta superior del lado oeste estaba completamente vacía.

El interés de los fanáticos en el torneo se probará aún más el martes cuando el club japonés Urawa Red Diamonds se enfrente a un plato argentino del río en un partido que comienza a la hora local del mediodía.

“Tengo una cierta cantidad de cinismo. Es el intento de la FIFA de ganar una gran parte de dinero además de lo que hacen de la Copa Mundial. Pero al mismo tiempo, en papel parece tener un sentido lógico perfecto”, dijo el titular de los boletos de temporada de los Sounders, Ben Allen-White. “Eso es lo que me gusta del fútbol. Es un juego internacional. Está compitiendo en varios países diferentes. Y me gusta el hecho de que podemos determinar quién es mejor en el mundo. Lo hacemos a nivel nacional con la Copa del Mundo. ¿Por qué no hacerlo con equipos profesionales?”

El reportero de Times Andy Yamashita contribuyó a este informe.