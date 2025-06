Angry Ginge llama al ex hombre Utd Star A ‘Tw*t’ mientras muestra una herida en la pierna después de cruzar el tackle en Soccer Aid

YouTuber Angry Ginge llamó a Carlos Tevez un “tw*t” después de su crujido desafío en la ex estrella del Manchester United dejó una gran herida.

Fan de United Fan Ginge – Nombre real Morgan Burtwistle – Truito Tevez – quien dejó infamemente Old Trafford por City.

Pero el popular streamer quedó con la peor parte del desafío cuando mostró las secuelas de la colisión.

Revelando su tobillo magullado y cortado, Ginge escribió: “Salud a Tevez. Tw*t”.

Inglaterra, administrada por la leyenda del boxeo, Tyson Fury, quien juró accidentalmente en la televisión en vivo durante su discurso previo al partido, fueron 3-0 en un momento.

Pero Tevez provocó un notable regreso con cuatro goles, celebrando cada uno al molestar a la multitud que lo había abucheado.

El juego estaba empatado en 4-4 cuando el rapero y la personalidad de la televisión Big Zuu, el nombre real Zuhair Hassan, anotó el ganador pasado Take Me Out Paddy McGuinness con solo minutos restantes.

Zuu dijo: “No me importa si es Paddy, no me importa si es David James, no me importa si es Joe Hart. No como Likey, no Lighty”.

Los cuatro goleadores de Inglaterra fueron ex huelguistas internacionales.

La ex estrella de Tottenham, Jermain Defoe, obtuvo un doble después de que la leyenda del United Wayne Rooney y Toni Duggan habían puesto a Inglaterra 2-0.

Rooney, quien compartió deberes gerenciales con Fury, hizo la historia de la ayuda de fútbol al anotar solo cuatro minutos en el juego.

Y lo hizo contra el ex compañero de equipo Edwin van der Sar.

Un gran £ 15 millones fue criado para la organización benéfica infantil UNICEF en la 14ª edición del partido anual de fútbol de caridad.