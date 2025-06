Andy Pages ayuda a Power Dodgers a series de victoria sobre Giants

Quince minutos antes del primer lanzamiento del domingo, el receptor de los Gigantes Logan Porter trotó desde el bullpen del visitante. Por lo general, estaría acompañado por el lanzador titular, que era el zurdo Kyle Harrison.

En cambio, Porter se paró en la línea de primera base para el himno nacional, se volvió hacia la izquierda y le susurró a sus compañeros de equipo. Como todos recibieron la información de Porter, que recuerda al “teléfono” del juego infantil, otros compañeros de equipo de los Gigantes probablemente aprendieron uno por uno que Harrison había sido cambiado.

“Fue una locura”, dijo el segunda base de los Dodgers, Tommy Edman. “No esperas un oficio como ese en esta época del año y simplemente obtiene el cambio de pitcheo en el último minuto”.

La extraña escena en el Dodger Stadium se debió a un intercambio de exitajos informado que involucró a los Medias Rojas de Boston que envía a los jugadores de cuadro Rafael Devers a los Gigantes a cambio de Harrison, el derecho Jordan Hicks y dos perspectivas, un movimiento que refuerza aún más el talento en el Rival de La San Francisco.

“Esos muchachos de allí están haciendo un gran trabajo al armar un equipo y, obviamente, quieren ganar”, dijo el campocorto Mookie Betts, quien era compañero de equipo con Devers en Boston de 2017 a 2019.

El gerente de San Francisco, Bob Melvin, se vio obligado a recurrir al relevista de Long Sean Hjelle, quien rápidamente se calentó para el comienzo, contra una ofensiva de los Dodgers que había anotado 11 carreras el sábado por la noche. Como dijo Betts después del juego, sin importar a quién les iban a lanzar los Gigantes en respuesta, estaban preparados. Los Dodgers habían hecho su “tarea”, dijo.

Era más de lo mismo por la ofensiva de los Dodgers en un 5-4 Victoria Domingo. La parte superior del pedido fabricó una carrera a través de una mosca de sacrificio de Pages Andy en la primera entrada. Edman conectó un jonrón solitario, su décimo, en el segundo. Las páginas pusieron una cereza encima en el quinto después de Shohei Ohtani (tres por tres, una caminata) y Mookie Betts puso la mesa con solteros.

El jonrón de tres carreras del Slugger cubano ayudó a los Dodgers (43-29) a restaurar una ventaja de dos juegos sobre los Gigantes (41-31) en la clasificación de la NL West.

“Es realmente emotivo, un momento especial para golpear un jonrón en esa situación porque no lo he visto”, dijo Pages a través de un intérprete, hablando de su padre en Cuba. “A veces es difícil. Pero era realmente especial llegar a un jonrón el día del padre”.

En el montículo, Dustin May estaba buscando volver a la pista.

Los recientes comienzos de May dejaron más por desear del antiguo prospecto superior que había estado luchando con su comando y no había contado con muchos golpes. Había ponchado solo seis bateadores en sus últimas 11 entradas, ponchando solo una en su última salida.

Aunque May no pudo encontrar su lanzamiento de ponches, su inicio el domingo fue la sexta vez que había lanzado durante la sexta entrada en 2025. Caminó cuatro bateadores por segunda vez en tantas aperturas, la única vez que emitió al menos cuatro pases gratuitos en juegos consecutivos en su carrera, y ponchó a tres bateadores. No tenía sus mejores cosas, pero mostró su temple en la quinta entrada.

El lanzador de los Dodgers, Dustin May, entrega contra los Gigantes en el Dodger Stadium el domingo. (Luke Johnson / Los Angeles Times)

Mientras que se derrumbó en el cuarto, dando un triple de dos carreras impulsadas a Jung Hoo Lee para darle a los Gigantes una ventaja de 3-2, luchó contra un atasco cargado de bases para mantener a San Francisco a raya, induciendo a Porter en una base que termina con la entrada.

Después de que las páginas fortalecieron aún más su caso All-Star con su 13º jonrón, el bullpen de los Dodgers se encargó de los negocios. Alex Vesia lanzó una séptima blanqueada séptima, mientras que Kirby Yates (una carrera) y Tanner Scott (Zero corre y ponchó el costado) lo terminaron en el octavo y noveno, respectivamente.

“Fue bueno vernos encontrar una manera de ganar un juego de pelota”, dijo el manager Dave Roberts. “Dustin obtuvo un poco de tráfico allí en el cuarto, pero encuentra una manera, como ha demostrado, para lograr superar las seis y usar los muchachos que queríamos y ganar un juego de pelota”.

Estado de Sasaki incierto

Ohtani comenzará el lunes contra los Padres de San Diego, pero todavía no está claro cuándo regresará el derecho Roki Sasaki. Roberts dijo que Sasaki (impacto del hombro derecho) recientemente detuvo su programa de lanzamiento.

“Hubo un poco de roce, es la palabra que usó”, dijo Roberts. “Él no tiene dolor. Cuando comenzamos esa acumulación, debería ser pronto. Ya se está moviendo. Todos nos sentimos alentados dónde está ahora, en cuanto al dolor”.

Los Dodgers colocaron al novato de 23 años en la lista de lesionados el 13 de mayo. Roberts no especificó cuál es la condición de Sasaki, aparte de que está fuera indefinidamente.

Al reunir la rotación inicial para la próxima semana, Emmet Sheehan se activará el martes o el miércoles, dijo Roberts.