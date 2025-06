Los juegos mejorados empujan a Peds, Target World Records en deportes olímpicos

“El futuro del deporte está aquí: estamos en la misión de redefinir la sobrehumanidad a través de la ciencia, la innovación y los deportes”.

Un objetivo descaradamente ambicioso, o al menos elección de palabras. Sin embargo, “redefinir la sobrehumanidad” no es suficiente para los juegos mejorados, una nueva empresa que planea celebrar una competencia de estilo olímpico el próximo año en Las Vegas.

La empresa también busca “reinventar deportes con la ciencia”.

Traducción: no solo permitir que las drogas para mejorar el rendimiento (PED), no solo fomenten su uso, sino que celebren su uso.

O, en el hipérbole De los redactores de juegos mejorados, “estamos pioneros en una nueva era en la competencia deportiva que abarca los avances científicos para impulsar los límites del rendimiento humano”.

Romper un récord mundial en los eventos de sprint de pista o natación provocará un pago de $ 1 millón al atleta, uno de los varios bonos de rendimiento prometidos por mejorado. ¿De dónde vendrá el dinero? Según los informes, los inversores incluyen El multimillonario conservador Peter Thiel, el príncipe saudí Khaled Bin Alwaleed Al Saud y Donald Trump Jr.

Desde la audacia del mensaje hasta los bolsillos profundos que financian la empresa a los atletas tentados por la perspectiva de ganar mucho dinero y establecer récords mundiales, los juegos mejorados valen la pena.

¿Por qué los juegos mejorados en las noticias?

El presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), Witold Banka, sonó una alarma la semana pasada en una reunión de líderes deportivos de los Juegos Olímpicos de verano, Advertencia de que los juegos mejorados representan una amenaza para todo lo que está santificado y decente en el deporte global.

“Esta iniciativa busca normalizar el uso de drogas potencialmente peligrosas”, dijo Banka. “Por el bien de la salud de los atletas y la pureza del deporte, por supuesto, debe detenerse.

“A medida que el enfoque de los Juegos Olímpicos de 2028 en Los Ángeles, no podemos permitir lo que debería ser una celebración del esfuerzo deportivo honesto de ser eclipsados ​​por este intento cínico de socavar el deporte limpio. Instaremos a las autoridades estadounidenses a encontrar formas legales de bloquear esta iniciativa”.

Witold Banka, presidente de la Agencia Mundial Antidopaje (WADA), asiste a una conferencia de prensa en los Juegos Olímpicos de Verano 2024 el 25 de julio de 2024 en París. (Michel Euler / Associated Press)

La advertencia de Banka provocó el alcance de los ojos en algunos sectores. El Comité del Senado sobre Protección del Consumidor, Tecnología y Privacidad de Datos celebrar una audiencia El martes titulado “Vergüenza de la AMA: nadar en negación sobre el dopaje chino”.

Wada se negó a investigar las reclamaciones de 23 nadadores chinos que dan positivo para un PED antes de los Juegos Olímpicos de Tokio. Con los Juegos de Los Ángeles en 2028 y los Juegos de Salt Lake City en 2034, el comité del Senado también planea abordar las afirmaciones de que la aplicación inconsistente de la WADA ha resultado en competiciones injustas que afectan a los atletas estadounidenses.

El presidente ejecutivo de la USADA, Travis Tygart, acusó a Banka de mencionar los juegos mejorados para distraer de la próxima audiencia del Senado, diciéndole a Associated Press“La indignación de Banka equivale a su desinformación o ignorancia sobre cómo funcionan las sociedades y mercados democráticos libres”.

Eso no significa que Tygart sea A-OK con un esfuerzo que fomente el uso de PED y los logros contaminados resultantes.

“Como hemos dicho repetidamente, por todas las razones obvias, los juegos mejorados o cualquier otra competencia abierta son una mala idea”, dijo Tygart en los comentarios enviado por correo electrónico a Agence France-Presse. “Si realmente quiere pedirnos a las autoridades que hagan algo, debería presentarse y pedirle al Senado que haga algo”.

El primer organismo deportivo global en retroceder es World Aquatics, que pasó una regla hace dos semanas Eso prohíbe a cualquier nadador que apoye los juegos mejorados, incluso si nunca han competido, representar nuevamente a su país.

El ex atleta olímpico Michael Phelps, (desde la izquierda) Travis Tygart, CEO de la agencia antidopaje de los Estados Unidos, y el ex atleta olímpico Allison Schmitt está jurado durante una audiencia del subcomité de supervisión e investigaciones en Capitol Hill el 25 de junio de 2024. (Nathan Howard / Getty Images)

El regla Se aplica a aquellos que “apoyan, respaldan o participan en eventos deportivos que adoptan el uso de avances científicos u otras prácticas que pueden incluir sustancias prohibidas y/o métodos prohibidos”, dijo una declaración mundial de Aquatics.

¿Cuándo y dónde tendrán lugar los juegos mejorados?

Los juegos mejorados apuntarán a los récords mundiales de natación, levantamiento de pesas y rastrear en RESORS MUNDO en Las Vegas el fin de semana del Día de los Caídos, 2026.

Los eventos de natación programados son el estilo libre de 50 y 100 metros, y la mariposa de 50 metros y 100 metros. El levantamiento de pesas incluirá el Snatch y el Clean & Jerk. Los eventos de pista incluirán el tablero de 100 metros y los obstáculos de 110 metros.

Cada evento llevará un bolso de premios de $ 500,000, con $ 250,000 otorgados a cada ganador. Además, se pagarán bonos por los récords mundiales, incluidos $ 1 millón para récords en el sprint de 100 metros y el estilo libre de 50 metros, que el sitio web mejorado de los juegos describe como “las dos pruebas definitivas de velocidad humana cruda”.

Los juegos mejorados tendrán lugar dentro del complejo. El complejo de la competencia presenta una piscina de cuatro carriles, una pista de sprint de seis carriles y una etapa de levantamiento de pesas.

¿A quién se le ocurrió esto y por qué?

El fundador y presidente de los juegos mejorados es Aron D’Souza, un empresario australiano. D’Souza ha estado en una cruzada para crear una alternativa a los Juegos Olímpicos, que él cree que no compensan a los atletas de manera justa.

Él aboga por el uso de PED, argumentando que los atletas deberían tener la libertad de tomar decisiones sobre sus propios cuerpos y que la AMA actúa como una “fuerza policial anti-ciencia” para el Comité Olímpico Internacional.

Anteriormente, D’Souza lideró Litigio de Thiel contra Gawker Media Involucrar al luchador Hulk Hogan, que resultó en una de las mayores invasiones de juicios de privacidad en la historia, y es el tema del libro “Conspiración” por el autor Ryan Holiday.

D’Souza es el fundador de Sargónuna compañía de infraestructura tecnológica en Australia, Nueva Zelanda y Hong Kong. Vendió su participación en la compañía en 2018.

(LR) Amy Chua y Peter Thiel asisten a la Eva de inauguración organizada por Uber, X y Free Press en Cafe Riggs el 19 de enero de 2025 en Washington, DC. (Leigh Vogel / Getty Images para Uber, X y Free Press)

No está claro la medida en que los inversores multimillonario, como Thiel, Alwaleed Al Saud y Trump Jr., financiarán los juegos mejorados. El dinero no es un problema, si se declaran el sitio web del evento se cree: “Estamos respaldados por algunos de los capitalistas de riesgo más exitosos del mundo, lo que nos permite operar de forma independiente sin fondos del gobierno y los contribuyentes”.

D’Souza le dijo a Associated Press que el grupo de Trump Jr., llamado 1789 Capital, está trayendo “millones de dígitos de dos dígitos” a los juegos mejorados. Trump Jr. hizo un video que anuncia su asociación, Eso incluye una aparición de su padre, el presidente Trump.

Trump Jr., en un comunicado que acompaña al anuncio de la financiación, dijo: “Se trata de excelencia, innovación y dominio estadounidense en el escenario mundial, algo de lo que el movimiento MAGA trata”.

D’Souza está encantado con el respaldo de la primera familia de Estados Unidos y otros intereses adinerados.

“Saber que algunas de las figuras más importantes en el apoyo de la vida social y política estadounidense, los juegos mejorados son más importantes para nosotros que cualquier inversión”, dijo en una videollamada en febrero. “He tenido la gran fortuna de trabajar junto con muchos miembros de la administración y otras figuras prominentes del movimiento Trump a lo largo de los años, por lo que es un ajuste muy natural”.

D’Souza y su equipo expresan altos goles más allá de los jugos de los atletas, estableciendo récords y pagando a los ganadores de la carrera. La semana pasada, D’Souza Publicado tanto en LinkedIn:

“No se trata solo de mejorar la libertad económica. De los atletas que tienen una opción. Sobre romper el monopolio que las antiguas instituciones tienen sobre el desempeño humano.

“En los juegos mejorados, somos sin complejos: no estamos retrocediendo. Lucharemos, en las canchas, en la plaza pública y en el ámbito de las ideas, por cada atleta que ha sido silenciado, mal pagado o descartado”.

¿Por qué las drogas que mejoran el rendimiento están prohibidas de todos modos?

El Lista de riesgos para la salud Asociado con la toma de esteroides anabólicos, que no tienen uso médico aprobado por el gobierno de los Estados Unidos, es largo y aterrador:

Los hombres pueden ver crecer sus senos y glándulas de próstata y sus testículos se encogen. Las mujeres pueden tener una voz más profunda, cultivar vello corporal y perder el cabello en la cabeza. Tanto hombres como mujeres pueden desgarrar tendones o desarrollar tumores hepáticos, acné severo, presión arterial elevada, problemas cardíacos, problemas con la ira y la depresión.

Los juegos mejorados dicen que la competencia estará bajo la supervisión de un equipo médico, pero para cuando comiencen los juegos, el daño por tomar PED ya puede haber desarrollado.

“Proteger a los atletas es nuestra máxima prioridad”, proclama el sitio web mejorado de los Juegos. “Cada competidor se someterá a rigurosos perfiles médicos de vanguardia antes de participar en la competencia”.

El primer atleta en mostrar los resultados del uso del régimen de PEDS de juegos mejorados es Kristian Gkolomeevun nadador griego que nunca medalló en cuatro Juegos Olímpicos.

En febrero, Gkolomeev nadó dos centésimas de segundo más rápido que el récord mundial de estilo libre de 50 metros con un tiempo de 20.89. Llevaba un traje de agua abierto en línea de cuerpo completo que está prohibido por World Aquatics.

“Soy un poco como el conductor en el auto, pero necesito el equipo detrás de mí”, dijo Gkolomeev durante un evento promocional de juegos mejorado el mes pasado en Las Vegas.

Kristian Gkolomeev de Grecia compite en la semifinal de estilo libre de 50 m de natación 1 durante el Campeonato Aquatics Europeo de Len, en el Centro deportivo Milan Gale Muskatirovic en Belgrado, el 22 de junio de 2024. (Andrej Isakovic / AFP a través de Getty Images)

Muchos creen que romper registros bajo la influencia de los PED no tiene sentido.

Paul Ifrim, Un Luger rumano que terminó 20º en los Juegos Olímpicos de Invierno de 2010, respondió a la publicación de LinkedIn de D’Souza con este comentario:

“Me gané mi lugar en los Juegos Olímpicos a través del trabajo duro y limpio y la dedicación inquebrantable en el transcurso de muchos años. La integridad, el juego limpio, el respeto y la perseverancia son lo que inspira y dan forma a los verdaderos atletas. Su argumento para” mejorar “las drogas, vistas como” compensación de atletas “, es una desgracia para esos principios.

“¿Qué mensaje estamos enviando atletas jóvenes y aspirantes? Que trampa y corte de esquinas es un camino válido hacia el éxito? Estas son excusas patéticas para socavar el verdadero espíritu de competencia. Estás delirando por promover esta agenda. Los verdaderos atletas se elevan a través de la arena y el honor, no los atajos y la hipocrisia”.

Tygart, el CEO de USADA, tuvo una reacción similar: “Si bien los que están detrás de los juegos mejorados podrían estar buscando ganar dinero rápido, esa ganancia vendría a expensas de los niños de todo el mundo pensando que necesitan drogar para perseguir sus sueños. Deseamos desesperadamente que esta inversión se estuviera haciendo en los atletas que actualmente entrenan y compiten de la manera real y segura.

“Son los modelos a seguir que este mundo necesita tan desesperadamente y ellos son los que merecen nuestro apoyo, no un espectáculo de payasos peligrosos que genere ganancias sobre el principio”.

Un contrapunto fue publicado el verano pasado Por el experto antidopaje Michael Ashenden, quien ayudó a crear el sistema de pasaportes de sangre de atleta y desarrollar una prueba para la droga de la sangre eritropoyetina (EPO).

Inicialmente se opone a los juegos mejorados, Ashenden cambió de opinión, escribiendo que los fracasos de la AMA para combatir el dopaje en los Juegos Olímpicos hacen una alternativa viable.

“Hoy abogo por el concepto de un juego mejorado para coexistir con el movimiento olímpico, siempre que sus atletas no hagan nada ilegal”, escribió Ashenden. “Me di cuenta de que no seguir las reglas de la AMA no era tan radical después de todo …”

“Reconozco que al ofrecer incentivos para actuaciones récord, los juegos mejorados fomentan tácitamente el uso de sustancias que mejoran el rendimiento. Pero al ofrecer una medalla de oro, el movimiento olímpico también incentiva el uso de sustancias que mejoran el rendimiento …

“Aunque puede ser una píldora amarga para el movimiento olímpico, era previsible que la comercialización del deporte bajo su administración crearía un entorno que sembrara un disruptor corporativo”.