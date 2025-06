Los Dodgers finalmente obtendrán la experiencia completa de Shohei Ohtani

En el campo, ha producido la primera temporada 50-50 en la historia del béisbol y ganó una Serie Mundial. Fuera, ha vendido todo, desde té verde sin azúcar hasta productos de cuidado de la piel.

Tal como estaba, se sintió como si Shohei Ohtani estuviera en todas partes. En realidad, esto era solo la mitad del paquete.

Los Dodgers finalmente están a punto de tener la versión completa de Ohtani, el lanzador diestro con una bola rápida de 100 mph que también lanza Homers de 470 pies como bateador zurdo.

Shohei de dos vías está de vuelta.

Ohtani lanzará su primer juego para los Dodgers el lunes, el equipo lo nombró como titular para el juego de apertura de una serie de cuatro juegos contra los Padres de San Diego en el Dodger Stadium.

Lo que ya era un espectáculo único en su tipo evolucionará en algo que nunca podría verse nuevamente después de que Ohtani se retire, no en el Dodger Stadium, no en ningún otro estadio de las Grandes Ligas, no en ningún lugar del mundo.

La noticia del regreso del montículo de Ohtani se convirtió en una fuente de anticipación en la casa club de los Dodgers, con Clayton Kershaw describiéndose a sí mismo como “súper emocionado”.

“Creo que todos lo somos”, dijo Kershaw. “Creo que como fanáticos del juego y solo verlo día tras día, prepárese para lanzar y hacer ambas cosas, será muy divertido, ya sea una entrada o lo que sea”.

Los Dodgers planean implementar Ohtani para una entrada o dos como abridor.

Durante la mayor parte de esta temporada, los Dodgers operaron bajo la suposición de que Ohtani no lanzaría hasta después del descanso de las estrellas. El cambio de planes no representa una exceso de velocidad de una línea de tiempo tanto como una modificación de la ruta que se llevará a un destino final.

Ohtani lanzó por última vez en 2023 cuando todavía estaba jugando para los Angelinos, y no lanzó en su primera temporada para los Dodgers el año pasado cuando se recuperó de su segunda cirugía de Tommy John.

Shohei Ohtani lanza en el bullpen en el Dodger Stadium el 4 de junio. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

En las últimas semanas, se preparó para el regreso de su montículo lanzando a los bateadores en la práctica de bateo en vivo. Lanzó 44 lanzamientos en tres entradas en su tercera y más reciente sesión.

Sin embargo, arrojar práctica de bateo en vivo y tomar cuatro o cinco turnos al bate en un juego real como bateador designado fue como “jugar una doble partida para él”, dijo Roberts.

Para eliminar el agotador ciclo de calentamiento para tirar, enfriar después y volver a calentar para jugar un juego, los Dodgers pensaron que podían acumular el brazo de Ohtani en los juegos. Independientemente de las modestas contribuciones de Ohtani que puedan hacer desde el montículo, los Dodgers las tomarán. Con múltiples entrantes en la lista de lesionados, el bullpen ha asumido una parte desproporcionada de la carga de lanzamiento.

Debido a que Ohtani no ocuparía un lugar de lista adicional, Kershaw señaló: “No tenemos que perder un lanzador ni nada, así que si lanza una entrada por semana, es genial”.

Ohtani probablemente lanzará aproximadamente una vez por semana, y se espera que cada inicio sea aproximadamente una entrada más larga que la anterior. Teóricamente, podría lanzar cuatro veces antes del receso del Juego de Estrellas, lo que lo estiraría para estar listo para lanzar cinco entradas cuando los Dodgers reanuden el juego.

Mientras Ohtani permanece en una fase de aumento y su bola rápida se ha sentado en el rango de 94-95 mph en sus sesiones de bullpen en vivo, aún no en las 98-99 mph que una vez promedió. Sin embargo, los funcionarios del equipo creen que está listo para competir en el nivel de las Grandes Ligas debido al movimiento de sus lanzamientos.

Ohtani evidentemente lo piensa también.

“Creo que me estoy acercando a un nivel que es suficiente para lanzar en los juegos”, dijo Ohtani en japonés el sábado por la noche.

Sus 25 jonrones son los más en la Liga Nacional. También está bateando .297 con 41 carreras bateadas. El bateador inicial de los Dodgers, también ha robado 11 bases.

Ohtani dijo que no creía que su producción ofensiva disminuiría por el lanzamiento.

“Jugué como un DH el año pasado”, dijo, “pero hacer ambas cosas al mismo tiempo es mi estilo habitual”.

Ohtani jugó seis temporadas con los Angelinos, y fue un jugador de dos vías en cuatro de ellos. Sus últimas tres temporadas con ellos formaron lo que podría decirse que fue el mayor tramo de tres años en la historia del deporte, ya que ganó dos premios MVP y habría ganado un tercero si no fuera por una temporada de 62 casas por Aaron Judge.

Ahora tiene la oportunidad de igualar, o incluso superar, eso. Solo esta vez, lo hará en un equipo que tiene la oportunidad de recompensarlo por sus logros sin precedentes con la gloria de postemporada que anhela.