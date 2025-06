Shohei Ohtani hace un debut de lanzamiento para Dodgers: así es como fue

Aproximadamente cuatro horas antes del primer lanzamiento el lunes por la noche, Shohei Ohtani se sentó en su casillero en el Dodger Stadium Clubhouse y se preparó para su mayor juego de la temporada.

Primero, el MVP reinante desenvolvió la manga de compresión negra que usa al lanzar, y la tiró sobre su brazo derecho. Luego, agarró su bate y un par de guantes de bateo y se dirigió hacia las jaulas.

En este día, se necesitaba cada equipo.

Por primera vez en casi dos años, la estrella de dos vías volvería a tocar en ambos sentidos.

En el primer partido de la serie de los Dodgers contra los Padres de San Diego el lunes, Ohtani hizo su tan esperado regreso como lanzador de una operación Tommy John de septiembre de 2023, tomando el montículo en un uniforme de los Dodgers por primera vez como el lanzador titular del club, mientras que también continúa sirviendo como su bateador inicial en la alineación.

La salida de pitcheo de Ohtani fue breve, y duró solo una entrada. En él, el derecho arrojó 28 lanzamientos, dando una carrera en dos hits (un par de singles de destellos de Fernando Tatis Jr. y Manny Machado) y una mosca de sacrificio de Manny Machado.

La forma de Ohtani estaba lejos de ser impecable. Mientras tocó 100 mph con su bola rápida, su comando parecía oxidado, perdiendo la zona 12 veces, con un lanzamiento salvaje. Si bien obtuvo tres colmillos, no pudo terminar ninguno de sus cinco recuentos de dos golpes con un ponche (aunque Machado casi fue en una barredora de dos golpes, lo que necesitaba una generosa llamada de cheque de un árbitro antes de levantar su mosca del saco).

Cuando Ohtani finalmente se retiró al lado, se sintió más como un suspiro de alivio, con su recuento de lanzamientos de escalada que ya condujo a la acción en el bullpen.

Y, sin embargo, la ocasión fue trascendental de todos modos; Marcando la primera vez desde agosto de 2023 que Ohtani había lanzado en un juego de Grandes Ligas, e mostrando incluso después de una segunda cirugía de Tommy John de su carrera que todavía queda mucha vida en su brazo.

“Para asumir esto, lo físico [toll]en cuanto al talento, la psicología de la misma, esta es una gran empresa “, dijo el gerente Dave Roberts.” Como la gente dice, es un unicornio “.

Inicialmente, parecía que los Dodgers tendrían que esperar al menos otro mes antes de ver a Ohtani lanzar en un juego. A pesar de un poco de optimismo antes del entrenamiento de primavera de que Ohtani podía reanudar el lanzamiento en abril o mayo, el equipo había estado jugando lentamente su programa de lanzamiento desde el comienzo de la temporada regular, apuntando durante mucho tiempo después del descanso de las estrellas para agregarlo a su rotación.

“Este es un escenario tan único”, dijo el gerente general Brandon Gomes. “[We were] asegurándose de que no estemos haciendo nada para poner en peligro el lado ofensivo “.

En las últimas dos semanas, sin embargo, ese cálculo comenzó a cambiar.

Primero, Ohtani impresionó a los entrenadores y ejecutivos en tres sesiones diferentes de práctica de bateo en vivo, abriendo hasta tres entradas y 44 lanzamientos en su más reciente en San Diego la semana pasada.

Luego, en las reuniones con los funcionarios del equipo, expresó cierta preocupación por continuar acumulando en sesiones más simuladas, transmitiendo el peaje que le tomó a su cuerpo lanzar varias entradas en una tarde antes de aumentar a DH más tarde la misma noche.

“Pensar calentando, lanzar en vivo a las 1:30, 2:00, enfriándose, regresando, preparándose para liderar el juego, ni siquiera puedo imaginar cuán exigente es eso”, dijo Gomes, un ex relevista de las grandes ligas. “No hay un libro de jugadas para esto. Por lo tanto, tuvo que ser una conversación continua, y asegurarse de que Shohei sea el que impulse esta conversación”.

Y en los últimos días, Ohtani comenzó a dirigir tales conversaciones en una dirección diferente, lo que resultó en una línea de tiempo más rápida para recuperarlo en la acción del juego.

“Él [was] Más como, ‘Bueno, no creo que haya nada más que hacer. Estoy listo para ir. ¿Qué más debo hacer para volver a un montículo de las grandes ligas? ‘”, Recordó Roberts del mensaje de Ohtani al equipo.” Intentas tratarlo como un lanzador normal y un aumento o acumulación normal. Pero si [he only needs to be built up for] una entrada o dos, es ‘bueno, ya he hecho eso’ “.

De hecho, en ese momento, los Dodgers ya habían indicado que Ohtani no necesitaría estar completamente acumulado para volver a la acción del juego. Gracias a su estado como jugador de dos vías, estaban abiertos a traerlo de regreso como lanzador, incluso si inicialmente solo arrojaba una o dos entradas.

Así vino la pregunta fundamental.

“¿Puedo lanzar ahora?”, Recordó Roberts a Ohtani preguntando.

La respuesta, los Dodgers decidieron en los últimos dos días, fue sí, colocando a Ohtani como un abridor frente al bulkman Ben Casparius para el lunes.

“Llegó al punto donde [it was]”Oye, parece que deberíamos dar el siguiente paso”, dijo Gomes, “y casi busca terminar la rehabilitación en el nivel de las Grandes Ligas, debido a la naturaleza exigente de lo que estaba haciendo”.

El lanzador de los Dodgers, Shohei Ohtani, entrega contra los Padres el lunes. (Robert Gauthier / Los Angeles Times)

En el futuro, Ohtani probablemente continuará sirviendo como un abridor una vez por semana; construyendo hasta dos entradas, luego tres, y así sucesivamente hasta que pueda manejar una carga de trabajo normal.

El plan exacto dependerá de cómo responda a su regreso a las tareas de dos vías, y los Dodgers permanecen cautelosos de empujarlo demasiado fuerte en el montículo antes de la carrera de la temporada.

“Como dijimos antes, esta es una situación única, y asegurarse de que esté en un buen lugar y solo lo estamos tomando pequeños bocados en el camino en cuanto a lo que viene a continuación es increíblemente importante”, dijo Gomes. “En cada paso, tendremos esas discusiones y nos aseguraremos de que esa sea la luz guía, para asegurarse de que se sienta lo más bien posible en octubre”.

Aún así, por una noche, una entrada de ver el lanzamiento de Ohtani fue suficiente.

“Lo vimos desde el otro lado, desde lejos, cuando estaba con los ángeles”, dijo Roberts. “Así que ahora, creo que obtuve el mejor asiento de la casa para ver a este tipo comenzar y luego tomar un bate. Esto es bananas. Así que estoy emocionado”.