Nina Kuscsik, maratonista que rompió las barreras de género, muere a los 86

Nina Kuscsik, la primera mujer en ingresar al maratón de la ciudad de Nueva York y la primera ganadora oficial del Maratón de Boston, quien en la década de 1970 repudió la amplia e infundada creencia de que las mujeres no podían y no deberían correr tales carreras de 26.2 millas, murió el 8 de junio en Brookhaven, Nueva York, en Long Island. Ella tenía 86 años.

Su hija, Chris Wiese, dijo que Kuscsik fue diagnosticada con deterioro cognitivo en 2014 y recientemente había sido tratado por episodios de neumonía. Ella murió en un hospital.

Un excelente atleta general y un campeón del estado de Nueva York como ciclista, patinador speedskater y rodillo, Kuscsik se puso a distancia en 1967 para mantenerse en forma cuando su bicicleta necesitaba reparar.

Corrió más de 80 maratones criando tres hijos durante parte de ese tiempo como madre soltera, todo mientras trabajaba como representante de pacientes en el Centro Médico Mount Sinai en Manhattan.

Pero Kuscsik y otras corredoras femeninas encontraron por primera vez una feroz resistencia de un establecimiento de carrera dominado por los hombres, que creía, junto con muchos científicos y médicos, que las mujeres arriesgarían infertilidad e incluso posiblemente perderían sus úteros si compitían en maratones.

Kuscsik a menudo dijo en respuesta: “Lo demostré una y otra vez: mi útero no se cayó; estoy bien”, recordó su hija en una entrevista.

Aún así, las corredoras de maratón femeninas encontraron obstáculos formidables en la década de 1960. Cuando Roberta Gibb intentó ingresar al maratón de Boston en 1966, el director de la carrera le dijo en una carta que las mujeres “no eran fisiológicamente capaces” de correr un maratón.

Para convertirse en la primera mujer en dirigir no oficialmente a Boston, Gibb se escondió detrás de los arbustos cerca del comienzo. Luego saltó a la carrera con una sudadera con capucha sobre su largo cabello rubio, junto con los pantalones cortos de su hermano, habiendo entrenado para el maratón en los zapatos de enfermera acolchados porque aún no se habían hecho zapatos para mujeres.

En 1967, Kathrine Switzer fue confrontada en el curso de Boston por un funcionario de la carrera que la agarró y trató de arrancar su babero de carreras, solo para ser bloqueado por el cuerpo por el novio de Switzer.

Kuscsik dirigió por primera vez el maratón de Boston en 1969 como un llamado “bandido”, sin un babero o una entrada oficial. En 1970, las actitudes habían comenzado a cambiar cuando Fred Lebow, un showman que organizó y promovió el maratón inaugural de la ciudad de Nueva York ese año, buscó a las mujeres para competir en la carrera, que luego se mantuvo completamente en bucles montañosos de Central Park. (Ahora atraviesa los cinco distritos de la ciudad).

En Nueva York, Kuscsik era la mujer solitaria entre los 127 participantes. Experimentando un virus frío y estomacal, se retiró a 14 millas, preocupada por la óptica de “Mira lo que sucede cuando una mujer corre”.

En una entrevista de 2004, le dijo al New York Times que si hubiera sabido cuán enorme sería la carrera: el año pasado, tuvo más de 55,000 finalistas, incluidas 24,732 mujeres y 120 corredoras no binarias, “habría regresado y terminado”.

Obtuvo otra oportunidad en Nueva York en 1971. Esta vez, Beth Bonner (2 horas, 55 minutos, 22 segundos) y Kuscsik (2: 56.04) se convirtieron en las primeras mujeres estadounidenses en correr 26.2 millas en menos de tres horas.

Ese mismo año, Kuscsik persuadió a la Unión Atlética Amateur, luego el órgano rector del deporte, para que comience a dar permiso a “Ciertas mujeres” para correr un maratón completo. Fue un cambio dramático desde la década de 1960, cuando la organización permitió a las mujeres correr más que una milla y media en carreras sancionadas.

“Nina hizo todo el trabajo de AAU; estaba dispuesta a ir a todas las reuniones”, dijo Switzer en una entrevista. “Ella llevaría datos médicos con ella”.

Kuscsik se convirtió en el primer ganador oficial del maratón de Boston en la categoría de mujeres en abril de 1972.

Sin embargo, el cambio llegó gradualmente en muchos frentes. Un maratón olímpico para mujeres no se llevará a cabo hasta 1984, después de que Kuscsik y otros habían presionado por su inclusión.

Después de correr el maratón de Boston tres veces como un “bandido”, a Kuscsik y otras siete mujeres se les permitió oficialmente ingresar a la carrera en 1972. A pesar de experimentar la angustia estomacal nuevamente, se convirtió en la primera ganadora de mujeres reconocida y recibió una corona de laurel como vencida, con su tiempo de 3:10:26 ingresó a los resultados de la carrera.

Semanas después, en junio, Kuscsik, Switzer y Lebow organizaron la primera carrera en carretera de mujeres, un evento de 10 kilómetros en Central Park patrocinado por la compañía de cuidado de la piel Crazylegs. Algunos criticaron el mini maratón de Crazylegs, como se le facturó, como explotador porque los conejitos de playboy se mezclaron en la línea de salida y se alentó a los corredores a afeitarse las piernas con la crema de afeitar del patrocinador de antemano.

Pero el historiador de deportes femeninos Cat Ariail escribió en 2015 que el evento de 10k también mostró que “dada una carrera inclusiva, más mujeres participarían en el deporte”.

El 1 de octubre de 1972, al comienzo del maratón de la ciudad de Nueva York, Kuscsik se unió a un truco publicitario que ayudaría a eliminar la regla de la AAU de que las mujeres deberían comenzar los maratones por separado de los hombres, como 10 minutos antes o después.

A instancias de Lebow, y con los periodistas alertados de antemano, Kuscsik y otras cinco corredoras se sentaron en protesta cuando disparó el arma del titular. Llevaban señales que llamaban a la regla de AAU “arcaica”. y “Midevil”. Diez minutos después, las mujeres se levantaron y comenzaron a correr.

Kuscsik terminó primero entre las mujeres, aunque se agregaron 10 minutos a los tiempos de finalización de los manifestantes.

Kuscsik y otros habían presentado una demanda desafiando el requisito de inicio separado: se suspendió más tarde en 1972. Eventualmente, sin embargo, llegó a estar de acuerdo con los inicios separados, que son el estándar hoy para los corredores de élite en algunos maratones importantes, lo que permite a las mujeres recibir una cobertura más destacada durante las transmisiones de televisión.

Kuscsik ganó Nueva York nuevamente en 1973 y Boston nuevamente en 1974, y también dirigió carreras tan variadas como una carrera hasta la cima del Empire State Building.

Nina Louise Marmorino nació el 2 de enero de 1939 en Brooklyn. Su padre, George Marmorino, era un vendedor y presidente del International Stamp Club de Nueva York. Su madre, Louise (Tischer) Marmorino era enfermera. Nina siguió el camino de su madre, obteniendo su licencia de enfermera, trabajando en lo que ahora es el Brooklyn Hospital Center antes de que nacieran sus hijos. Fue representativa de pacientes en Mount Sinai durante unos 40 años.

Fascinado por la primera milla de menos de cuatro minutos lograda en 1954 por Roger Bannister, un estudiante de medicina de Inglaterra, Kuscsik comenzó a correr en 1967 mientras estaba embarazada de su tercer hijo, haciendo vueltas alrededor del bloque donde la familia vivía en la estación de Huntington, Nueva York.

Su matrimonio en 1961 con Richard Kuscsik terminó a principios de la década de 1970, en parte, le dijo al Times en 1973, debido a su carrera. Le faltaba confianza, dijo, hasta que comenzó a correr y “salió de mi caparazón”.

Además de su hija, le sobreviven sus hijos, Stephen y Timothy; una hermana, Helen Flamini; un hermano, George Marmorino; y dos nietos.

Una vez que comenzó a correr, Kuscsik expresó impaciencia con quienes lo cuestionaron. Varias semanas después de su victoria de 1972 en Boston, según la revista Runner’s World, un periodista le preguntó: “Correr a larga distancia no es lo más femenino que una mujer puede hacer; toda esa sudoración y gruñido, entonces, ¿por qué lo haces?”

Ella respondió: “¿Quién dice que no es lo más femenino que una mujer puede hacer y quién dice que sudar o gruñir no es femenino? Todavía tengo que conocer a una corredora que gruñe. Aunque muchos hombres lo hacen. Correr no es masculino o femenino. Es simplemente saludable”.