¿Qué delantero se adapta mejor a Man Utd? One Star se destaca como la mejor opción de transferencia para el lado de Ruben Amorim

El Manchester United es débil en casi todas las áreas, pero reemplazar su pésima primera línea debe ser la mayor prioridad antes de la próxima temporada.

Los gigantes caídos tienen más para hacer esto verano Dada la peor campaña de la Premier League del club y la humillante derrota ante Tottenham en la final de la Europa League.

Ruben Amorim está mirando una revisión de ataque este verano

United ya ha firmado a Matheus Cunha de Wolves

De hecho, si obtiene algún empeoramiento, la potencia futbolística más larga de Inglaterra será Relegado en un año.

Un pésimo 44 goles aseguró que United terminó 15º en el Prem, con Leicester, Ipswich y Southampton agradecer por ser tan pobres que ocuparon los tres lugares inferiores.

A diferencia de United of Old, Sir Jim Ratcliffe y Co. se movieron inusualmente rápidamente para asegurar Matheus Cunha de Wolves por £ 62.5 millones a los días de la apertura de la ventana.

Pero, si bien Cunha entrará automáticamente en el XI, el brasileño no satisface su mayor necesidad en términos de agregar un centro reconocido y peligroso hacia el equipo.

United necesita desesperadamente refuerzos de ataque, con Rasmus Hojlund y Joshua Zirkzee habiendo sufrido una mala campaña en Old Trafford.

Entonces, el lado de Amorim todavía está muy vinculado a cuatro delanteros esto veranocon la lista que incluye a Bryan Mbeumo, Hugo Ekitike, Viktor Gyokeyes y Victor Osimhen.

Aquí Sunsport desglosa las fortalezas de cada uno de estos cuatro huelguistas antes de dar una recomendación para la que el jugador se adaptaría a United.

Bryan Mbeumo

Días después de confirmar a Cunha, United se convirtió en favoritos para aterrizar el as de Brentford Bryan Mbeumo.

Pero Tottenham lanzó una llave en las obras cuando Daniel Levy despidió a Ange Postecoglou y lo reemplazó con el jefe de las abejas Thomas Frank.

SunSport reveló exclusivamente el domingo que Tottenham está listo para secuestrar la transferencia MBEUMO de £ 60 millones de Man Utd Una vez que se confirmó la cita de Frank.

Desde una perspectiva de perfil, aunque puede ver claramente por qué le interesa a United.



El jugador de 25 años es capaz de jugar como uno de los dos no 10 detrás del huelguista bajo el sistema de Amorim, o como el principal huelguista.

Pero Mbeumo probablemente jugaría como el huelguista para Amorim.

Desde esta posición, su movimiento y ritmo ofrece una amenaza constante para estirar el lanzamiento y el espacio de ataque detrás de la línea defensiva.

Mbeumo obliga a la oposición a defenderse más profundo porque él mismo cae profundamente para ganar el balón, antes de hacer carreras agresivas hacia adelante.

El movimiento y la voluntad del internacional de Camerún para trabajar para romper la última línea crean amenaza y resulta en posibilidades.

12 Mbeumo a menudo cae profundamente para ganar el balón antes de conducir hacia adelante

United necesita encontrar un huelguista ¿Quién puede proporcionar más amenaza en el último tercio?

Es justo decir que ninguna de sus opciones actuales Hojlund o Zirkzee han demostrado ser la respuesta en la posición.

Mbuemo también encuentra espacio entre los centrales y sus profundas carreras permiten a los centrocampistas de Brentford subir al balón en posiciones peligrosas.

12 Mbuemo tiene una clara tendencia a encontrar espacio entre los defensores centrales de la oposición.

Mbuemo es similar a Cunha en el sentido de que está probado en la Premier League, después de terminar la temporada pasada con 20 goles y ocho asistencias en 38 juegos para Brentford.

Hay pocas dudas de que entraría de inmediato y tendrá un impacto significativo para United.

Hugo ekitike

Los Red Devils fueron una entrada sorpresa en la carrera para el delantero de Eintracht Frankfurt Hugo Ekitike.

El francés, que se unió al equipo de la Bundesliga de Paris Saint-Germain el verano pasado, anotó 15 goles y proporcionó ocho asistencias en 33 partidos de liga este término.

Ekitike en términos de su perfil es lo más cercano en europeo fútbol americano En este momento a Alexander Isak de Newcastle.

Con Eddie Howe dejando en claro que el Toon no está abierto a vender Isak, existe la sensación de que Ekitike representaría a un jugador más joven con un estilo de juego similar y quizás aún más al alza.

Es similar a Mbeumo en el sentido de que hará carreras agresivas e inteligentes, pero posiblemente su juego de enlace en el centro del campo es mejor.

12 Ekitike depende menos de largas carreras rectas que mbuemo

Ekitike depende menos de largas carreras rectas que Mbuemo, ya que hace movimientos inteligentes fuera de la pelota para llegar con un buen momento alrededor del área.

Mientras que Ekitike tiene el ritmo y fuerza Para estirar el campo, le gusta entrar para combinar más profundo antes de atacar el espacio alrededor de los bordes del área de la oposición.

En comparación con Mbeumo, es más técnico si es un poco menos explosivo, pero a solo 22 años tiene niveles que aún mejoran.

12 Ekitike hace carreras de apoyo para aprovechar el espacio detrás de la línea defensiva

De los cuatro huelguistas a los que United está siendo vinculado en este momento hay un argumento real de que Ekitike tiene el techo más alto y el mayor potencial para iniciar y alcanzar mayores alturas.

Bien podría marcar 25 goles por temporada consistentemente a partir de este momento.

VIKTOR GYOKERES

Es en gran medida olvidado en su mayor parte ahora, pero Viktor Gyokeres cuenta con la mayor experiencia en el fútbol inglés, después de haber jugado para Brighton y Coventry City.

Pero es justo decir que el sueco se mueve a Portugal Con Sporting CP realmente ha visto despegar su carrera.

El objetivo del Arsenal también disfrutó de una relación cercana con el jefe de United Amorim, con un jugador de 40 años ayudándolo a convertirse en uno de los No.9 más prolíficos de Europa.

Gyokeyes, que anotó 54 goles en 52 juegos la temporada pasada, es un delantero con un perfil diferente tanto para Mbuemo como para Ekitike.

Es más efectivo cuando juega alto y se coloca alrededor de los bordes del área de la oposición o incluso un poco más profundo.

Mientras que los dos huelguistas que hemos cubierto anteriormente dependen más del movimiento para crear separación y posibilidades para ellos mismos, el internacional de Suecia tiene más fuerza y atletismo a su juego.

12 Mientras que Mbuemo y Ekitike crean espacio para que los compañeros de equipo a través de su movimiento rompan la última línea, típicamente vemos que los gyokeres se colocaron altos temprano usando su poder para volver a la meta

Mientras que Mbuemo y Ekitike crean espacio para que los compañeros de equipo a través de su movimiento rompan la última línea, los Gyokeres generalmente se colocan altos temprano y usa su poder para obligar a la oposición al interior de la caja.

Gyokeres ha dominado la Liga Portuguesa, y aunque los defensores en el premio son más físicos, todavía ofrecería a United la capacidad de crear oportunidades para sí mismo en situaciones aisladas de 1V1.

12 Gyokeres a menudo se posiciona alto para meterse en áreas peligrosas y atacar la pelota en la caja

Gyokeres es un perfil diferente tanto para Mbuemo como para Ekitike, pero le proporcionaría a United un objetivo Tipo de hombre en el que podrían jugar temprano a medida que avanzan hacia la fase de ataque.

A pesar del interés de United, Arsenal Sigue siendo favoritos para atraparlo, con el nuevo director de fútbol Andrea Berta, un gran admirador de sus días en el Atlético de Madrid.



Victor Osimhen

El último delantero en nuestra lista es Victor Osimhen, quien acaba de regresar a Napoli, ha pasado la temporada pasada en el vuelo superior turco con Galatasaray.

Osimhen ha estado fuertemente vinculado a un movimiento a varios equipos en la Liga Profesora Saudita, pero se cree que está dando prioridad a un movimiento para permanecer en Europa.

El jugador de 26 años tiene el nivel físico y técnico para continuar jugando a un alto nivel y ser un delantero efectivo en el premio.

Es similar a los gyokeres en el sentido de que quiere posicionarse en la línea más alta y darle a su equipo un punto focal a su ataque.

Puede terminar con el poder real y su amenaza aérea sería efectiva para un equipo como United que trabaja en las situaciones de cruce.

12 Osimhen es extremadamente duro trabajando en situaciones de contrarrestar y le gusta trabajar con compañeros de equipo para presionar y ganar el balón alto

Osimhen es mucho más que un goleador, aunque terminó la temporada pasada con 26 goles y 5 asistencias en 30 juegos de liga.

Trabaja duro para su equipo fuera de posesión y jugará y se unirá con sus compañeros de equipo alrededor del tercio final antes de buscar crear oportunidades de tiro para sí mismo.

12 Osimhen también proporciona fuerza para jugar cuando está aislado contra más de un defensor en la línea más alta

Osimhen también proporciona fuerza para jugar cuando está aislado contra más de un defensor en la línea más alta sin apoyo directo

Él tiene el poder energía y nivel técnico para jugar en un equipo donde está aislado como el delantero más alto con movimiento y apoyo que proviene de más profundo.

Conclusión

De los cuatro huelguistas discutieron, creemos que hay dos que deberían ser claros como las principales opciones para United.

Mbuemo tiene la experiencia vital en el premio y la capacidad de proporcionar los movimientos verticales consistentes que United está perdiendo actualmente.

Mientras que Osimhen representa el mejor delantero verdadero en el mercado con la oportunidad de firmarlo cuando ingresa a sus años pico.

Si nos vieramos obligados a elegir uno de los dos, entonces priorizaríamos el movimiento para firmar a Osimhen esto verano.

