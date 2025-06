Tyrese Haliburton programado para la resonancia magnética como parte de la evaluación de lesiones en la pierna, dice AP Source

INDIANAPOLIS (AP)-El estado de Tyrese Haliburton para el Juego 6 de las Finales de la NBA está comprensiblemente en cierta duda, después de que la Guardia Olímpica Ganadora de Gold-Medal estaba experimentando el martes para determinar el alcance de la lesión en la pierna inferior derecha.

Parte de esa evaluación fue un examen de resonancia magnética, según una persona con conocimiento del asunto que habló bajo condición de anonimato a Associated Press porque ni Haliburton ni el equipo lo revelaron públicamente. ESPN informó por primera vez que se programó una resonancia magnética.

El entrenador de los Pacers, Rick Carlisle, no dijo específicamente que la resonancia magnética sería parte de los próximos movimientos del equipo para determinar la mejor manera de proceder con Haliburton, aunque dejó en claro que los campeones de la Conferencia Este estarían mirando de cerca la lesión. Dado que evidentemente es una lesión muscular, una resonancia magnética es parte del proceso de evaluación típico.

“Evaluaremos todo con Tyrese”, dijo Carlisle después del Juego 5, que los Pacers perdieron en Oklahoma City para caer en un déficit de 3-2 en la serie el lunes por la noche. El Juego 6 está en Indianápolis el jueves por la noche.

Haliburton dejó el Juego 5 al final del primer cuarto y regresó al área del banco con una envoltura en la parte inferior de la pierna. No solo regresó al juego, jugó 34 minutos, sino que lo hizo mientras perdió los seis tiros y con él apenas buscaba disparar en la segunda mitad. Terminó el juego con siete rebotes y seis asistencias, pero solo cuatro puntos.

Era la primera vez en la carrera de Haliburton que registró al menos 34 minutos y no pudo hacer un solo gol de campo.

Los Pacers, dijo Carlisle, discutieron no dejar que Haliburton juegue en la segunda mitad. Haliburton vetó esos planes y jugó 17 minutos en la segunda mitad, liderando a los Pacers en rebotes y asistencias después del intermedio.

“Quiero decir, son las Finales de la NBA. Son las finales, hombre”, dijo Haliburton después del Juego 5. “He trabajado toda mi vida para estar aquí y quiero estar para competir. Ayude a mis compañeros de equipo de cualquier manera que pueda. No fui genial esta noche por ningún medio, pero no es realmente una idea mía para no jugar aquí. Si puedo caminar, luego quiero que yo.

Los Pacers están programados para practicar el miércoles.

AP NBA: https://apnews.com/nba