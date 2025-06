Los Dodgers dicen que Nezza no está prohibida del estadio para el himno nacional

Lo que comenzó como un acto sutil de protesta se ha convertido en noticias nacionales.

Tres días después de que Singer y la personalidad de las redes sociales, Nezza, realizó una versión española del himno nacional en el Dodger Stadium, a pesar de que un empleado del equipo le pidió que lo cantara en inglés, el artista abordó la situación el martes en una entrevista con CNN.

“Con todo lo que ha estado sucediendo, sentí que necesitaba estar con mi gente y mostrarles que estoy con ellos”, dijo Nezza (cuyo nombre completo es Vanessa Hernández) en “The Lead” de CNN. “Quería representarlos ese día”.

La actuación de Nezza del himno español, una versión de “The Star-Spangled Banner” encargada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos en 1945 bajo el presidente Franklin D. Roosevelt, se convirtió en una historia viral después de que ella publicó un video en Tiktok de un empleado de los Dodgers no identificados que le dijo de antemano que “vamos a hacer la canción en inglés hoy, por lo que no estoy segura de que eso no se renuncie”.

Nezza procedió a cantar la versión española de todos modos; Al hacerlo el mismo día, miles se reunieron en el centro para protestar contra el presidente Trump y las recientes redadas de hielo alrededor de Los Ángeles en las últimas dos semanas.

En las comunicaciones por correo electrónico con el equipo previo a su actuación, Nezza dijo que le preguntó si podía cantar el himno en inglés y español, pero le dijeron que no porque solo tendría una ventana de 90 segundos para su actuación.

Aún así, dijo que llegó al estadio “pensando que era bienvenido [to sing in Spanish]porque nadie me dijo en ese hilo de correo electrónico, ‘No, no puedes’ “.

“Si me hubieran dicho que no puedes tener ningún español allí”, agregó, “me habría rechazado respetuosamente y no aparecería el sábado”.

En cambio, Nezza realizó el himno en español antes del juego de los Dodgers-Giants, antes de publicar dos videos en tiktok Explicando la situación que rápidamente se volvió viral.

El domingo, un funcionario de los Dodgers le dijo al Times en un comunicado que sería bienvenida en el estadio.

En la entrevista de CNN del martes, Nezza dijo que estaba “muy sorprendida” al saber que era bienvenida en el estadio, y señaló que “30 segundos después de mi actuación, en realidad recibimos una llamada que decía: ‘No nos llame nunca más. Nunca nos vuelva a enviar un correo electrónico. El resto de sus clientes nunca vuelven a ser bienvenidos aquí’. Entonces, para mí, eso se siente como una prohibición “.

Los Dodgers, sin embargo, reafirmaron a CNN que “no había resentimientos” resultantes de la situación. Y un portavoz del equipo confirmó a The Times esta semana que “ciertamente es bienvenida en el estadio. No está prohibida en el estadio”.