Cats consecutivos: los Panthers se repiten como campeones de la Copa Stanley venciendo a los Oilers en 6 juegos

SUNRISE, Florida (AP) – La estadía de Stanley en el sur de Florida se está extendiendo.

Los Florida Panthers se repitieron como campeones de la Copa Stanley al vencer a los Edmonton Oilers 5-1 en el Juego 6 de la final el martes por la noche, convirtiéndose en los primeros ganadores consecutivos de la NHL desde Tampa Bay en 2020 y ’21 y el tercer equipo en hacerlo este siglo.

Sam Reinhart anotó cuatro goles, convirtiéndose en el sexto jugador en la historia de la liga y primero desde Maurice Richard en 1957 para obtener tantos en un juego en la final. Su tercero para completar el hat trick envió ratas, junto con sombreros, volando sobre el hielo. Matthew Tkachuk, uno de los rostros de la franquicia, anotó adecuadamente al factor decisivo de la Copa.

Más ratas formaron parte de la celebración de la victoria cuando el reloj llegó a los ceros. Los jugadores de los Panthers empalmaron en la esquina, mientras los Oilers observaron consternado.

“Buenas noches, sur de Florida”, dijo el comisionado Gary Bettman antes de presentar el trofeo al Capitán Aleksander Barkov. “Parece que acabamos de hacer esto”.

Sergei Bobrovsky detuvo 28 de los 29 tiros que enfrentó, cerrando la puerta en una revancha con el mismo resultado final. El único gol provino de su compañero ruso Vasily Podkolzin en el tiempo de basura, mucho después de que se decidió el resultado y la NHL puso un arco en una temporada notable que incluyó el hito de Alex Ovechkin como el máximo anotador de goles de todos los tiempos y en forma de olímpicos alrededor del torneo de 4 Naciones en febrero.

Había cantos de “¡Queremos la copa!” A medida que los momentos finales se marcharon. Los Panthers ya lo tenían.

Ahora pueden mantenerlo.

“Esto es tan bueno como el primero”, dijo Reinhart. “Aprendimos algunas lecciones. Nos quedamos en el gas, pisamos el pedal y obviamente el resultado habla por sí mismo”.

No mucho después de que el Lightning hiciera tres viajes a la final consecutiva, Florida ha hecho lo mismo y ahora tiene las características de una dinastía. Los Panthers han ganado 11 de las 12 series de playoffs desde que T Kachuk llegó por oficio y Paul Maurice asumió el cargo de entrenador en el verano de 2022.

“Tenemos que ser una dinastía ahora”, dijo Tkachuk. “Tres años consecutivos, dos campeonatos. Este es un grupo especial”.

La única vez que han estado en el lado equivocado de una línea de apretón de manos fue la final en Las Vegas en 2023, solo después de que varios jugadores clave fueron golpeados y destripando lesiones significativas.

Desde el núcleo de Tkachuk, Reinhart, Barkov y Sam Bennett en la lista, fueron mucho más saludables esta vez y fueron impulsados ​​por las adiciones clave de la fecha límite de comercio Brad Marchand y Seth Jones. Bennett lideró a todos los goleadores de goles esta postemporada con 15, y Marchand tuvo seis en la final solo.

Bennett ganó el Trofeo Conn Smythe como MVP de playoffs. Barkov entregó la copa al campeón por primera vez Nate Schmidt, y todos los demás que la ganan por primera vez la obtuvieron poco después.

“Es sorprendente poder estar aquí”, dijo Schmidt. “No sé si reír o llorar”.

Obtener contribuciones de profundidad de toda la alineación les permitió dominar a Connor McDavid, Leon Draisaitl y los Oilers, que lucharon con el feroz feroz de Florida y cambiaron a los porteros varias veces en la final. Stuart Skinner recibió el asentimiento en el Juego 6 y nuevamente fue hecho por errores frente a él que terminó con el disco en la red detrás de él y tuvo su propio error en el segundo gol de Reinhart.

McDavid trató de hacerse cargo, pero fue obstaculizado nuevamente por Barkov, Jones y Bobrovsky. Terminó con siete puntos en su segundo viaje de carrera a la final, nuevamente negó su primer título.

Los Panthers pasaron más tiempo liderando durante esta final de la Copa Stanley que cualquier equipo anterior en la historia, 255: 49 minutos en total.

“Perdimos con un equipo realmente bueno”, dijo McDavid. “Nadie renunció, nadie arrojó la toalla, pero son un gran equipo. Son campeones consecutivos de la Copa Stanley por una razón”.

La sequía de la Copa Stanley de Canadá llegó a 31 temporadas y 32 años que salieron con Montreal en 1993. Los equipos en el cinturón de sol de EE. UU. Lo han ganado cinco de las últimas seis veces, cuatro de ellos en Florida.

Esta carrera por Tampa Bay en cinco juegos, Toronto en siete, Carolina en Five y Edmonton en seis mostró cómo los clínicos se han convertido en Maurice, quien ha entrenado más juegos de la NHL que todos excepto Scotty Bowman y ahora es dos veces campeón.

Marchand también, quien hasta la última copa en 2011 con los Boston Bruins. La brecha de 14 años es la tercera en la historia de la liga, apenas 16 de los 16 para Chris Chelios de 1986 a 2002 y 15 para Mark Recchi desde el ’91 hasta el ’06.

“Es increíble”, dijo Marchand. “Es un sentimiento que realmente no puedes describir. Ver a la familia y a todos los que están allí y todos los que me apoyaron y me ayudaron a llegar a este punto, las palabras no pueden poner esto en realidad lo bueno que se siente. Un grupo tan increíble”.

