Los poderes nocturnos de cuatro hits de Andy Pages Potes a la victoria sobre Padres

Dave Roberts hizo solo tres pasos del refugio cuando fue expulsado el martes por la noche.

Antes de regresar, el gerente de los Dodgers se aseguró de obtener el valor de su dinero.

En una noche contenciosa que vio a dos superestrellas ser atropellados por lanzamientos, ambos refugios reciben advertencias de árbitros, y los Dodgers finalmente vencieron a los Padres de San Diego 8-6 En el Dodger Stadium, las tensiones llegaron a su punto de ebullición en la parte inferior de la tercera entrada.

Y fueron los Roberts generalmente parecidos cuyas emociones se quemaron más calientes.

Después de que la estrella de los Padres, Fernando Tatis Jr. Lou Trivino (La segunda vez en dos semanas que ha sucedido), reinando el MVP de la Liga Nacional Shohei Ohtani fue golpeado en la pierna con uno en la mitad inferior de la entrada.

A diferencia del golpe de Tatis por Pitch, que vino con un corredor en posición de anotación en una entrada que vio a los Padres anotar dos carreras, el cepillo de Ohtani ocurrió en medio de circunstancias más sospechosas.

Con uno fuera y nadie en la base, Padres Starter Randy Vásquez Lanzó un calentador interior hasta la rodilla para la pelota, cepillando a Ohtani nuevamente del plato. Con su próximo lanzamiento, Vásquez lo disparó aún más adentro, arrojando el muslo derecho de Ohtani con una bola rápida de 94 mph.

Posteriormente, tanto el gerente de Vásquez como el Padres, Mike Shildt, insistieron en que el lanzamiento no era intencional. “Solo trato de hacer lanzamientos de calidad y luchar por la parte interna del plato, y una pelota se escapó”, dijo Shildt.

Ohtani no se puso a disposición de los periodistas para discutir la situación.

Pero en la dirección posterior al juego de Roberts, declaró que “absolutamente” pensó que era intencional.

“Vásquez le tomó una oportunidad, y luego lo golpeó nuevamente. Es muy difícil perderse tan mal con un lanzador diestro”, dijo Roberts. “Para mí, si sienten que eso está justificado de su lado, eso es parte del béisbol. Eso es lo que sienten. Y le doy crédito porque lo golpearon en la pierna. Poseerlo, y seguimos adelante. Pero no es un fallo. Siento que fue intencional”.

1 2 1. El jardinero de los Padres Fernando Tatis Jr. es golpeado por un lanzamiento lanzado por el lanzador de los Dodgers Lou Trivino en la tercera entrada. 2. Los Dodgers designaron al bateador Shohei Ohtani reaccionan después de ser atropellado por un lanzamiento lanzado por el lanzador de los Padres Randy Vásquez en la tercera entrada. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

Sin embargo, lo que realmente apartó a Roberts fue lo que sucedió después de que los árbitros se reunieron para una reunión.

El jefe de la tripulación, Marvin Hudson, salió del grupo y emitió advertencias a ambos refugios. Roberts inmediatamente solicitó una explicación, levantando los brazos confundidos cuando comenzó al campo.

Hudson le indicó a Roberts que se quedara. Pero cuando no lo hizo, el árbitro de la tercera base Tripp Gibson hizo los honores de expulsarlo del juego.

“No puede discutir las advertencias, por lo que tuvimos que deshacernos de él”, dijo Hudson más tarde a un reportero de la piscina. “Tenía que ser expulsado”.

Inicialmente, Roberts dijo que no sabía que había sido expulsado. Pero una vez que Hudson le informó que Gibson ya lo había arrojado, Roberts desató el tipo de diatriba que ha sido raro durante su carrera gerencial de 10 años.

Señaló con enojo a Gibson varias veces mientras suplicaba su caso. Hudson lo protegió físicamente de confrontar a Gibson cara a cara. Y solo después de pisotear durante casi dos minutos completos, Roberts finalmente se retiró, caminando de regreso a la casa club con un ceño fruncido en la cara.

El gerente de los Dodgers, Dave Roberts, señala el árbitro de la tercera base Tripp Gibson, a la izquierda, después de ser expulsado en la tercera entrada el martes. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“No sentí que una advertencia en ambos lados estaba justificada, el número uno”, dijo Roberts. “Quería una explicación sobre su proceso de pensamiento. No entré en calor. Solo quería saber por qué, por qué emitieron [the warnings]. “

Roberts también expresó su frustración con el hecho de que, después de ser expulsado, a Shildt se le permitió caminar hacia el campo para discutir las advertencias con el equipo de árbitros.

“Creo que lo que alguien quiere es consistencia, ¿verdad?” Dijo Roberts. “Para mí, quería una explicación de lo que está sucediendo para su toma de decisiones. Y me corrí … y luego, veo que el gerente contrario obtiene la misma cortesía de una explicación y él permanece en el juego. Así que no hay coherencia con eso”.

La explicación de Hudson de por qué a Shildt se le otorgó una discusión: “Solo preguntó sobre las advertencias. Preguntó acerca de lanzar dentro. Dije:” No nos estamos quitando “. Y se fue. “

En lo que se ha convertido rápidamente en una serie de rivalidad acalorada, había más fuegos artificiales a seguir.

En la apertura de la serie del lunes, los Tempers estallaron cuando el jardinero de los Dodgers, Andy Pages, fue golpeado por un Dylan Cese Pitch e inmediatamente miró al lanzador de Padres. En el calor de ese momento, las cámaras atraparon a Shildt gritando desde el refugio: “¿Quién el [expletive] ¿Crees que lo eres? “

Una noche después, las páginas proporcionaron una respuesta rotunda con una actuación de cuatro por cuatro en el plato. El toletero de segundo año lanzó un jonrón de ventaja en la parte inferior de la segunda entrada. Lanzó un tiro de empate en el cuarto. Luego, después de que Will Smith puso a los Dodgers (45-29) al frente con un jonrón de dos carreras al final de un bate al bate de 12 lanzamientos en el sexto, Pages agregó un sencillo RBI en lo que se convirtió en un rally de cinco carreras, ayudando a catapultar al equipo a una ventaja de 8-3.

Andy Pages es felicitada por el entrenador de la tercera base de los Dodgers, Dino Ebel, después de llegar a un jonrón en solitario en la segunda entrada el martes. (Gina Ferazzi / Los Angeles Times)

“Tengo mucha confianza en el trabajo que estoy realizando”, dijo Pages, quien elevó su promedio de bateo a .293 y continuó construyendo su caso para ser una selección de estrellas. “Tengo mucha confianza en mi plan, lo que estoy haciendo en el plato para prepararme para los juegos y encontrar lanzamientos en mi zona y golpearlos lo mejor que puedo”.

En cuanto a los comentarios de SHILDT la noche anterior, las páginas ofrecieron una respuesta diplomática.

“Sí, en realidad lo vi esta mañana”, dijo. “Obviamente, no le presté mucha atención. Salí del juego de ayer y me concentré hoy”.

El compañero de equipo Max Muncy, por otro lado, ofreció una respuesta más puntiaguda.

“Creo que Andy habló por sí mismo hoy”, dijo Muncy. “Creo que Andy le dijo quién era hoy”.

Más controversia alrededor de los árbitros surgió en el séptimo, ya que los Padres (39-33) amenazaron con borrar la ventaja de los Dodgers.

Primero, el relevista de los Dodgers, Matt Sauer, golpeó el campocorto de Padres José Iglesias con un lanzamiento, pero no fue expulsado, a pesar de que Manny Machado dio un par de pasos fuera del banquillo para gritar a los árbitros, dadas sus advertencias anteriores.

Terminó sin importar, con Trenton Brooks saliendo de la banca para un jonrón de pelea en el próximo turno al bate.

Luego, los Padres tomaron un descanso cuando Tatis fue inicialmente llamado en el juego de elección de un fildeador en la segunda base, solo para que el árbitro de home Ryan Blakney interviniera.

Inicialmente, Tatis se había deslizado de manera segura cuando el campocorto Mookie Betts dejó caer un lanzamiento de la segunda base Tommy Edman, quien hizo una impresionante parada de buceo en el hoyo. Mientras Betts recuperaba la pelota suelta, sin embargo, Tatis salió de la bolsa, aparentemente pensaba que se había llamado tiempo. Betts lo etiquetó rápidamente, y Hudson, el árbitro de segunda base, lo llamó. Pero momentos antes de la etiqueta, Blakney había llamado a la hora desde detrás del plato, hasta el disgusto de Smith.

“Por qué llamas tiempo [right there]? No lo sé “, dijo Smith.” Pero lo hizo. Entonces tuvimos que lidiar con eso “.

Tratar con eso, los Dodgers apenas lo hicieron.

A Tatis se le permitió quedarse en segundo lugar, y finalmente llegó a anotar cuando Michael Kopech entró en el juego y tropezó con un lanzamiento con las bases cargadas, lo que resultó en una resistencia de puntuación.

Kopech, sin embargo, consiguió que Xander Bogaerts se pusiera a tierra y retirara el costado. A partir de ahí, los Dodgers se mantuvieron, con Anthony Banda que se extendió por las bases cargadas en el octavo y Tanner Scott (lanzando un tercer día consecutivo por primera vez esta temporada) recolectando su 14º salvamento.

“Todos entendemos lo importante que es esto”, dijo Banda. “Las emociones son altas. Siempre serán altos en este tipo de atmósfera de playoffs. A los fanáticos les gustaba. Todos estaban fuertes. Fue divertido ser parte”.

Se hizo eco de Roberts: “Fue un juego divertido, desafortunadamente, ver desde mi oficina. Pero nuestros muchachos realmente jugaron bien … … gran victoria”.