El esquinero terrestre de los Huskies de Washington cometió Jeron Jones para la clase 2026

Jeron Jones, un esquinero de 6 pies y 165 libras de Mission Viejo High en el sur de California, anunció su compromiso con Washington el miércoles por la tarde en una publicación en sus cuentas de redes sociales. Jones es el 15º jugador de la escuela secundaria en el ciclo de reclutamiento de 2026 para comprometerse a unirse a los Huskies.

“Él rompe bien en el fútbol y posee excelentes habilidades de balón”, Greg Biggins, analista de reclutamiento nacional de 247Sports, escribió en una evaluación el 22 de febrero. “Jones es un jugador físico, suena en el apoyo y juega con una buena ventaja física para su juego. Está cómodo en la cobertura de la prensa o fuera de la hombre y tiene el tipo de juego completo que debería permitirle ver el campo temprano en el próximo nivel”. “

Jones es un prospecto de tres estrellas, según el ranking compuesto 247Sports. Es el jugador número 42 en California, el esquinero No. 34 y el jugador No. 482 en el país. Sin embargo, las propias calificaciones de 247Sports son más altas en Jones, considerándole un recluta de cuatro estrellas, el jugador No. 32 en California y el esquinero No. 25 a nivel nacional.

Eligió Washington después de realizar visitas oficiales al estado de Arizona, California y Texas A&M. También realizó ofertas de Alabama, Arizona, Colorado, Oregon, Estado de Oregón, SMU, TCU, Tennessee, Texas, USC y Wake Forest, entre otros.